Ile kosztuje remont silnika MTZ-82?

MTZ-82 to niezwykle popularny ciągnik w naszym kraju. Przyjrzyjmy się, ile kosztuje remont silnika tej wiekowej już konstrukcji. Nasze zestawienie obejmuje części do 80-konnych modeli w małej i dużej kabinie ze starym, solidnym silnikiem D-240.

Prędzej czy później każdy ciągnik musi przejść remont silnika. O ile nie jest to nagła i dramatyczna awaria, kiedy np. „korbowód wyszedł bokiem”, większość remontów wynika ze zużycia elementów roboczych. Na taki remont decydujemy się, gdy silnikowi brakuje już mocy i czuć, a czasem słychać, że trzeba przywrócić mu sprawność.

Blok silnika MTZ-82

Koszty remontu silnika zależą oczywiście od rodzaju awarii, typu maszyny i jej producenta, jednak załóżmy, że decydujemy się na remont silnika ze względu na spore spalanie oleju i lekkie zużycie samej jednostki napędowej. Taki mały remont bez szlifowania wału korbowego, pionowania lub wymiany korbowodów, wymiany głowicy i rozbierania silnika w drobny mak.

Silnik D-240. Ani „nie gniotsa, ani łamiotsa”

MTZ-82 to niezwykle popularny ciągnik w naszym kraju. Od połowy lat 70., gdy rozpoczęła się jego kariera w Polsce, cieszył się powodzeniem ze względu na prostotę konstrukcji i niskie ceny części zamiennych.

Zostało tak do dziś, choć same części zamienne doczekały się zamienników i zamienników tych zamienników. Decydując się więc na remont silnika MTZ-82, warto rozejrzeć się za oryginalnymi częściami do tego ciągnika.

Zużyte panewki wału silnika D-240 MTZ

Przyjrzyjmy się, ile kosztuje remont silnika tej wiekowej już konstrukcji. Nasze zestawienie obejmuje części do 80-konnych modeli w małej i dużej kabinie ze „starym”, dobrym silnikiem D-240. Jednak to, że ciągniki te mają już swoje lata, nie oznacza, że trzeba oszczędzać na częściach. Zamiennikom mówimy „nie”!.

Nawet w oryginale jest tanio

Przyjrzyjmy się średnim cenom części do małego remontu silnika MTZ-82.

Zestaw naprawczy (cztery słupki x 150 zł) – 600 zł. Zawartość: tłok, tuleja, sworzeń korbowodu, zabezpieczenia sworznia, pierścienie tłokowe (5 szt.), pierścienie uszczelniające tuleje (2 szt.)

Komplet uszczelek silnika – 80 zł

Oryginalna uszczelka pod głowicę – 30 zł

Plastikowe wkładki (teflony) uszczelki głowicy – 4 x 3 zł

Kupując komplet uszczelek, watro zwrócić uwagę na jakość ich samych – gumowych elementów uszczelniających misę olejową i samej uszczelki pod głowicę z plastikowymi wkładkami, bo z tym bywa różnie. Może być zasadnym kupienie każdej uszczelki z osobna, a szczególnie uszczelki miski olejowej, pokryw głowicy i uszczelki samej głowicy, która musi być wysokiej jakości. Najlepiej taka brudząca grafitem ręce z wybitym rysunkiem słonia.

Uwaga: Plastikowych „teflonowych” wkładek głowicy wsuwanych w jej wewnętrzne metalowe okucie pod żadnym pozorem nie docinamy!

Tulejki korbowodu: 4 x 10 zł

Panewki główne z półpierścieniami: 95 zł

Panewki korbowodowe: 70 zł

Simmeringi wału korbowego: 50x70x10 – 8 zł i 100x125x12: 15 zł

W przypadku tych uszczelnień nie warto oszczędzać kilku złotych i muszą być dobrej jakości, aby uniknąć przecieków z silnika. Oryginalne są OK.

Pierścienie chromowe silnika MTZ. Zakładamy zawsze napisem do góry

Jak zatem widać, drobny remont silnika MTZ-82 nie wiąże się z wysokimi kosztami części zamiennych. Przy jego okazji zalecamy przegląd i regulację pompy wtryskowej i wymianę końcówek wtryskiwaczy (od 40 zł) ze specjalnymi podkładkami: miedziane lub z wkładką (3 zł sztuka).

Uszczelka głowicy silnika MTZ z teflonem

Całość drobnego remontu silnika D-240 uzupełni czyszczenie filtra oleju z wymianą sitka i jego uszczelek (10 zł), wymiana wkładu paliwa (10 zł z uszczelką), czyszczenie odstojnika paliwa i wymiana paska klinowego napędu pompy wodnej (20 zł).