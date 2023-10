Cechą wyróżniajacą maszyny Cynkomet na rynku jest to, że są one w 100 proc. ocynkowane ogniowo, fot. mat. prasowe

Aligator, Wodnik i Wapniak to trzy nowości z 16 maszyn, które zaprezentował Cynkomet na międzynarodowych targach Agro Show 2023 w Bednarach. Producent promował tam również swoją nową linię produktów na indywidualne zamówienia.

W Bednarach na powierzchni 1000 m2, firma z Czarnej Białostockiej zaprezentowała swoje przyczepy i rozrzutniki – zarówno nowości, dostosowane do najnowszych potrzeb rolników, jak i te produkowane seryjnie od wielu lat.

Cynkomet, czyli ocynk w standardzie

Wszystkie prezentowane maszyny są w 100 proc. ocynkowane ogniowo, co wyróżnia produkty Cynkometu na tle branżowej konkurencji.

– Na targach pokazaliśmy nasze najnowsze urządzenia, które choć miały już swoje premiery, to stanowią mocne świadectwo naszej innowacyjności – mówi Tomasz Awłasewicz, dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Technologii Rolnicznych Cynkometu, w którym maszyny powstały.

Ciekawe nowości Cynkomet Wodnik, Wapniak i Aligator

Zestaw Cynkomet Wodnik to zabudowa do przyczepy belowej T-608/2, zmieniająca ją w uniwersalny transporter wody o pojemności 8000 litrów. Prezentowana w Bednarach wersja maszyny była wyposażona w motopompę o wydajności do 4 tys. litrów na minutę, zestaw czterech rozkładanych poideł dla bydła oraz łyżkę rozlewczą do nawadniania pól i łąk.

Zestaw 2w1 Cynkomet Wodnik, fot. Artur Tłustochowicz

– Maszyna może więc służyć, jako stacja pojenia bydła, jako nawadniacz upraw lub transporter wody. Zainstalowana pompa ssąco-tłocząca wyposażona w wąż ssawny o długości 7 m umożliwia napełnianie wodą ze zbiorników gruntowych (staw, rzeka, jezioro). Pompa zapewnia także odpowiednie ciśnienie na wylocie łyżki rozlewczej zapewniając szeroki rozprysk wody przy nawadnianiu areałów – tłumaczy Awłasewicz.

Rozsiewacz wapna i nawozów Cynkomet RWN-8000 Wapniak fot. Artur Tłustochowicz

Kolejne z prezentowanych nowości to rozsiewacz wapna i nawozów RWN-8000 Wapniak, do precyzyjnego nawożenia oraz jednoosiowy rozrzutnik o niskim pułapie załadunku NRN Aligator.

Przyczepy i rozrzutniki Cynkomet

Na stoisku producenta z Czernej Białostockiej znalazły się także maszyny o ładowności 14-15 t, takie jak rozrzutniki jednoosiowe Zeus i N-264/1 CS Line, przyczepa skorupowa rolnicza T-617/4 oraz budowlana ze skrzynią ze stali Hardox T-617/6.

– Dla producentów zbóż zaoferowaliśmy przyczepy burtowe z wywrotem trójstronnym o pojemności 20 m3. Niestety zabrakło na stoisku „Marchewki” – specjalistycznej przyczepy do zbioru i transportu marchwi PW-22 z uchylnymi pokładami na skrzynio-palety, ponieważ przed targami została sprzedana na rynek ukraiński – dodaje Tomasz Awłasewicz.

Nową linia produktów na indywidualne zamówienia

Podczas targów firma Cynkomet promowała również swoją kolejną linię produktową, czyli maszyny wykonywane na indywidualne zamówienie klienta. W tym zakresie Cynkomet oferuje przede wszystkim drogowe naczepy i przyczepy do transportu specjalistycznego maszyn.

Najnowszym spośród tych produktów jest czteroosiowa naczepa niskopodwoziowa NNR-54 z dwoma tylnymi osiami samoskrętnymi i zagłębianymi pokładami – również tu rama naczepy jest w 100 proc. cynkowana ogniowo.

– Niewątpliwie targi w Bednarach są ważnym wydarzeniem branżowym. Umożliwiają one firmom prezentację najciekawszych i najnowszych wyrobów, a odwiedzającym je klientom dają możliwość porównania sprzętu, oferowanego przez różnych producentów w jednym miejscu. Dla nas to też możliwość spotkania z naszymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami oraz okazja do wysłuchania ich opinii, uwag i sugestii – ocenia przedstawiciel Cynkometu.

Wymiernym efektem targów są liczne zamówienia na maszyny Cynkometu – zarówno ze strony kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych, a także nowe kontakty biznesowe.