Nominalny udźwig podstawowej wersji tura dla ciągnika Ursus C-330 to ok. 500 kg. Trzydziestka Jarosława Kardynała z łatwością podnosi ładunki tonowe. Traktor wytrzymuje to, a praca nim jest lekka.

Ursus C-330 z ładowaczem to maszyny wykorzystywana ciągle w bardzo wielu gospodarstwach do drobnych prac załadunkowych, porządkowych, transportowych itp. Wiadomo - maszyna niezawodna, zwrotna i oszczędna, ale też z wieloma ograniczeniami - zwłaszcza jak na dzisiejsze wymogi gospodarstw.

Ursus C-330 nie jest doskonały do pracy z ładowaczem

Do takich ograniczeń należy m.in. niska wydajność pompy hydraulicznej co wiąże się z wolną pracą ładowacza czołowego. Kolejna to brak wspomagania układu kierowniczego, co wręcz uniemożliwia prace z dużymi ładunkami na wysięgniku.

Ursus C-330 z ponad tonowym ładunkiem na ładowaczu, fot.kh

Kolejne to m.in. brak drugiej sekcji hydrauliki do sterowania ładowaczem czy stosunkowo lekki tył traktora. Odciążona tylna oś to osłabiona trakcja, a przedniego napędu przecież nie ma.

Modyfikacje ciągnika pod ładowacz

U Jarosława Kardynała właściwie wszystkie niedoskonałości Ursusa zostały wyeliminowane. Rolnik i zarazem mechanik z Oblekonia kompletnie zmodyfikował swojego Ursusa C-330. Traktor opisaliśmy szczegółowo wiosną 2023 r.

W maszynie zainstalowano m.in. pompę hydrauliczną z Bizona. Dzięki niej duże ładunki na ładowaczu nie stanowią dla ciągnika problemu. Co ważne, traktor unosi je sprawnie już na wolnych obrotach.

Do tego doszedł oczywiście układ wspomagania kierownicy. Do jego obsługi służy standardowa pompa instalowana w C-330. Należy też wspomnieć o 2 sekcji ładowacza umożliwiającej sprawne kontrolowanie wychyłu narzędzia i o większych siłownika ramion ładowacza.

1038 kg na ładowaczu to nie problem, ale pod pewnymi warunkami

Podczas ostatniej wizyty u Jarosława Kardynała - kiedy pojechaliśmy zobaczyć przerobiony kombajn Bizon Rekord podczas żniw - mogliśmy zobaczyć jak sobie radzi ciągnik z dużymi big-bagami z pszenicą. Jeden z nich został zważony - waga pokazała 1038 kg!

Traktor dźwigał to bez problemu, na niemal jałowych obrotach. Tyłu ciągnika nie podrywało - to zasługa obciążników.

Przy takiej pracy od razu nasuwa się pytanie: a co z przednią osią ciągnika i kołami? Przecież to potężne obciążenie dla niewielkiego ciągnika?

Cóż, użytkownik nietuzinkowego ciągnika jest świadom tego, że są to ciężary przynajmniej w teorii przekraczające możliwości małego Ursusa. Dlatego nie używa go do dźwigania dużych ładunków w terenie, po nierównościach.

Ponad tonowe ładunki są podnoszone dość rzadko i tylko na utwardzonym placu w gospodarstwie. Głównie są to big-bagi z różnymi gatunkami nasion przenoszone na czyszczalnię.

Aby umożliwić załadunek wysokich worków na przyczepę, rolnik-mechanik zrobił też specjalną ramkę z wysokimi chwytami. To znacząco podnosi możliwości załadunku i rozładunku materiałów z wyższych platform.