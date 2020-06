Ile kosztuje polski stół do rzepaku?

Krajowe stoły do rzepaku cieszą się ogromną popularnością wśród polskich rolników, ale też i wśród zagranicznych farmerów. Bierzemy "na warsztat" przystawki trzech firm: Profix, Hago i Ewrol.

To już ostatni moment, aby zamówić przystawkę do rzepaku i mieć pewność, że dotrze do nas przed rozpoczęciem zbiorów. A oto oferta trzech polskich producentów tych urządzeń.

Profix

15-letnim doświadczeniem na rynku może poszczycić się firma Profix z Józefkowa w woj. opolskim. Producent dużą część swoich wyrobów kieruje na eksport do właściwie każdego europejskiego kraju. Hitem eksportowym są przystawki wyposażone w kosy boczne z napędem hydraulicznym.

To, co wyróżnia stoły do rzepaku firmy Profix to kaskadowy profil podłogi, który zabezpiecza przed osuwaniem się rzepaku poza przystawkę. Ponadto producent oferuje kosy boczne zamontowane w sposób pochyły, co nie powoduje osuwania się ściętych roślin na ziemię.

W ofercie znajdziemy przystawki w różnych szerokościach od 3,9 m wzwyż. Za przekazanie napędu odpowiada system tnący Schumacher. W cenie podstawowej ujęta została jedna kosa boczna, co naturalnie może zostać poszerzone o drugą kosę.

W zależności od tego, do jakiego kombajnu zostanie zamontowany stół firmy Profix, istnieje możliwość doboru koloru malowania tak, aby pasował on do barw konkretnego producenta.

Hago

Duże doświadczenie w produkcji stołów do rzepaku ma firma Hago z Lubonia k. Poznania. W ofercie firmy znajdziemy przystawki w różnych szerokościach roboczych oraz z trzema rodzajami napędów kos bocznych. Producent w przypadku każdej przystawki w standardzie oferuje dwie kosy boczne.

Marka stawia na oferowanie stołów kompletnych ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, tj. m.in. z napędem Schumachera, dwoma kosami bocznymi itd. Co ważne, sama przystawka jest bardzo łatwa w montażu, gdyż ma charakter najazdowy. Wprawnemu operatorowi montaż/demontaż stołu zajmie kilkanaście minut. Cała przystawka przytwierdzona jest do hederu czterema klamrami.

Przedstawiciel firmy Hago zaznacza iż w przypadku nowych kombajnów rolnicy najczęściej decydują się na zakup stołów z napędem hydraulicznym, z kolei posiadacze używanych maszyn najchętniej wybierają kosy mechaniczne lub elektryczne.

Ewrol

Firma Ewrol z Mieściska w województwie wielkopolskim stoły do rzepaku produkuje od 13 lat. Wyroby charakteryzują się niską na tle konkurencji ceną oraz prostą konstrukcją. W ofercie znajdziemy przystawki o różnych szerokościach roboczych, przy czym oferowane są wyłącznie kosy boczne o napędzie mechanicznym.

Aby zachować budżetowy charakter swoich wyrobów, firma oferuje napęd kos bocznych realizowany przez targaniec, co jest dużo tańszym rozwiązaniem w stosunku do przekładni Schmachera. Jak zaznacza właściciel firmy, to cena jest decydującym czynnikiem przy zakupie stołu przez mniejsze gospodarstwa.

Roczny wolumen sprzedaży przystawek sięga 100 szt., a za model o szerokości roboczej 4,5 m przyjdzie nam zapłacić około 9,8 tys. zł brutto. Co ciekawe, zamawiając przystawkę poza sezonem można liczyć na rabat w wysokości nawet 1 tys. zł.

Dane techniczne:

Producent Hago Profix Ewrol Rodzaj napędu kosy bocznej mechaniczny elektryczny hydrauliczny mechaniczny elektryczny hydrauliczny mechaniczny Szerokość robocza [m] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Masa stołu [kg] 300 330 360 350 400 450 232 Cena [zł brutto] 16000 19000 22000 16000 17300 18200 9800