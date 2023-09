Królewski Dwór k. Parczewa - tu jest siedziba gospodarstwa Łukasza Czecha. Ale jego działalności obejmuje dziesiątki gospodarstw na terenie całego kraju. Tutaj od innowacyjnych rozwiązań aż kipi, choć nie koniecznie widać je "gołym okiem".

Gospodarstwo Łukasza Czecha z Królewskiego Dworu spod Parczewa w woj. lubelskim zostało zgłoszone do konkursu "Innowacyjny Farmer 2023" w kategorii "Technologie". I rzeczywiście - innowacyjne technologie są tutaj stosowane na dużą skalę, a co jeszcze ciekawsze - często są one tutaj tworzone.

Innowacje nie jedno mają imię

Patrząc na samo gospodarstwo trudno było by na pierwszy rzut oka stwierdzić, że wykorzystywane są tam topowe rozwiązania. Owszem, sprzęt jest nowoczesny, budynki inwentarskie i magazynowe nowe, ładne i zadbane. Ale my przecież szukamy czegoś więcej...

I nie zawiedliśmy się. U Pana Łukasza realizowanych jest m.in. wiele różnych projektów badawczych. A powiązanych z nimi jest kilkadziesiąt gospodarstw z różnych części Polski, ośrodki naukowe - w tym przede wszystkim SGGW, różne firmy i startapy.

To gospodarstwo to właściwie ośrodek naukowo-badawczy

Łukasz Czech tworzy właściwie konsorcjum zrzeszające m.in. rolników, na łącznej powierzchni ok. 3000 ha i jest liderem wielu różnych projektów. Warto wspomnieć chociażby o badaniach związanych m.in.

z zaprawianiem nasion nanocząsteczkami,

redukcji stosowania pasz dla trzody chlewnej na rzecz produktów ubocznych z przemysłu spożywczego,

termowizji w wykrywaniu chorób u zwierząt,

badań satelitarnych w zakresie precyzyjnego nawadniania i w zakresie dawek oprysku,

ręcznej kalibracji dawki nawożenia na podstawie spektrofotometrii,

emisją gazów powstającą w produkcji trzody chlewnej w zależności od rodzaju pasz...

... i wielu innych. Jakich? Jak Pan Łukasz to wszystko robi? Tego dowiecie się z poniższego filmu:

