Ile kosztuje podniesienie mocy w ciągniku rolniczym?

Usługi polegające na podniesieniu fabrycznej mocy we wszelkiego rodzaju samojezdnych maszynach rolniczych od lat zyskują grono kolejnych zwolenników. Dziś przyjrzymy się, ile za taką usługę musimy zapłacić.

Na rynku funkcjonuje obecnie wiele firm, świadczących usługi w tym zakresie. Warto zapoznać się z tymi ofertami, gdyż różnice w cenie oraz w zakresie usług są znaczące.

Czym jest chiptuning?

Jest to modyfikacja oprogramowania maszyn rolniczych, a dokładnie zmiana parametrów komputera sterującego (jednostki ECU) dawką paliwa, powietrza, kąta wyprzedzenia zapłonu itd. W konsekwencji maszyna powinna dysponować wyższą mocą oraz momentem obrotowym. Poprawa obu parametrów wpływa na efektywniejszą pracę silnika oraz poprawia jego elastyczność. Dzięki temu maszyna może pracować na wyższym biegu, lub na niższych obrotach, co z kolei może przyczynić się do osiągnięcia niższego zużycia paliwa.

Dokładna diagnostyka

Podstawą odpowiednio przeprowadzonej modyfikacji jest zweryfikowanie stanu technicznego jednostki napędowej. Diagnostyka ta pozwoli na podjęcie decyzji, czy obecna kondycja maszyny pozwala na bezpieczne przeprowadzenie modyfikacji, czy też nie. Szczególnie ważne jest, aby usługodawca każdorazowo indywidualnie podchodził do przygotowania mapy silnika, gdyż każdy egzemplarz jest eksploatowany w różny sposób i w różnych okolicznościach, co wpływa na jego aktualny stan i osiągi.

Duże rozbieżności cenowe

Oto kilka przykładów firm i cen usług związanych z tuningiem.

Firma V-tuning z Leżajska oferuje chiptuning w dwóch wariantach cenowych: pierwszy z nich dotyczy maszyn wyprodukowanych do 2015 r. i został wyceniony na około 2000 zł netto. W przypadku drugiego wariantu – dla maszyn powyżej 2015 r. cena wynosi około 2800 zł netto.

Traktortuning z Dolnego Śląska podobną usługę wycenia od 2500 do 3000 zł netto. Co istotne, firma daje dożywotnią gwarancję na swoją usługę.

Białostocka firma Agrotronic oferuje zabieg chiptuningu w kwocie od 3000 zł netto.

Firma Agroecopower swoją usługę wyceniła na 4500 zł netto, przy czym każdy użytkownik ma możliwość skorzystania z darmowego testu przeprowadzonych modyfikacji przez okres 30 dni. Marka oferuje również dożywotnie wsparcie techniczne.

Niezbędne zaplecze techniczne

Wszystkie powyższe firmy dysponują profesjonalnymi hamowniami oraz sprzętem diagnostycznym. Jest to absolutna podstawa, jeśli chodzi o bezpieczne przeprowadzenie modyfikacji.

Wybór sprawdzonego dostawcy usługi zwiększa szanse na przeprowadzenie jej we właściwy sposób i pozwala uniknąć wielu problemów z późniejszą eksploatacją maszyny.