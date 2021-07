Ile trzeba zapłacić za usługi kombajnem zbożowym?

Tegoroczne żniwa w naszym kraju zaczynają się rozkręcać. Czy w tym roku zapłacimy więcej za usługowe kombajnowanie?

Okazuje się, że wbrew wszechobecnym podwyżkom, w tym również paliw, ceny usługowego zbioru zbóż nie szaleją. W przypadku większych areałów przeznaczonych do skoszenia, ceny wciąż i przeważnie można negocjować, co będzie wiązało się z praktycznie podobnym ich poziomem do roku ubiegłego.

Generalnie w tym roku większość usługodawców podaje ceny za hektar. Godzinne rozliczenia również istnieją, ale w zdecydowanej przewadze w województwach z wciąż rozdrobnionym rolnictwem, czyli np. w świętokrzyskim.

Poniżej przedstawiamy pas orientacyjnych cen usługowego zbioru zbóż, zaczynając od granicy czeskiej, a na Kujawach kończąc:

województwo opolskie, powiat głubczycki - 400-410 zł/ha, głównie kombajny Claas,

Claas, województwo dolnośląskie, Oleśnica - 400 zł/ha,

północne śląskie, Zawada - 360-370 zł/ha, 290-300 zł/godz.,

Świętokrzyskie, Włoszczowa - 360-370 zł/godz., kombajn Massey Ferguson,

województwo łódzkie zachodnie, okolice Sieradza - 400 zł/ha,

północno-zachodnie łódzkie - 320 zł/ha, kombajn New Holland CX,

województwo mazowieckie południowo-wschodnie - 300-350 zł/ha

Mazowsze północne, okolice Ciechanowa - 400 zł/ha,

Wielkopolska południowa - 450 zł/ha z rozdrabniaczem,

południowo-zachodnie kujawsko-pomorskie - 320 zł /ha.

Wszystkie podane wyżej ceny dotyczą w większości kombajnowania maszynami zachodnimi. Jeśli jednak ktoś nie ma do nich zaufania, może sobie wciąż wynająć usługę przykładowo Bizonem Super za ok. 300 zł/godz. w dolnośląskim czy też za 400 zł/ha jednym z ostatnich Gigantów na Opolszczyźnie.

Ponadto w sieci można znaleźć m.in. usługę koszenia na terenie całego kraju nowym kombajnem Rostselmash Nova 330 z hederem 4,0 m za 370 zł/ha.