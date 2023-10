W gospodarstwie rodziny Kieloch z m. Gościsław na Dolnym Śląsku wykorzystywane są najnowsze technologie. Jak rolnicy sami przyznają - poniesione na nie koszty wyraźnie się zwracają bo dzięki nim gospodarstwo może produkować taniej, a produkty są wysokiej jakości.

Mimo iż gospodarstwo jest bardzo duże - dysponuje ok. 1100 ha, to jest typowo rodzinnym. Prowadzi je Pan Pan Alfred Kieloch z synami: Tomaszem, Markiem, Piotrem, Patrykiem, Mateuszem i córką Gracją.

Oszczędności dzięki nowoczesnym technologiom

Warunki gospodarowania z jednej strony są korzystne, bo dominują bardzo dobre gleby – średnio 3 klasy. Z drugiej strony jednak jest tutaj aż około 200 działek – są pola duże i małe. A na nich typowe uprawy, takie jak: pszenica ozima, jęczmień, buraki cukrowe, rzepak, trochę kukurydzy, a w przerwie między nimi - poplony.

Gospodarze czerpią z najnowszych osiągnięć techniki pełną garścią. W ich gospodarstwie integruje się szereg innowacyjnych technologii, które działają w systemie rolnictwa precyzyjnego w pełnym zakresie. Pola są mapowane z kombajnu, wykonywane są próby glebowe, analizowane dane pogodowe z własnej stacji, a do uprawy wykorzystywane maszyny, które współgrają w tych systemach, jak chociażby rozsiewacz Kuhn Axis 50.2 EMC+W Hydro, czy Claas Crop Sensor.

Jak mówią gospodarze – korzyści z zastosowania tych technologii są ogromne i koszty sprzętu pomimo że jest on z najwyższej półki jakościowej i cenowej – zwraca się często szybko. Podają przykład rozsiewacza, który zwrócił się po roku. Dokładne ustalenie struktury gleb i ich zasobności pozwala w ostatnich czasach na oszczędności liczone co najmniej w dziesiątkach tys. złotych rocznie.

Marek Kieloch tłumaczy m.in. sposób działania rozsiewacza Kuhn i sensora firmy Claas, fot.kh

Sprzęt wykorzystywany maksymalnie ale bardzo zadbany

Synowie Pana Alfreda to prawdziwi pasjonaci techniki. Znają każdy szczegół skomplikowanych maszyn, wykorzystują najgłębsze możliwości ich komputerów, pracują szybko, efektywnie - jednym słowem - wyciskają z posiadanych maszyn maksimum ich możliwości. Ich gospodarstwo jest prawdziwym poligonem doświadczalnym dla wielu producentów sprzętu.

Przy tym trzeba dodać, że sprzęt jest niezwykle zadbany: zawsze na czas serwisowany, umyty, wyczyszczony, a nawet woskowany (osłony w kombajnach przed żniwami, żeby ograniczyć przyleganie kurzu).

Wśród najnowocześniejszych maszyn w gospodarstwie warto wymienić jeszcze chociażby najnowszy nabytek jakim jest ciągnik Claas Axion 960 z najnowszym systemem szybkiego pompowania opon CTIC. Jest też kombajn Claas Lexion 8800 z systemem mapowania pól oraz samojezdny Damman z dyszami Qudaro i systemem Vario (automatyka dawkowania cieczy), własna stacja pogodowa oraz siewnik Vaderstad Tempo 12-rzędowy. Maszyny pracują oczywiście automatycznie - przy współpracy z sygnałem RTK.

To chyba najważniejszy zestaw maszyn w gospodarstwie - Claas Sensor Isaria i rozsiewacz Kuhn Axis 50.2 EMC+W Hydro zamontowany na ciągniku Massey Ferguson 7S.190, fot.kh

Magazyn zbożowy i laboratorium to ważna karta przetargowa przy negocjacji cen sprzedaży nasion

Osobny rozdział gospodarstwa to potężna baza na ok. 8 tys. ton ziarna, która została niedawno wyposażona we własne laboratorium. Każdy transport zboża z pola jest skrupulatnie sprawdzany. W ten sposób np. pszenicę dzieli się często nawet na 3 klasy jakościowe.

Niezależność związana z możliwością przechowywania płodów rolnych oraz określenie we własnym zakresie certyfikowanymi urządzeniami jakości zebranych plonów pozwala gospodarzom negocjować z podmiotami skupowymi warunki zbycia towaru. Wszystko to pracuje na zysk gospodarstwa.

Gospodarze udzielają się też społecznie, w organizacjach rolniczych, współpracują z okolicznymi rolnikami, producentami maszyn i mediami.

Najnowszy nabytek - Claas Axion 960 z systemem pompowania kół CTIC, fot.kh

Laureatów konkursu Innowacyjny Farmer 2023 będzie można poznać już 14 listopada - w dniu konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023.

