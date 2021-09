Ile kosztuje usługowe koszenie kukurydzy?

Zbiory kukurydzy na kiszonkę ruszyły na dobre. Sprawdziliśmy ile w tym roku trzeba zapłacić za usługę zbioru tej rośliny.

Ceny są bardzo zróżnicowane. Kształtują się różnie w zależności od rejonu naszego kraju oraz od tego czy ma to być usługa świadczona samą sieczkarnią czy łącznie z odbiorem skoszonej masy zielonej. Ważne też jest ile ma być tych zestawów odbiorczo-transportowych – odpowiednia ich ilość bowiem gwarantuje brak przestojów w pracy kombajnu zielonkowego.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny z podziałem na wybrane województwa.

Województwo mazowieckie

Ceny usługi cięcia kukurydzy, która obejmuje sieczkarnię i jeden zestaw odwożący zielonkę (ciągnik plus przyczepa objętościowa) to 650-700 zł/ha. W tej tańszej cenie zamówić sobie możemy usługę sieczkarnią samojezdną John Deere 4x4 z przystawką Kemper. Koszenie z dwoma zestawami odwożącymi to z kolei koszt 850-1000 zł/ha.

Wielkopolska

Jeśli ktoś chciałby zamówić sobie samą sieczkarnię to zapłaci 500-850 zł/ha. W cenie 500 zł niektórzy usługodawcy oferują odwóz masy zielonej w cenie 140 zł/godz za jeden zestaw transportowy. Koszenie z dwoma zestawami np. sieczkarnią Claas Jaguar to koszt 850-900 zł/ha.

Województwo kujawsko-pomorskie

Samą sieczkarnię można wynająć za 600 zł/ha, usługę z jednym zestawem odwożącym zielonkę za 750 zł/ha a z dwoma 1250 zł/godz. plus 150 zł/godz. za kolejny zestaw transportowy. Ta ostatnia usługa może być świadczona kombajnem zielonkowym Claas Jaguar z 8-rzędową przystawką Kemper.

Województwo lubelskie

W tym rejonie kraju ceny są najwyższe. Wynajęcie sieczkarni polowej „w pakiecie” z dwoma zestawami odwożącymi to koszt mieszczący się bowiem w przedziale 1100-1300 zł/ha.

Pozostałe województwa

W łódzkim kombajn zielonkowy można wynająć już za 500 zł/ha, a w pomorskim za 650 zł/ha.

Oczywiście sama sieczkarnia i zestawy transportowe to nie wszystko co możemy wynająć do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Usługodawcy oferują też ugniatanie pryzmy ciągnikiem za około 150-200 zł/godz.