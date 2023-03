Innowacyjny Farmer 2023. Zgłoś swoje technologie i zgarnij nagrody!

Do końca marca trwają zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu Innowacyjny Farmer 2023.

Do końca marca można zgłosić gospodarstwa do konkursu Innowacyjny Farmer 2023. Zgłoszenia mogą nadsyłać rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, roślinną oraz wyróżniający się zastosowaniem nowoczesnych technologii. Aby podsumować jakie cechy posiadały gospodarstwa zakwalifikowane do kategorii technologie, sięgamy do poprzedniej edycji konkursu.

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

