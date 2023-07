OHZ Osięciny to spółka skarbu państwa zajmująca się hodowlą bydła oraz uprawą roślin na obszarze niemal 3 tys. ha. Do takich potrzeb zainwestowano w naprawdę wielkie i ciekawe maszyny. Jedną z nich jest opryskiwacz samojezdny John Deere R4050i z karbonową belką opryskową.

Imponujący opryskiwacz samojezdny marki John Deere ma zbiornik o pojemności 5 tys. l. Sprzęt posiada konstrukcję dwuobwodową z pompą napełniającą o wydajności 1,2 tys. l/min. i wysokociśnieniową pompą natryskową o wydajności 750 l/min. Oprysk możliwy jest do przeprowadzenia z prędkością do 1000 l/min. z bezpośrednią kontrolą dawki.

Prawie jak luksusowy jacht

To co w maszynie Johna Deere’a imponuje najbardziej to rozpiętość ramion opryskiwacza wynosząca 36 m oraz belka polowa z karbonu, czyli włókna węglowego. Podobne materiały stosuje się zazwyczaj przy budowie luksusowych jachtów, ale także wyścigowych łodzi, rowerów i bolidów startujących na torach całego świata itp.

Włókno węglowe to sposób na lżejszą i bardziej wytrzymalszą belkę, fot. K.Pawłowski.

Tajemnica włókna węglowego jest bardzo prosta – jest to materiał bardzo mocny i wytrzymały, a przy tym kilkukrotnie lżejszy od stali. Tego rodzaju belki są sześciokrotnie mocniejsze i około pięciokrotnie lżejsze od swoich stalowych odpowiedników. Oprócz tego nam nie zardzewieją, no i są odporne na wszelkiego rodzaju środki chemiczne czy nawozy.

Belka zastosowana w opryskiwaczu 4050i potrafi wykonywać oprysk w czasie jazdy z prędkością do 30 km/godz. Do tego producent w czasie premiery mówił, że w przypadku niewielkich uszkodzeń, sprzęt da się naprawić samodzielnie, bez użycia specjalistycznych narzędzi.

John Deere 4050i, fot. K.Pawłowski

Demo tour z opryskiwaczem 4050i w roli głównej

Prezes OHZ Osięciny, Janusz Zaremba, potwierdził, że właśnie z tych powodów innowacyjna belka została wybrana do nowego sprzętu. Opryskiwacz pojawił się w Osięcinach ok. 3 lata temu. Od tego momentu pracuje bez większych problemów.

W 2018 r. firma John Deere zorganizowała demo tour z opryskiwaczem 4050i w roli głównej. Wówczas maszyna wchodziła na polski rynek. Sprzęt odwiedził wtedy 11 lokalizacji w Polsce, przejechał 258 km i przepompował ponad 73 tys. l wody przy średniej prędkości 18 km/h.

John Deere 4050i i sieczkarnia Krone w tle, fot. K.Pawłowski

Przy średniej dawce 150 l/ha model R4050i z pełnym zbiornikiem opryskał wówczas 33 ha w niespełna 31 minut. Nawet uwzględniając czas napełniania opryskiwacza i dojazd na pole końcowe, wydajność maszyny była na poziomie około 38,5 ha na godzinę. Średni czas jednego cyklu pryskania w czasie pokazów (napełnienie opryskiwacza, dojazd na pole, oprysk, powrót z pola) wyniósł w 2018 r. 51,86 minut. Jeżeli chcielibyśmy zatankować opryskiwacz do pełna (5 tys. l.) to zajmie nam to około 5 minut.

Te imponujące zarówno wtedy, jak i dziś dane także przekonały kierownictwo OHZ Osięciny.

Sześć cylindrów i wszelkie systemy rolnictwa precyzyjnego

Opryskiwacz marki John Deere napędzany jest sześciocylindrowym silnikiem Power Tech PVS o pojemności skokowej 6,8 l i mocy maksymalnej 255 KM. Wersja R4050i spełniała normy Stage IV, w tej chwili oferowany model 4150i posiada silnik spełniający normy Stage V.

Belka z karbonu, fot. K.Pawłowski

Oczywiście jeśli operator korzysta z nowinek technicznych może sobie ułatwić pracę stosując korzystanie z danych MyJohnDeere i wgrywać mapy, stosować jazdę automatyczną za pomocą AutoTraca. Podczas pokazów w 2018 r. opryskiwacz wyposażony w system JDLink z subskrypcją Connect i aktywacją MachineSync, dzielił się z innym opryskiwaczem mapą pokrycia, dzięki czemu obie maszyny zawsze widziały się na polu.

Dodatkowym atutem maszyny jest system automatycznej kontroli wysokości belki. System poziomuje się za pomocą czujników ultradźwiękowych, które utrzymują belkę zawsze na zadanej wysokości nad opryskiwanym plonem, niezależnie od warunków.

John Deere 4050i, fot. K.Pawłowski

John Deere 4050i, fot. K.Pawłowski