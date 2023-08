Usługodawcy, którzy oferują zabiegi wapnowania ustalają ceny w zależności o tony rozrzuconego nawozu, od godziny lub od rozrzucenia całej naczepy. Sprawdziliśmy jak kształtują się ceny tejże usługi.

Wapnowanie gleb zwiększa działanie innych nawozów mineralnych, a także organicznych. Ponadto działaniem tym uzupełniamy w glebie niedobory wapnia przyswajalnego dla roślin. Nawozimy więc gleby zasadowymi związkami wapnia, które pozwalają podwyższyć odczyn pH gleby zbyt kwaśnej.

Poniżej prezentujemy jak kształtują się ceny usługi wapnowania w zależności od rejonu naszego kraju.

Na początek północna Polska

Firma, która obsługuje powiat starogardzki, a także te ościenne, czyli powiaty tczewski, chojnicki, gdański, malborski oraz sztumski, bierze 400 zł netto za godzinę wapnowania razem z ładowarką. Natomiast jeśli klient posiada własną ładowarkę to 140 zł netto od rozrzutnika. Dodajmy, że opisana usługa wykonywana jest nowym rozrzutnikiem Bergmann TSW 4190 S o ładowności 12 ton, z poziomymi wałkami oraz talerzami.

W województwie Warmińsko-Mazurskim, usługodawcy, do którego dzwoniliśmy, należy zapłacić 1000 zł brutto za rozrzucenie całej naczepy wapna (około 25 - 27 ton). Zapewnia on wtedy dwa zestawy ciągnik plus rozsiewacz oraz ładowarkę. Inna forma rozliczenia z kolei, to 300 zł brutto za godzinę pracy jednego zestawu ciągnik i rozsiewacz. W tym przypadku trzeba jednak zapewnić własną ładowarkę. Jak poinformowała nas osoba świadcząca usługę, około 24 ton wapna można rozwieść w półtorej godziny, więc koszt całości wyniesie nas około 450 - 500 zł brutto. Wapnowanie wykonywane jest ciągnikiem Case Maxxum 125 zagregowanym z rozrzutnikiem o pojemności 12m3, przeprowadzane głownie w gminach Mrągowo, Sorkwity, Biskupiec i Reszel.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Firma Rol-Byk koszt usługi nawożenia wycenia na 500 zł netto za rozwiezienie całej naczepy wapna jednym ośmiotonowym rozsiewaczem Bredal obsługiwanym przez ładowarkę z tejże firmy. Obszar działania to okolice Włocławka.

Z kolei przedsiębiorstwo Agri Masz bierze 550 zł netto za rozwiezienie naczepy wapna z własną ładowarką. Natomiast jeśli klient życzy sobie usługę bez ładowarki to wtedy cena wynosi 300 zł netto za godzinę. Wapnowanie wykonuje zestaw New Holland TM135 z rozsiewaczem wapna Prolog o pojemności około 8 ton plus ładowarka Merlo, a obsługiwany obszar to Chełmża i okolice Torunia.

Wielkopolska, Mazowsze oraz Lubelszczyzna

Firma świadcząca usługi wapnowania na terenie północnej Wielkopolski oraz południa województwa zachodniopomorskiego karze sobie zapłacić 800 zł netto za rozwiezienie całej naczepy. W podanym koszt wliczona jest ładowarka.

Przedsiębiorstwo TransBor działające w promieniu 50 – 60 kilometrów od Przasnysza bierze w granicach 35 zł netto za rozwiezienie tony wapna dziesięciotonowym rozsiewaczem Amazone i ich ładowarką.

Na Lubelszczyźnie z kolei rolnicy mieszkający w Parczewie i w promieniu 100 km od niego zapłacą 1500 zł netto (w cenę wliczony jest też załadunek) za rozsianie dwóch naczep. Usługa wykonywana jest ciągnikiem McCormick sprzężonym z rozrzutnikiem Ekomax RPS – 1 o ładowności 3 ton.

Na zakończenie Polska południowa

Tutaj dwie firmy, z którymi rozmawialiśmy, usługę wapnowania wykonuje wapnem pylistym Gruntcal ze złoża Czatkowice. Nawóz ten cechuje się wysoką zawartością węglanu wapnia (około 96%). Dzięki temu oraz dodatkowo w połączeniu z wysokim stopniem jego rozdrobnienia wapno to wyróżnia się 100 procentową reaktywnością i wysoką liczbą zobojętnienia.

I tak w firmie Agroskup, koszt wapna (firma sama je kupuje) wraz z jego rozsianiem to 270 zł netto za tonę. Najlepiej jest zamówić minimum 24 tony wapna, bo wtedy na pole przyjeżdża cysterna i wapno podawane jest z niej bezpośrednio do rozsiewaczy. Rozrzut wapna zapewniają dwa rozrzutniki: Bredal o ładowności 8 ton oraz Amazone o ładowności 4,6 tony, a obszar działania firmy Agroskup to pola w promieniu 35 km od Krzeszowic.

Na zakończenie jeszcze przedsiębiorstwo Agro Diogra, które obsługuje województwo małopolskie i śląskie. Tutaj zapłacimy 50 zł netto za rozsianie tony wapna Gruntcal. Usługa wykonywana jest ciągnikiem Claas i rozsiewaczem Bredal z belką ślimakową, gdyż firma ta rozsiewa tylko wapno pyliste. Jak poinformował nas jej właściciel rozsianie beczki wapna trwa około cztery godziny.