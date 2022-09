Bezorkowa uprawa ziemniaka, nawożenie wgłębne, siew w technologii strip-till, troska o strukturę gleby oraz o intensyfikację w niej życia biologicznego, a to wszystko przy wykorzystaniu maszyn własnej konstrukcji. Poznajcie Marcina Gryna, młodego rolnika i innowatora z Zamojszczyzny.

Czy pomimo młodego wieku można cieszyć się sporym uznaniem rolniczego środowiska, a przy tym posiadać już niemałe dokonania w zakresie rozwoju własnego gospodarstwa? Przykład Marcina Gryna, kolejnego uczestnika naszego konkursu Innowacyjny Farmer 2022, pokazuje że jak najbardziej.

Intensywny rozwój gospodarstwa

Decyzyjne stery w prowadzeniu gospodarstwa Marcin przejął 8 lat temu i wówczas jedną z jego pierwszych decyzji była rezygnacja z uprawy płużnej. Założenia uprawy bezorkowej postanowił on realizować przy użyciu maszyn własnej konstrukcji.

Założenia dotyczące uprawy bezorkowej, jak również nawożenia wgłębnego Marcin realizuje za pomocą maszyn własnej konstrukcji fot. Marcin Gryn

Jak się obecnie okazuje, ścieżka obrana przez rolnika okazała się bardzo skuteczna, bowiem przez ostatnie 8 lat powiększył swoje gospodarstwo z 5 do aż 100 ha. A to chyba najlepsza miara słuszności podejmowanych przez niego decyzji.

Innowacyjna uprawa gleby

Jak twierdzi Gryn, wszystko zaczyna się od odpowiedniego podejścia do uprawy gleby. W tym zakresie rolnik bardzo mocno stawia na głęboką uprawę w połączeniu z nawożeniem wgłębnym. Do tego służy mu maszyna GB Hybrid, którą stworzył na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń, a od niedawna postanowił zaoferować ją także w sprzedaży rynkowej.

Marcin Gryn uprawia bezorkowo już od 8 lat fot. Tomasz Kuchta

Jak sam twierdzi, jest to maszyna hybrydowa, wykorzystywana przez cały sezon – od nawożenia wgłębnego, poprzez siew rzepaku, kukurydzy oraz pszenicy, aż po uprawę pod ziemniaki. Maszyna ta umożliwia rolnikowi zwiększenie efektywności nawożenia i uprawy gleby, zredukowanie liczby przejazdów, a tym samym ograniczenie czasu pracy.

Z jego wyliczeń wynika, iż dzięki GB Hybrid jest w stanie zaoszczędzić na jednym hektarze 12 l oleju napędowego oraz 20 min. czasu pracy, a na deser dochodzi oszczędność w dawce nawozów NPK sięgająca nawet 30 procent.

Dodatkowo, to właśnie nawożenie wgłębne ma jego zdaniem ogromne znaczenie, gdyż pozwala na budowanie zasobności gleby w składniki pokarmowe dużo głębiej, co z kolei stymuluje korzenie roślin do intensywnego wzrostu i poszukiwania składników.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że rozbudowany system korzeniowy pozwala na przetrwanie roślin w sytuacji deficytu opadów, z którym coraz częściej musimy się mierzyć.

Jak twierdzi rolnik, jego pola krety upodobały sobie szczególnie, a to wszystko przez licznie występujące tam dżdżownice, będą podstawowym źródłem ich pożywienia fot. Marcin Gryn

Namacalnym dowodem tego, jak bogate jest życie biologiczne na polach Marcina jest ilość występujących tam kretowisk. Rolnik tłumaczy to w prosty sposób – głównym pożywieniem kretów są dżdżownice, więc łatwo domyślić się, że krety będą ryły tam, gdzie jest ich dużo.

Ziemniak w uprawie bezorkowej?

Od dwóch lat rolnik eksperymentuje z uprawą ziemniaka w technologii bezorkowej i jak twierdzi, odnosi w tym zakresie wiele sukcesów, choć wielu ekspertów twierdziło iż tak się nie da.

Od dwóch lat rolnik z sukcesami prowadzi uprawę ziemniaków w technologii bezorkowej fot. Tomasz Kuchta

W gospodarstwie Gryna niedawno została zakupiona innowacyjna i automatyczna linia do ważenia i pakowania ziemniaków. Pozwala ona na sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na ziemniaki w jego okolicy.

Maszyna ta pozwoliła na trzykrotne zwiększenie wydajności i to przy minimalnym zaangażowaniu pracy ludzkiej, z którą jest zdaniem rolnika coraz trudniej.

Najnowszy nabytek rolnika - automatyczna linia do ważenia i pakowania ziemniaków fot. Tomasz Kuchta

Dzięki temu gospodarz może zwiększać areał tej uprawy, która w jego przypadku jest bardzo dochodowa. To z kolei tworzy szansę do dalszego rozwoju i kolejnych inwestycji.

Ziemniak to bardzo dochodowa uprawa w gospodarstwie Gryna, dlatego rolnik planuje powiększać jego areał fot. Tomasz Kuchta

Szerzej nt. uprawy ziemniaka w technologii bezorkowej i o doświadczeniach Marcina Gryna z nią związanych napiszemy już niebawem.