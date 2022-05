Dzięki jednorodnym, łatwym do pobierania wałom pokosu, prędkość robocza maszyn zbierających wzrasta o 2 do 3 km/h. fot. AdK

Projektanci z firmy Kuhn przy produkcji zgrabiarki Merge Maxx mieli na względzie duże i średnie gospodarstwa, które koszą nie tylko trawę, ale też lucernę czy koniczynę – trudniejsze do zbioru zwłaszcza zgrabiarkami karuzelowymi.

Na Zielonym Agroshow mieliśmy okazję zobaczyć zgrabiarkę z przenośnikiem taśmowym i podbieraczem firmy Kuhn Merge Maxx 950, która już samym wyglądem i gabarytem robiła imponujące wrażenie. Według producenta to nowa koncepcja w zgrabianiu pokosu.

Co wpływa na jakość paszy?

W zbiorze paszy wszystko opiera się o jej czystość i w tym konkurują między sobą wszystkie maszyny zielonkowe. W zgrabiarce Merge Maxx, aby zapewnić odseparowanie zbieranych roślin od podłoża zastosowano podbieracz, który unosząc rośliny bardzo delikatnie, przenosi je na taśmę, by następnie uformować puszysty wał pokosu.

W ograniczeniu zanieczyszczenia materiału glebą i kamieniami ma dodatkowo pomóc zbieranie paszy w miejscu jej skoszenia, bez przesuwania materiału po ziemi.

Pobrany z podłoża pokos jest kierowany na przenośnik za pomocą osłony wyposażonej w rolkę wspomagającą przepływ materiału. fot. AdK

Uniwersalność zbioru Merge Maxx 950

Zgrabiarka Kuhn jest szczególnie dedykowana do delikatnych materiałów paszowych. Ponieważ materiał jest podnoszony przez podbieracz, a następnie delikatnie odkładany, ogranicza to straty spowodowane kruszeniem się liści.

Maszyna może być wykorzystywana do zbioru trawy, lucerny na susz lub kiszonkę z całych roślin, siana, roślin energetycznych, słomy zbóż i rzepaku, przy tym zgrabia każdy rodzaj pokosu bez względu na jego ciężkość i długość.

Duża wydajność zgrabiarki

Maszyna jest dość pokaźnych gabarytów – waży prawie 5 ton – jednak firma Kuhn zastosowała w niej rozwiązania znacznie ograniczające nacisk na glebę. System odciążenia maszyny został zaprojektowany tak, by płozy, które prowadzą każdą część maszyny, naciskały na podłoże z siłą 90 kg. Konstrukcja z płozami pozwala również na dostosowanie do nierówności terenu i nieuszkadzanie darni, istotnej dla kolejnego plonu.

Do wydajnej pracy zgrabiarki na poziomie 10 do 12 ha/h wystarcza ciągnik o mocy 100 KM. Producent podkreśla, że jest to dużą zaletą w postaci oszczędności na paliwie.

Niezależny zespół hydrauliczny napędzający podbieracze i przenośnik pozwala uniknąć dużych obciążeń układu hydraulicznego ciągnika. fot. AdK

W wersji Merge Maxx 950 szerokość robocza wynosi od 7,5 do 9, m. Łączenie konfiguracji pozwala zebrać materiał z szerokości między 20 a 30 m, co jest przydatne w warunkach słabszego pokosu.

Puszysty wał pokosu, jaki tworzy zgrabiarka, może być formowany w kilku konfiguracjach w zależności od potrzeb: pośrodku, z boku, po obu stronach lub pośrodku i z boku jednocześnie. W zależności od metody zbioru wał może być formowany w różnych szerokościach: 1 m dla pras, przyczep zbierających oraz sieczkarni (wykorzystywanych często w dużych gospodarstwach) do 2,2 m.

Funkcje maszyny są obsługiwane za pomocą sterownika, dzięki któremu możliwe jest ustawienie m.in. formowania wałów pokosu, ustawienie kierunku obrotów przenośników taśmowych, licznika godzin.