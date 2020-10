Ile zapłacimy za elementy robocze do pługa?

Deszczowa aura w ogromnym stopniu wstrzymała prace polowe. Jest to zatem doskonały moment na przyjrzenie się stopniowi zużycia elementów roboczych w pługu i na ewentualne przeprowadzenie wymiany. Ile zapłacimy za najpopularniejsze części zamienne?

Przyspieszone zużycie elementów roboczych ma miejsce w przypadku pracy w suchych, a co za tym idzie trudnych warunkach, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

Dlaczego warto?

Praca ze zbyt wysłużonymi dłutami oraz lemieszami będzie generowała większe opory, a co za tym idzie zdecydowanie wyższe zużycie paliwa. Dodatkowo zużyte elementy robocze mogą pogorszyć jakość orki lub nawet zupełnie ją uniemożliwić, gdyż skutecznie utrudniają one prawidłowe zagłębianie się pługa. Elementami narażonymi na największe zużycie w pługu są lemiesze oraz dłuta fot. Tomasz Kuchta

Przegląd cen

W przypadku oryginalnych części zamiennych do pługa Orkan produkcji Mandamu za dłuto zapłacimy 18,5 zł, a za lemiesz prawie 185 zł. W przypadku wyposażenia maszyny w krój tarczowy tłoczony, jego ewentualna wymiana uszczupli nasz portfel o 184 zł.

W ofercie sklepu Grene znajdziemy części zamienne dedykowane do pługów różnych producentów. Dla przykładu za zamienniki Lemkena w postaci dłuta zapłacimy 61 zł, a za lemiesz w zależności od wymiaru od 99 do 140 zł. Za oryginalne elementy robocze przyjdzie nam zapłacić dwa, a nawet trzy razy więcej.

Nieco tańsze będą oryginalne części zamienne do pługów Overum – dłuto wycenione jest na 94 zł, a lemiesze na około 200 zł. Zamienniki będą tańsze średnio o połowę.

Zamienniki do wszystkich najpopularniejszych modeli pługów znajdziemy także w ofercie firmy Waryński. Części te wykonane są z wytrzymałej i odpornej na ścieranie stali borowej.

Dla przykładu lemiesze pasujące do pługów Lemkena kosztują od 94 do 100 zł w zależności od ich rozmiaru. Z kolei za dłuta przyjdzie nam zapłacić około 50-60 zł. Co ciekawe, w ofercie znajdziemy także dłuta wzmocnione węglikiem wolframu, które zdaniem producenta są do 7 razy bardziej wytrzymałe. Ich cena wynosi 250 zł/szt.

Części dedykowane do pługów Unii będą nieco tańsze, dla przykładu lemiesz z dłutem dedykowany dl pługa Ibis XL nabędziemy za ok. 140 zł. Również w tym wypadku producent oferuje dłuta wzmacniane węglikiem wolframu w cenie 160 zł. Wszystkie ceny podane są w wartościach netto.

Zamiennik, czy oryginał?

Przed nie lada dylematem stoją rolnicy chcący dokonać wymiany w swoich pługach. Oferta w tym zakresie jest bardzo szeroka, a ceny zróżnicowane. Dla przykładu biorąc pod uwagę pług 5-cio skibowy obracalny możemy uzbroić go w komplet 10 lemieszy i dłut w cenie ok. 1600 zł w przypadku zamienników oraz nawet ponad 3 tys. zł przy zastosowaniu elementów oryginalnych.

Należy się jednak liczyć z tym, że zamienniki będą charakteryzowały się gorszą wytrzymałością, a tym samym szybciej będą wymagały kolejnej wymiany.

A Wy jakie elementy robocze stosujecie w swoich pługach? Preferujecie oryginały, czy zamienniki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!