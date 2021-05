Układy klimatyzacji w kabinach maszyn rolniczych wymagają okresowego serwisowania. A ile kosztuje serwis klimatyzacji?

Klimatyzacja w maszynie rolniczej przestała być już wyposażeniem luksusowym. Większość dziś sprzedawanych ciągników, nie mówiąc już o kombajnach, posiada układ klimatyzacji. Jednak żeby cieszyć się komfortem świeżego i chłodnego powietrza w kabinie w czasie upalnego lata, klimatyzację trzeba regularnie serwisować.

Często już samo wyrażenie “serwis klimatyzacji” mrozi krew w żyłach, bo kojarzy się z dużymi wydatkami. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?

Postanowiliśmy to sprawdzić i dowiedzieć się, ile kosztuje serwis klimatyzacji w ciągniku lub kombajnie. W tym celu zadzwoniliśmy do kilku serwisów najpopularniejszych na naszym rynku marek, zadając to samo pytanie:

Ile kosztuje serwis klimatyzacji w ciągniku?

W każdym przypadku nie chodziło o naprawę uszkodzonej instalacji klimatyzacji lub jej całkowite nabicie, ale o normalną czynność serwisową związaną z przeglądem układu. Czynność przeglądu klimatyzacji powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku i połączona z czyszczeniem, odgrzybianiem i ozonowaniem przewodów powietrza i kabiny.

W skład czynności związanych z przeglądem wchodzi przede wszystkim podłączenie tzw. automatycznej stacji klimatyzacji. Do jej zadania należy odciągnięcie czynnika chłodzącego, osuszenie układu, sprawdzenie szczelności za pomocą pomiaru próżni oraz ponowne napełnienie układu czynnikiem wraz ze specjalnym olejem smarującym.

New Holland

W serwisie firmy Agrohandel (dealer New Holland) powyższe czynności związane z serwisem klimatyzacji w ciągniku kosztują 200 zł netto. W tej cenie dodatkowo wykonywane są wszystkie czynności związane z czyszczeniem, odgrzybianiem i ozonowaniem przewodów i wnętrza kabiny.

John Deere

Firma Agro-Efekt będąca autoryzowanym dealerem marki John Deere poinformowała nas, że usługa serwisu klimatyzacji kosztuje 400 zł netto. Obejmuje ona czynności związane z podłączeniem automatycznej stacji oraz w przypadku ubytku czynnika chłodzącego do wartości 500 g jego bezpłatne uzupełnienie. Za pakiet usług związanych z czyszczeniem, odgrzybianiem, dezynfekcją i ozonowaniem zapłacimy 120 zł netto.

Deutz-Fahr

Koszty przeglądu klimatyzacji w przypadku maszyn Deutz-Fahr serwisowanych w firmie Agromarket Jaryszki łączą się w dwie składowe. Pierwsza z nich to podłączenie stacji i czynności związane z czyszczeniem i ozonowaniem klimatyzacji - zapłacimy za to 200 zł netto. Jeśli zaistnieje potrzeba uzupełnienia czynnika, dodatkowy koszt wynosi 10 zł netto za każde 100 gram. Druga składowa to koszt roboczogodziny zależny od rodzaju i wielkości ciągnika. Tu możemy liczyć się z kwotą ok. 150 zł netto.

Zetor

W kaliskiej centrali Zetora będącej także serwisem i magazynem centralnym części zamiennych poinformowano nas, że koszt standardowego serwisu klimatyzacji wynosi 360 zł netto. Obejmuje on wszystkie czynności związane z pracą stacji klimatyzacji, jak i pakiet czyszczenia, odgrzybiania i ozonowania przewodów powietrznych układu i kabiny.

Podobne koszty

Z powyższych informacji wynika zatem, że ceny przeglądu układu klimatyzacji są ustalane w zależności od "pakietu" wykonywanych czynności i różnią się nieznacznie dla poszczególnych marki, a czasem nawet są zróżnicowane między serwisami danej marki. Jednak w ostatecznym rozrachunku koszty są podobne, a ceny niewygórowane.

Trzeba jednak przypomnieć, że w żadnym przypadku nie obejmują one wymiany filtrów powietrza układu klimatyzacji i kosztów usunięcia ewentualnych usterek tego układu.