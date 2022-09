Nie licząc kukurydzy, żniwa w większości można uznać za zakończone. W kalendarzu rolników oprócz siewu i uprawy pożniwnej jest również wywóz obornika.

Przy wywozie obornika oprócz pogody goni też czas – i to określony ustawowo. W ramach „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” działa tzw. program azotanowy, który chociaż zawiera wyjątki, to wyznacza on ostateczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych do 31 października. Spieszą się również rolnicy, którzy nawożą nawozem naturalnym pod zasiew ozimin.

Usługodawcy wywóz liczą na dwa sposoby: podają jednostkę za tonę materiału lub liczą za całą przyczepę. Ważne jest aby nie zapomnieć dopytać czy cena zawiera również załadunek i co w przypadku, gdy obornik nie znajduje się na miejscu. Średnio za każdy 1 km transportu należy dopłacić ok 4 zł.

W usługę wliczony jest koszt paliwa, amortyzacji sprzętu, jego konserwacji i przechowywania i wynagrodzenie operatora. Podane w artykule ceny są stawkami netto.

Jedna z firm, świadcząca usługi w różnych regionach Polski podaje cenę 15 zł za tonę jeśli obornik jest na polu - sam wywóz i "rozrzutka". Za ładowanie należy doliczyć ok. 90 za 20-tonowy rozrzutnik.

Wg. notowań cen usług rolniczych na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, za wywóz obornika w tym województwie zapłacimy średnio 13 zł/t.

W woj. podlaskim za wywóz 26-tonowym rozrzutnikiem wraz z załadunkiem ładowarką teleskopową zapłacimy 350 zł. W przeliczeniu wychodzi ok. 14 zł/t.

Drożej jest w woj. mazowieckim – tu za rozrzutnik 12 t z wraz z ładowaniem należy zapłacić 180 zł (czyli 15zł/t) przy czym odległość od pryzmy nie może wynosić więcej niż 3 km. Jeśli jest dalej niż 3 km – wówczas należy doliczyć transport.

Jak powiedział nam jeden z rolników z tego regionu, który poszukiwał usługi wywozu humusu, przy hodowli 60 szt. bydła opasowego, w tym roku będzie musiał zapłacić ok. 5 tys. zł.

Rozbieżność między cenami wynika głównie z tego w jakim stanie są maszyny – im nowszy sprzęt tym usługa droższa. Ma na to wpływ również dostępność tego typu usług w danym regionie. Co prawda w przypadku wywozu obornika nie trzeba liczyć na wysoce zaawansowany sprzęt dla efektu końcowego, co nie zmienia faktu, że im wydajniejszy, tym usługa będzie sprawniej przeprowadzona. Tu warto trzymać się kalendarza i jeśli nie zamówimy usługi na ostatnią chwilę, możliwe, że nie przepłacimy.

Jak wspomniano na początku, są na to jeszcze dwa pełne miesiące. Chyba, że uprawa jest zakładana po późno zbieranych przedplonach: buraku cukrowym, późnych warzywach i kukurydzy – wówczas jest na to czas do końca jesieni (która trwa do 21 grudnia).