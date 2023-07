Z opublikowanych w maju przez międzynarodową organizacje badawczą Research and Markets badań wynika, że wartość wszystkich ciągników rolniczych na świecie wyniesie w tym roku 74 mld USD i będzie cały czas dynamicznie rosnąć.

Badaniem objęto cały przekrój mocy ciągników rolniczych – również tych kompaktowych a ich wartość określono jako fabryczną – czyli sprzętu sprzedawanego bezpośrednio przez producentów.

Głównymi graczami na globalnym rynku ciągników rolniczych dobrze znanymi w Europie są: AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Massey Ferguson Limited, Deere & Company, Claas KGaA mbH, Kubota Corporation, czy New Holland Agriculture. Do tej grupy zaliczają się także takie marki jak Mahindra & Mahindra Ltd., Tractors and Farm Equipment Ltd.

Statystyki pokazują, że w 2022 r. globalny rynek ciągników osiągnął 70,97 mld USD. Liczba ta cały czas rośnie na poziomie 5,3 proc. (przy złożonej rocznej stopie wzrostu CAGR) i jeszcze w tym roku ma osiągnąć 74,71 mld USD.

Globalną dynamikę sprzedaży ciągników z pewnością zahamowały pandemia COVID oraz wojna na Ukrainie, które zakłóciły łańcuchy dostaw, spowodowały inflację towarów i usług wpływając na rynki maszyn na całym świecie.

Największy wkład w dynamikę rynku ciągników rolniczych w 2022 r. miał Region Azji i Pacyfiku i jak wynika z badań, taka tendencja ma się utrzymać w kolejnych latach.

Wg. badań, światowy rynek ciągników rolniczych wzrośnie z 70,97 mld USD w 2022 r. do 74,71 mld USD jeszcze w tym roku r. przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie 5,3 proc. Natomiast w 2027 r. ma wynieść już 90,15 mld USD.

Postęp technologiczny motorem napędowym globalnej sprzedaży ciągników rolniczych

Ciągniki rolnicze są coraz bardziej innowacyjne, a najwięksi producenci opracowują technologie, które umacniają ich pozycje na rynku, chociażby przez alternatywne napędy.

Chociaż cały czas dominującymi silnikami są spalinowe, na rynki wchodzą elektryczne i hybrydowe, które rewolucjonizują rynek, a obecna tendencja rolnictwa zrównoważonego przyczynia się do popularyzacji tych rozwiązań.

Według Research and Markets, rynek elektrycznych ciągników rolniczych jest napędzany przez rosnącą świadomość ekologiczną, surowsze przepisy dotyczące emisji i dążenie do zrównoważonych praktyk rolniczych. fot. Solectrac

Dla przykładu, w 2020 r. Monarch Tractors, amerykański producent zautomatyzowanych traktorów elektrycznych wprowadził na rynek 634 szt. swoich ciągników. Inwestycję w tym segmencie podjęła także firma Ideanomics Inc., która nabyła 15 proc. udziałów o wartości 1,3 mln USD w Solectrac Inc. – również amerykańskiego rolniczego producenta „elektryków”.

Jakie ciągniki rolnicze napędzają sprzedaż

Na rosnący popyt ciągników największy wpływ mają mieć traktory kompaktowe – poniżej 50 KM. Ten segment rozwija się bardzo dynamicznie od kilku lat. W 2021 r. Stany odnotowały wzrost sprzedaży wszystkich ciągników o prawie 30 proc., natomiast same ciągniki kompaktowe sprzedały się z ponad 20 proc. wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego.