W tym miejscu czuć głównie pozytywną energię. Gospodarstwo Daniela i Grażyny Schmidtko jest już znane obserwatorom konkursu Innowacyjny Farmer. W zeszłym roku rolnicy z Kędzierzyna – Koźla startowali w kategorii produkcja zwierzęca. W tym roku gospodarstwo rodzinne państwa Schmidtko zgłosiło się w technice rolniczej.

Gospodarstwo jest bardzo ciekawie położone, gdyż administracyjnie należy do granic powiatowego miasta Kędzierzyn Koźle w woj. opolskim.

Zabudowania znajdują się w pradolinie Odry, co z jednej strony pomaga w przypadku suszy, gdy wilgoć i podsiąkanie jest na bardzo dobrym poziomie. Niestety ma to też złe strony. W 1997 roku bliskość rzeki i powódź sprawiła ogromne zniszczenia. Gospodarstwo trzeba było odbudowywać od podstaw, a zagrożenie powodzią wciąż jest bardzo wysokie.

Hodowla krów rasy simentalskiej

W tej chwili państwo Schmidtko gospodarują na obszarze 120 ha, a główną działalnością jest produkcja mleka. Wszelka produkcja roślinna (kukurydza, jęczmień, pszenica, łąki) jest prowadzona z myślą o hodowli bydła.

W Kędzierzynie Koźlu hodowane są krowy rasy simentalskiej, fot. K.Pawłowski

Nowoczesny sprzęt marki Fliegl i nie tylko

W Kędzierzynie Koźlu hodowane są krowy rasy simentalskiej, co nie jest zbyt popularne w naszym kraju. Zwierzęta, w porównaniu do innych ras, produkują nieco mniej mleka, ale w zamian są zdrowsze od samego urodzenia i bardziej wytrzymałe na warunki pogodowe. W gospodarstwie przebywa ok. 150 krów. Z miłości do zwierząt gospodarze starają się inwestować w nowe technologie oraz ekologiczne sposoby uprawy.

W ostatnich sezonach zainwestowano w nowy wóz asenizacyjny marki Fliegl z aplikatorem doglebowym o pojemności 18 tys. l. Dzięki temu straty nawozu są mniejsze, a miejscy sąsiedzi nie czują niemiłych zapachów.

Beczkowóz Fliegl w akcji, fot. K.Pawłowski

Oprócz tego zakupiono nowy rozrzutnik Gigant ASW 271 (18 tys. l) i przyczepę do przewozu bydła, również renomowanej marki Fliegl.

Świeżym zakupem jest także ciągnik Case IH Optum 270 w oryginalnym czarnym kolorze lakieru. Maszyna posiada wszelkie udogodnienia rolnictwa precyzyjnego z nawigacją i zbieraniem danych na czele. Starsze ciągniki Case IH otrzymały niedawno nawigacje.

Case IH Optum 270 przy pracy. Prowadzi córka państwa Schmidtko, fot. K.Pawłowski

Gospodarze nie oszczędzają na maszynach, pozostałe sprzęty pochodzą również od renomowanych firm, takich jak nowy siewnik Kverneland czy maszyny uprawowe i zielonkowe marki Kuhn. Aby zmniejszyć straty kiszonki zakupiono także wycinak do kiszonki holenderskiej marki Flingk. Narzędzie jest obsługiwane przez ładowarkę teleskopową Case IH.

Wycinak do kizonki Flingk, fot. K.Pawłowski

Farmerzy działają także społecznie

W gospodarstwie działają także usprawnienia typowe dla działalności hodowlanej. Niedawno postawiono nową porodówkę, odbiór mleka jest w pełni automatyczny, w gospodarstwie jeździ także taksówka mleczna. Fotowoltaika zamontowana na oborach posiada moc 50 kW, a jej moc w całości jest wykorzystywana w gospodarstwie.

Państwo Schmidtko działają także społecznie. W gospodarstwie pojawiają się praktykanci z różnych placówek szkolnych, także ze szkół wyższych, rolnicy jeżdżą na branżowe targi takie jak Agritechnica, wystawiają się ze swoimi zwierzętami na wystawach, m. in. na lokalnej Opolagrze, a córka państwo Schmidtko prowadzi vlog na platformie You Tube.

