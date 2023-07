Rolnicy mówią, że usługi są drogie – zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny płodów rolnych w skupach. Z kolei usługodawcy twierdzą, że stawki są niskie, bo znacząco wzrosły koszty. Sprawdziliśmy jak kształtują się aktualne ceny usług żniwnych.

Na ogół można powiedzieć, że ceny usług żniwnych pozostały na poziomie z ubiegłego sezonu. 450-600 zł/ha z paliwem to najczęściej spotykany zakres cenowy.

Praca maszyn to nie tylko paliwo

W porównaniu do ubiegłego roku staniał olej napędowy, ale z kolei wzrosły inne koszty mające wpływ na finalną cenę usługi. Największy udział mają tutaj ceny usług serwisowych i części zamiennych oraz koszty pracy operatorów. Nie można też zapominać o droższych ratach kredytów. Kto nie ma kredytu i sam obsługuje maszynę, ten bardzo często jest bardziej konkurencyjny cenowo niż duży usługodawca.

Pytanie jeszcze, jakiego tempa zbioru oczekujemy. Dużo się mówi o tym jak ważna jest wydajność zbioru, ale trzeba przy tym pamiętać, że w parze z dużymi kombajnami musi iść wydajny transport zboża. A z tym bywa różnie.

I jeszcze ważna kwestia: wybór usługodawców ciągle w wielu regionach jest dość ograniczony i tam rolnicy biorą po prostu to co jest, a stawki bywają ponad przeciętne.

Ceny usług zbioru zbóż i rzepaku

O stawki za kombajn zapytaliśmy zarówno w dużych firmach usługowych, jak i indywidualnych rolników świadczących tego typu prace. W firmie Agromix z Rojęczyna w Wielkopolsce flota maszyn żniwnych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. Na usługach pracuje 10 kombajnów marki John Deere z różnych serii: S, WTS i takie modele jak: T670, W670. Różne wielkości kombajnów sprawiają, że usługodawca obsługuje zarówno duże gospodarstwa z wielkimi powierzchniami pól, jak i rodzinne z niewielkimi działkami.

W Agromixie z Rojęczyna flota 10 kombajnów to różnej wielkości maszyny John Deere, fot.kh

W przypadku tych większych gospodarstw, gdzie podpisane były umowy na zbiór, stawka za hektar kształtuje się na poziomie ok. 330 zł/ha plus paliwo, którego tankowanie czy zakup jest po stronie usługobiorcy. Na mniejszych polach kombajny Agromixu młócą zboże za ok. 500 zł/ha z wliczonym paliwem (podane ceny są kwotami netto).

– Kwoty są wiec podobne jak w ubiegłym roku – zauważa Grzegorz Urbanowski, specjalista ds. usług z firmy Agromix.

Identyczne stawki za kombajn usłyszeliśmy w jednej z firm z woj. dolnośląskiego. Na Podlasiu od jednego z rolników świadczących usługi kombajnem New Holland serii CX usłyszeliśmy o stawce od 400 do 600 zł netto z paliwem w zależności od wielkości areału i czy jednocześnie ma być realizowane cięcie słomy.

W okolicach Siedlec w woj. mazowieckim dominuje zbiór z rozliczeniem za hektar z paliwem Dowiedzieliśmy się od jednego z usługodawców, że stawka w takim przypadku kształtuje się na poziomie 450-550 zł/ha. Niższy pułap dotyczy zbioru zboża z odkładaniem słomy na pokos, zaś górny to praca kombajnu w zbożach i rzepaku z sieczkarnią. Zbiór u tego usługodawcy jest wykonywany kombajnami New Holland – wyższymi modelami serii TC i serii CX.

Podobne stawki zadeklarował nam rolnik świadczący usługi z północnego Mazowsza. Posiada on nowy kombajn Claas Trion, ale ma też ciągle jeszcze Bizona Rekorda. W przypadku tego ostatniego stawka liczona jest za godzinę i wynosi 370-400 zł netto bez cięcia. Z cięciem słomy usługa jest o ok 50 zł droższa.

Rozliczanie usług wykonywanych Bizonem w przeliczeniu na godzinę, a nie na hektar to właściwie norma. Warto w tym przypadku wziąć pod uwagę wydajność pracy takiej maszyny. Przy dobrze plonującym zbożu zbiór Bizonem może okazać się powolny i kosztowny.

Za solidnie sprasowany balot o średnicy 1,5 m trzeba zapłacić nawet ok. 35 zł, fot.kh

Słoma w dużej kostce - ceny usług

Agromix prowadzi też usługowy zbiór słomy. Firma postawiła tutaj jednak wyłącznie na prasy kostkujące wielkogabarytowe. Jest to 6 maszyn Krone, modele Big Pack 1270, 1290 oraz 1290 HDP VC i HDP XC.

– Ceny kształtują się tutaj w zależności od prasy: czy jest z nożami czy nie, ilości noży, wielkości kostki i jej masy, np. 500 kg lub 370 kg i są to kwoty w zakresie 38-65 zł/szt. Robimy tylko kostki, bo na rynku jest tyle pras belujących iż nie zauważamy zapotrzebowania na takie usługi – mówi Urbanowski.

Szczególnie zainteresował na w tym przypadku zbiór słomy z rozdrabnianiem jej. Jak zauważył przedstawiciel Agromixu, z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej hodowców bydła. Pocięta słoma jest wykorzystywana do tworzenia paszy TMR w wozach paszowych. Jednocześnie zapewnił, że kostki z pociętej słomy nie mają tendencji do rozpadania się przy zbiorze czy transporcie.

Prasa Krone Big Pack 1270 VC z systemem cięcia, fot.Krone

Usługowe belowanie - stawki uzależnione od średnicy balotu i stopnia jego sprasowania

Jeśli chodzi o zbiór słomy w bele, to w woj. mazowieckim usłyszeliśmy o stawkach rzędu 25-35 zł/szt. za kompletną usługę (z paliwem, siatką), przy czym 25 zł dotyczy prasowania w bele o średnicy 1,2 m, a górna stawka 35 zł – o średnicy 1,5 m.

Z kolei w woj. lubelskim powiedziano nam o znacznie mniejszych stawkach: 15-25 zł/szt. Najtaniej płaci się za prasowanie bel 1,2 m prasami stałokomorowych typu Sipma. Takie baloty nie są jednak cenione przez podmioty skupujące słomę i coraz szerszą rzeszę rolników, a to ze względu na dość słabe sprasowanie i co za tym idzie - niską masę. Z kolei górny zakres stawki dotyczy maszyn formujących bele 1,3-1,4 m.

Na Podlasiu, górną granicą jaką usłyszeliśmy za sprasowanie beli była kwota 50 zł, ale dotyczyła beli o średnicy 1,9 m wykonanej nowoczesną prasą pasową.