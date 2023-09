Legalnie ciągnikiem rolniczym można jeździć tylko po zdaniu prawa jazdy. Do jazdy z ciężkimi zespołami niezbędna jest kat. T. Aby przystąpić do egzaminu, trzeba odbyć kurs, tak jak na samochód osobowy. Sprawdziliśmy, kto może zostać pełnoprawnym traktorzystą i ile trzeba zapłacić za kurs.

Nie wszystkie szkoły jazdy oferują kurs kat. T, ale znalezienie przynajmniej jednej w regionie, która kompleksowo przygotowuje do egzaminu, nie stanowi problemu. Takie uprawnienia trzeba mieć, jeśli swoją przyszłość wiąże się z byciem operatorem w gospodarstwie.

Czy trzeba mieć prawo jazdy na ciągnik?

Posiadacze uprawnień kat. B mogą jeździć ciągnikiem rolniczym, również wyposażonym w lekką przyczepę bez dodatkowych uprawnień. Te kwestie reguluje ustawa o kierujących pojazdami oraz Prawo o ruchu drogowym.

Jeśli operator szykuje się do pracy z ciężkimi maszynami i przyczepami, których masa przekracza 7,5 t - musi zdać egzamin kat. T.

Młodych operatorów zainteresuje fakt, że kurs na ciągnik rolniczy ma jeszcze jedną zaletę – nie trzeba być pełnoletnim, aby podchodzić do egzaminu. Prawo jazdy T można wyrobić po ukończeniu 16 lat, a kurs można rozpocząć nawet 3 miesiące wcześniej.

Na takim uprawnieniu można również prowadzić pojazdy wolnobieżne z przyczepą, motorower i lekki czterokołowiec.

Ile kosztuje kurs kat. T

W większości województw cena za taki kurs to ok. 1800 zł (+/- 200 zł). Najtańszy, jaki udało nam się znaleźć w woj. mazowieckim kosztuje 1400 zł. Najdroższy w cenniku był Dolny Śląsk – pod Wrocławiem trzeba zapłacić aż 4000 zł.

Na ceny takich kursów wpływa nie tylko lokalizacja, ale też renoma, zdawalność czy sprzęt, na którym się praktykuje w czasie kursu.

Szkoły oferują jednolity sposób przeprowadzenia szkolenia. Jest to 20 h praktyki i 30 h teorii. W cenie są także materiały do nauki, a także egzamin wewnętrzny.

Prawo jazdy na traktor. Za to trzeba dopłacić

Oprócz kursu jest jeszcze kilka opłat, które trzeba doliczyć, uzyskując uprawnienia. Należą do nich:

Badania lekarskie – ok. 200 zł

Egzamin państwowy w WORD: teoria – ok. 50 zł, praktyka 200 zł

Wydanie dokumentu prawa jazdy – ok. 100 zł.

Od tego trzeba zacząć kurs na traktor

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić przed rozpoczęciem kursu to założenie tzw. PKK - Profilu Kandydata na Kierowcę. Aby to zrobić trzeba mieć orzeczenie lekarskie i kolorowe zdjęcie. Taki dokument składa się wydziale komunikacji przydzielonym do miejsca zamieszkania (można to również zrobić online). W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgodna rodziców.

Po przejściu kursu, egzamin, tak jak na samochody osobowe, zdaje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Egzamin na kat. T. czego się spodziewać?

Egzamin państwowy w WORD ma dwie części. Teoretyczna trwa ok 30 min. Trzeba wówczas odpowiedzieć na 32 pytania - 20 z nich dotyczy wiedzy wspólnej dla większości uprawnień, 12 pytań jest ściśle związanych z kat. T.

Egzamin praktyczny zdaje się traktorem z przyczepą. Kursant wykonuje 4 losowo wybrane przez system manewry na placu oraz w ruchu drogowym w mieście.

Na egzaminie można się spodziewać, że egzaminujący poprosi np. o sprzęgnięcie i rozprzęgnięcie ciągnika z przyczepą, zaparkowanie pojazdu skośnie, równolegle, prostopadle, czy manewr ruszania do przodu z miejsca na wzniesieniu. Po zaliczeniu placu manewrowego przechodzi się do jazdy po mieście.

Wydanie dokumentów trwa ok. miesiąca.