Inteligentniejszy i bardziej wydajny niż kiedykolwiek: AXION 900 Stage V z CEMOS i CTIC

Le Mans, 24.09.2020 r. Siła uciągu, wydajność i komfort – to trzy główne cechy, które wyróżniają serię dużych ciągników CLAAS AXION 900 od momentu jej wprowadzenia na rynek w 2011 r. Zgodne z normą emisji spalin Stage V maszyny łączy teraz również pierwszy interaktywny i jednocześnie czołowy system wspomagania operatora CEMOS z dostępnym fabrycznie układem regulacji ciśnienia w oponach CTIC. Zapewnia to harmonię siły i inteligencji na najwyższym poziomie.

Skuteczne oczyszczanie spalin i stała moc

Modele Stage V ciągników AXION 900 i AXION 900 TERRA TRAC bazują na sprawdzonym sześciocylindrowym silniku Cursor 9 o pojemności 8,7 l, produkowanym przez firmę FPT. Za oczyszczanie spalin odpowiada system SCRoF z wtryskiem AdBlue i powiększonymi powierzchniami filtracji. W dalszym ciągu nie jest konieczna recyrkulacja spalin. Przy 1800 obr./min jednostka w zależności od modelu osiąga maksymalną moc od 325 KM do 445 KM, a dzięki sprawdzonej koncepcji niskich obrotów CLAAS maksymalny moment obrotowy od 1600 Nm do 1860 Nm jest dostępny już przy 1400 obr./min. W razie potrzeby pełna moc jest osiągalna dla wszystkich prac, a to dzięki rezygnacji z funkcji „doładowanie” (boost). Poza tym niezawodna i wydajna przekładnia bezstopniowa CMATIC daje możliwość wykorzystania pełnego momentu obrotowego przy wszystkich prędkościach jazdy – od 0,05 km/h do 50 km/h. Cztery automatycznie zmieniane mechaniczne zakresy jazdy pozwalają uzyskać wysoką wydajność ogólną, a prędkość maksymalną 40 km/h lub 50 km/h można osiągnąć przy oszczędzającej olej napędowy prędkości obrotowej od 1400 obr./min do 1470 obr./min. Prędkość obrotowa na postoju wynosi zaledwie 650 obr./min. Do wykonania swojej pracy operator może wybrać jeden spośród trzech wirtualnych zakresów jazdy.

Maksymalna trakcja na kołach i gąsienicach

Już od 2017 r. ciągniki AXION 900 mogą się poruszać na maksymalnie 44-calowych kołach na tylnej osi. W połączeniu z długim rozstawem osi wynoszącym 3,15 m zapewnia to niezmiennie doskonałe przenoszenie siły uciągowej na podłoże. Standardowo przednia i tylna oś są dopuszczone do eksploatacji z kołami bliźniaczymi. Nowością jest fabryczne przygotowanie pod układ regulacji ciśnienia w oponach CTIC firmy CLAAS. Dodatkowa sprężarka z systemem CTIC 2800 o natężeniu przepływu powietrza 2800 l/min umożliwia szybkie dostosowanie ciśnienia wewnętrznego w oponach do ciągnika, a przy odpowiednim doposażeniu także do narzędzia towarzyszącego. Obsługa jest w pełni kompatybilna z ISOBUS i tym samym zintegrowana w terminalu CEBIS serii AXION 900. Na życzenie istnieje możliwość sterowania i kontrolowania narzędzi dołączanych ISOBUS poprzez terminal S10. Klawisze funkcyjne mogą być dowolnie i indywidualnie przypisywane do funkcji ciągnika i narzędzia towarzyszącego.

Dzięki statycznemu rozkładowi masy 50/50 i masie własnej 12,5 t zapewnienie dodatkowego balastu nadal konieczne jest tylko przy pracach wymagających dużej siły uciągu. Podczas prac transportowych ciągniki AXION 900 zawsze zapewniają pewną jazdę w każdym terenie, również bez balastu. Dopuszczalna masa całkowita wynosi 18 t.

Serię modeli z pięcioma maszynami z kołowym systemem jezdnym uzupełniają wprowadzone w 2018 r. ciągniki AXION 930 TERRA TRAC i AXION 960 TERRA TRAC, które teraz również spełniają normę emisji spalin Stage V. Jako pierwsze na świecie duże ciągniki półgąsienicowe z pełną amortyzacją doskonale sprawdzają się zarówno na polu i użytkach zielonych, jak i na drodze, łącząc w sobie zalety ciągników gąsienicowych i standardowych. Uniwersalny zakres wykorzystania najlżejszych ciągników z podwoziem gąsienicowym w tej klasie wydajności sięga od uprawy gleby ciężkiej i średniej, przez pracę z siewnikami i zbiory z użyciem przyczep przeładowczych, aż po zastosowania specjalne, jak na przykład rozprowadzanie gnojowicy za pomocą wężów wleczonych. Dzięki aktywnej ingerencji układu kierowniczego w prędkość gąsienic możliwe jest ciasne i chroniące glebę skręcanie oraz zawracanie bez jej zrywania. Przy masie własnej 16,5 t dopuszczalna masa całkowita wynosi 22 t – również podczas jazdy po drodze z prędkością maksymalną do 40 km/h. Nawet najszersze gąsienice o szerokości 890 mm nie powodują przekroczenia 3 m szerokości zewnętrznej, co ułatwia dopuszczenie do jazdy i samo poruszanie się po publicznych drogach i ulicach.

Większa inteligencja i wydajność dzięki systemowi CEMOS – po raz pierwszy z układem regulacji ciśnienia w oponach CTIC

Opcjonalnie ciągniki AXION 900[1] można wyposażyć w zaprezentowany w 2018 r. system CEMOS, który jest dostępny także w seriach: AXION 800, ARION 600 i ARION 500. W wyposażeniu CEBIS system można zastosować we wszystkich ciągnikach kołowych AXION 900. Dodatkowo jako pierwszy interaktywny i samouczący się system wspomagania operatora pozwala na optymalizację maszyny. CEMOS znacznie poprawia wydajność w ciągnikach – w porównaniu z ręczną regulacją ciągnika i narzędzia dołączanego. Pierwsze doświadczenia z praktyki uprawy gleby wykazują dwucyfrowe oszczędności w zużyciu oleju napędowego lub wzrost wydajności powierzchniowej. Istnieje również możliwość optymalizacji obu celów: ekonomiki oraz wydajności. CEMOS uwzględnia przy tym nie tylko parametry specyficzne dla danego ciągnika, takie jak balast i obniżanie obrotów silnika, lecz także ustawienia narzędzia. Ponadto dzięki danym zapisanym w asystencie pługa możliwa jest optymalizacja ustawień dla wielu typów i różnych marek pługów.

Ciągniki kołowe AXION 900 zgodne ze Stage V to również pierwsze tego typu maszyny, które łączą CEMOS z dostępnym fabrycznie układem regulacji ciśnienia w oponach CTIC. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe jest inteligentne i dynamiczne dostosowywanie ciśnienia wewnętrznego w oponach podczas pracy, i to przy optymalnej koordynacji z innymi wymienionymi już parametrami oraz w interakcji z operatorem. Tym samym CEMOS stanowi obecnie najbardziej wszechstronny i skuteczny optymalizator procesów dla zastosowań polowych wśród ciągników.

Obsługa systemu CEMOS jest bardzo prosta, zwłaszcza że aktywnie wykrywa on obszary wymagające poprawy i przekazuje sugestie do operatora. Ten z kolei może potwierdzić sugestie lub zlecić systemowi CEMOS zbadanie innych możliwości optymalizacji.

Do wyposażenia seryjnego CEBIS należy kompatybilny z ISOBUS 12-calowy terminal CEBIS o wysokim kontraście kolorów, obsługiwany za pomocą standardowego pokrętła lub ekranu dotykowego. Do zastosowań z GPS PILOT, zmienną dawką rozsiewu i Section Control istnieje możliwość dodania terminala S10. Razem z terminalem CEBIS dostępne jest wówczas wyświetlanie obrazu z nawet sześciu kamer jednocześnie. W prostej konfiguracji CIS+ bez terminala CEBIS i joysticka wielofunkcyjnego CMOTION dzięki terminalowi S10 również możliwe są zastosowania ISOBUS i prace dostosowane do danego fragmentu pola.

Jeszcze większy komfort

Czteropunktowa amortyzacja kabiny, opcjonalny półaktywny i wentylowany fotel operatora oraz amortyzowana oś przednia ze skokiem zawieszenia wynoszącym 90 mm, a także automatyczna kompensacja obciążenia i hamowania sprawiają, że AXION 900 oferuje najwyższy komfort jazdy. Nowy pakiet skórzany składający się z tapicerki na kierownicy, fotela operatora i pasażera oraz podłokietnika zapewnia odczucia klasy premium i gwarantuje lepsze samopoczucie, szczególnie podczas długich dni pracy. Dzięki szerokiej, wypukłej tylnej szybie operator ma doskonały widok na narzędzia towarzyszące. Tylna szyba jest dostępna opcjonalnie w wersji przyciemnianej lub podgrzewanej.

Booster do systemu Power Beyond

Z udźwigiem tylnego podnośnika 11 t i przedniego podnośnika 5 t lub 6,5 t ciągniki AXION 900 wciąż należą do największych siłaczy w swojej klasie. Wydatek przepływu 220 l/min zostaje teraz uzupełniony o booster LS. Podczas pracy z systemem Power Beyond zapewnia on jeszcze dokładniejsze i szybsze dostosowanie przepływu do wymagań narzędzia dołączanego.