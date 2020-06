Inteligentna deszczownia mostowa na polach RZD w Minikowie

Rolniczy Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Minikowie został wyposażony w innowacyjny system nawadniający.

Na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Minikowie pojawił się innowacyjny system nawadniający. To deszczownia mostowa Irtec Hippodrom o rozpiętości 212 m. Sprzęt znalazł się na wyposażeniu zakładu i będzie wykorzystywany do prowadzenia badań, nawadniania pól uprawnych uczelni, oraz do praktycznych szkoleń rolników - czytamy w informacji na stronie uczelni. Deszczownia mostowa Irtec Hippodrom to urządzenie nowej generacji, które można określić mianem "inteligentnego".

Jak czytamy na stronie UPT, od standardowych maszyn mostowych odróżnia ją to, że może pracować zarówno jako maszyna centryczna, jak i liniowa. Dzięki temu może nawodnić dużo większy areał, pracując w cyklu niemal w pełni automatycznym. Irtec Hippodrom posiada 4 mosty z wysięgnikiem o łącznej długości 212 m i zdolna jest nawodnić areał nawet 66ha. Centralna wieża osadzona jest na wózku z niezależnym napędem elektrycznym na każde z czterech kół. Podczas ruchu liniowego maszyna ciągnie za sobą wąż PE100 oraz kabel zasilający o długości 130 m, co umożliwia nawodnienie pasa o długości 260 m. Dzięki systemowi automatycznego zawracania obsługa maszyny sprowadza się do wciśnięcia zielonego guzika „start” i zmiany węża pomiędzy hydrantami.

Urządzenie posiada 54 elektrozawory z regulatorami ciśnienia i zraszaczami Komet KPT. Firma Łukomet, która jest jego dostawcą, opracowała autorski system niezależnego sterowania elektrozaworami. Sprzęgnięcie go z GPS-em o wysokiej dokładności, umożliwia prowadzenie precyzyjnego nawodnienia ze zmienną dawką polewową (VRI). Dzięki takim rozwiązaniom, będzie można precyzyjnie i niezależnie dobrać dawki dla każdego z poletek doświadczalnych w Minikowie.

- Sterowanie dawkami odbywa się z poziomu aplikacji Web-owej dostępnej z każdego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia, takiego jak komputer, tablet, telefon. Ustawienia dawek przesyłane są przez „chmurę” do maszyny. Przez tę samą „chmurę” maszyna komunikuje się również z pompownią samodzielnie ją uruchamiając oraz dobierając odpowiednie ciśnienie i wydajność do aktualnego zapotrzebowania. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w systemy zabezpieczające oraz zestaw kamer pozwalający na zdalną obserwację pracy systemu nawadniającego - objaśniają pracownicy RZD UTP.