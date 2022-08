Gospodarstwo Agro-Malz zostało nominowane do konkursu na Innowacyjnego Farmera w kategorii technologie. fot. AdK

Ponownie odwiedzamy żuławskie gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną, które w dużej mierze skupia się na uprawie cebuli. Rolnik opowiedział nam więcej o nowych o najnowszych wdrążonych technologiach.

Gospodarstwo Włocław zostało nominowane do naszego konkursu w kategorii technologie. Państwo Malz prowadzą je na powierzchni 280 ha, z czego największą część profilu produkcyjnego zajmuje pszenica i rzepak. Chociaż uprawa cebuli stanowi ok. 10 proc. z całości areału, to właśnie pod jej kątem została zmodernizowana duża część gospodarstwa.

Przechowalnia do warzyw

Jedną z największych inwestycji, które pozwoliły na optymalizację kosztów w gospodarstwie, była przechowalnia do warzyw. Dzięki niej gospodarze mogą zarządzać zbyciem towaru w czasie, co bezpośrednio przekłada się na korzystniejsze ceny sprzedaży.

Park Maszynowy

W gospodarstwie znajduje się kompletna linia do pakowania cebuli. Pozwala to gospodarzom na samodzielną kompletację towaru na miejscu w określonych kalibrażach.

Najświeższy nabytek, który pojawił się w związku z tą produkcją w gospodarstwie to nowa kopaczka Grimme Wv180.

Gospodarstwo Agro-Malz wciąż rozwija park maszynowy. W tym korku cebula będzie kopana za pomocą maszyny Grimme. fot. PM

Nawigacja Trimble

Pan Piotr do swoich ciągników zainwestował w amerykańskie systemy Trimble. Różnią się one od siebie specyfikacją. Traktor John Deere wyposażony został Auto Pilot Motor Drive, czyli układ automatyczneo kierowania, który samoczynnie prowadzi ciągnik po polu. Odbywa się to w oparciu o sygnał z anteny GPS. Bardzo dokładną korekcję zapewnia dodatkowy sygnał RTK. W pozostałych ciągnikach rolnik korzysta z wersji Trimble EZ Pilot Pro oraz Autopilot AutoGuide Ready.

W dwóch ciągnikach uruchomione zostało zmienne dawkowanie. Rolnik podkreśla, że w ten sposób udało się obniżyć koszty związane z zakupem nawozów. Prowadzenie równoległe w ciągnikach ma bezpośredni wpływ na wydatki związane z paliwem.

Zainstalowane w ciągnikach systemy Trimble pozwalają operatorowi m.in. na automatyzację jazdy oraz kontrolę sekcji i dawki. fot. Adk

Fotowoltaika w gospodartwie

Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię związaną głównie z przechowalnią, na dachu magazynu zainstalowano panele fotowoltaiczne (25 kW). Dzięki temu zminimalizowano koszty przechowalnicze nie tracąc zysków jakie generuje ten system magazynowy.

Dalsze plany na rozwój

W przyszłym roku państwo Malz planują wybudowanie drugiej hali do magazynowania zboża. Obecna ma zostać całkowicie przystosowana pod produkcję cebuli oraz linię do pakowania i automatycznym paletyzatorem.