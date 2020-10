Innowacyjna technologia zbioru słomy. QUADRANT 5300 i SCORPION 756 VARIPOWER na polach firmy Goodvalley

Goodvalley ponownie inwestuje we współpracę z CLAAS. Polski oddział firmy zakupił dwie nowe prasy wielkogabarytowe QUADRANT 5300 RC oraz trzy ładowarki teleskopowe z serii SCORPION 756 VARIPOWER. Umowa została zrealizowana przy wsparciu dealera Agro-Land ze Śmielina.

Firma Goodvalley, która ma swoje gospodarstwa już w czterech krajach, znana jest z innowacyjnego podejścia do produkcji żywności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko (m.in. posiada certyfikowany zerowy ślad węglowy). Intensywny rozwój przedsiębiorstwa wymaga rozbudowy parku maszyn, w czym od dłuższego czasu wspiera ją doświadczony dealer CLAAS – Agro-Land. Współpraca obu firm to efekt wieloletniego kontraktu, który obejmuje serwisowanie i sprzedaż części zamiennych.

– Wiosną 2020 r. dostarczyliśmy sześć ciągników serii AXION 900 (trzy modele 920 oraz trzy 940). Z kolei teraz zapewniliśmy Goodvalley narzędzia do efektywnego zbioru słomy w postaci dwóch pras QUADRANT 5300 RC oraz trzech ładowarek teleskopowych SCORPION. Marka CLAAS ponownie wykazała bezkonkurencyjność swoich maszyn, a także zaawansowaną technologię i niezawodność, która gwarantuje wykonanie pracy na najwyższym poziomie – mówi Angelika Wagner, dyrektor handlowy firmy Agro-Land, oddział Śmielin.

Dostarczenie do parku maszyn producenta żywności kolejnych sprzętów przez dealera Agro-Land to dowód na to, że marki premium, jaką niewątpliwie jest Goodvalley, cenią wysoką jakość przy maksymalnej korzyści automatyki oraz niezawodność maszyn rolniczych CLAAS oraz doskonałą obsługę przez Dealera – firmę Agro-Land.

Czysta i niezawodna technologia

Nowoczesna prasa QUADRANT 5300 RC cechuje się dużą wydajnością zbioru i prasowania bel o doskonałej gęstości. Jest to możliwe dzięki solidnemu mechanizmowi napędu tłoka i pełnej automatyce pracy komory wstępnej. Technologia cięcia za pomocą rotora ROTO CUT z 25 wyprofilowanymi nożami efektywnie tnie słomę, którą można jeszcze bardziej zagęścić w balocie słomy. – QUADRANT 5300 RC spełnia nasze wysokie wymagania odnośnie do wydajności i systemu pracy. Osiągnięta średnia waga balotów 500 kg bardzo nas satysfakcjonuje, a system wiązania bel oparty na pojedynczym supłaczu jest zgodny z naszym podejściem do ochrony środowiska. Bele wiązane są bez resztek sznurka, które stanowią problem w dalszej obróbce słomy, na co nie możemy sobie pozwolić, ponieważ słoma zostanie użyta jako wsad do naszych biogazowni – komentuje działanie prasy Christoffer Pedersen, główny menedżer produkcji roślinnej w Goodvalley.

– O wyborze CLAAS QUADRANT 5300 RC zdecydowały takie cechy, jak m.in. wysoka i stała jakość wiązania – supłacz prasy ma swoje korzenie w rozwiązaniu opatentowanym w 1921 r., od tego czasu palec supłacza, jest stale rozwijany i unowocześniany. Model CLAAS QUADRANT 5300 RC zawiera sześć pojedynczych supłaczy z kontrolą napięcia sznurka – dodaje Paweł Baurycza, menedżer produktu CLAAS Polska.

Kolejnym niezwykle istotnym atutem technologii zastosowanej w QUADRANT jest to, że prasa może pracować z pełną wydajnością przy różnych rozmiarach pokosów czy rodzajach słomy. Jest to możliwe dzięki automatycznie sterowanej komorze wstępnej. Maszyna wytwarza dobrze uformowane baloty nawet w najtrudniejszych warunkach.

Maksymalny komfort pracy zapewnia przetestowana automatyczna regulacja ciśnienia prasowania. Układ regulacji dba o największe zagęszczenie każdej beli przy jednoczesnej ochronie prasy przed przeciążeniem oraz znacznie odciąża operatora w trakcie zbiorów. Prasa jest również łatwa w konserwacji i ma centralny układ smarowania sterowany elektronicznie z terminala ISOBUS.

Kompleksowe rozwiązanie

Flota maszyn CLAAS w Goodvalley została uzupełniona o trzy ładowarki teleskopowe CLAAS SCORPION 756 VARIPOWER. Istotnym elementem żniw jest sprawne i szybkie zebranie uformowanych balotów. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy zmiennych warunkach pogodowych. SCORPION wyposażony jest w bezstopniowy napęd, który zapewnia dużą precyzję pracy, a jednocześnie niskie zużycie paliwa. – Ważnymi cechami SCORPIONA jest mocny układ napędowy pozwalający na ciągnięcie przyczep oraz udźwig wynoszący aż 5,6 T, dzięki czemu można układać kilka balotów na raz – komentuje Christoffer Pedersen. – Dzięki takiemu rozwiązaniu i optymalnej widoczności z kabiny jesteśmy w stanie pracować bardzo szybko i efektywnie. Zwożenie bel z pola wymaga zaangażowania tylko jednej osoby – dodaje.

Wsparcie od CLAAS na każdym kroku

Maszyny zostały dostarczone do Goodvalley przez Agro-Land na zasadzie kontraktu wynajmu. Przy tego typu działalności przedsiębiorstwa oraz skali produkcji ta forma sprawdza się najlepiej. Kompleksowa usługa oraz kwestie związane z odkupem maszyn to dodatkowe atuty przemawiające na korzyść CLAAS. Goodvalley ceni również to, że jasny i klarowny system najmu nie tylko pomaga zachować optymalną wysokość kosztów, lecz także daje gwarancję usług serwisowych (ochrona MAXI CARE) i pełnego ubezpieczenia pracy maszyn.

Umowa najmu określa również terminy przeglądów oraz definiuje wszystkie szczegóły związane z poprawnym użytkowaniem. Pozwala to na swobodną pracę i skuteczne planowanie wydatków w biznesplanie. Taki rodzaj współpracy coraz częściej jest doceniany przez gospodarstwa planujące kolejny krok w kierunku swojego rozwoju.