Iniekcja zamiast rozlewania nawozu

W dobie bardzo wysokich cen nawozów azotowych, każdy pomysł pozwalający na lepsze polepszenie wykorzystania nawożenia jest na wagę złota. Ciekawą koncepcję przedstawiła firma Pomot, która zaprezentowała na targach Agrotech iniektor nawozów płynnych Cuma.

Iniektor nawozów płynnych Pomot Cuma jest produkowany w dwóch wersjach: zawieszanej o szerokości od 3 do 9 m oraz przyczepianej o szerokości 12 i 15 m. W obu przypadkach za wprowadzanie nawozu płynnego do gleby odpowiadają koła wtryskowe. Mają one na swoim obwodzie kolce z otworami przez które nawóz wprowadzany jest do gleby. Należy podkreślić, że nawóz jest wprowadzany ( wstrzykiwany pod ciśnieniem) tylko przez kolec znajdujący w danym momencie w glebie. Przy iniekcji całą dawkę azotu wprowadza się w jednym przejeździe wiosną. W tej technologii korzenie roślin oplatają ten depozyt nawozów i pobierają z niego azot przez cały okres wegetacji.

Jak podaje producent maszyny plony przy tym sposobie nawożenia wzrastają o około 10 -15 proc. Dodatkowo podczas przejazdu kolce napowietrzają glebę i niszczą skorupę na powierzchni gleby, jeśli taka występuje. Nie ma również żadnych strat azotu, a sam nawóz je w prowadzony w wilgotną glebę więc niemal od razu zaczynają się jego przemiany. Nawożenie tego typu można stosować we wszystkich rodzajach roślin.

O maszynie Cuma rozmawialiśmy z Artemem Antonenko z firmy Pomot.