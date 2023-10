Zobacz galerię

Pisaliśmy już o uniwersalnym głęboszu Rolmako U638. Okazuje się, że polski producent z Psar Małych koło Wrześni ma w swojej ofercie więcej ciekawych i co najważniejsze uniwersalnych maszyn. Kolejną taką propozycją jest kombinacja uprawowa ComboTill.

Maszyny tego typu na rynek wprowadzała duńska firma Kongskilde, która kilka lat temu została kupiona przez koncern CNH Industrial. Na ostatniej wystawie Agro Show maszynę o podobnej konstrukcji pokazała firma Rolmako.

Rolmako ComboTill do uprawy ścierniskowej jak i przedsiewnej

Kombinacja kultywatora z broną mulczową Rolmako ComboTill to maszyna, która może tak naprawdę być wykorzystywana w całym sezonie wegetacyjnym. Wiosną można jej bowiem używać do wzruszenia i wysuszenia gleby po zimie oraz do uprawy przedsiewnej, latem do płytkiego zrywania ścierniska oraz mechanicznego niszczenia samosiewów i chwastów – jako alternatywę dla herbicydów i w końcu jesienią przy doprawianiu ziemi lub uprawie przedsiewnej.

– Rolmako ComboTill to jest tak naprawdę kultywator, który można zastosować i do uprawy przedsiewnej i do pożniwnej. Tutaj na wystawie mamy go akurat na redliczce prostej i w tej konfiguracji przeznaczony jest typowo do uprawy przedsiewnej, bez wałowania ziemi. Tylna sekcja mulczująca ma właśnie za zadanie pozostawić ziemię delikatnie wzruszoną i przygotowaną do siewu – tłumaczy Kamil Pawlak, menedżer ds. eksportu Rolmako.

Maszyna wybierana jednak najczęściej do uprawy ścierniska

Rolmako ComboTill wybierany jest jednak często w wersji z „gęsimi stopkami”, które idealnie sprawdzają się w podcinaniu ścierniska. Ponadto zastosowana z tyłu brona mulczowa równomiernie rozciąga nam słomę po całym polu.

– Kombinacja Rolmako ComboTill najczęściej jest wybierana z podcinaczem typu „gęsia stopka”, który gwarantuje bardzo ładne podcięcie ścierniska na całej szerokości przy niedużym stosunkowo zapotrzebowaniu na moc. Dużym atutem tej maszyny jest bowiem to, że nie mamy tutaj wału tylnego, który przy takiej płytkiej uprawie ścierniskowej w tradycyjnej maszynie tego typu stawia bardzo duży opór, bo tak naprawdę na każdym hektarze musi przewrócić kilka ton ziemi. Zastosowane tutaj zgrzebło z kolei swobodnie porusza się po wzruszonym zębami ściernisku i dodatkowo jeszcze bardzo ładnie przeprowadza dystrybucję słomy, rozciąga ją delikatnie oraz ćwiartuje na mniejsze kawałki stwarzając taka okrywę do kiełkowania roślin – mówi dalej przedstawiciel Rolmako.

Zsynchronizowane koła podporowe zwiększają stabilność i jakość uprawy

Kultywato Rolmako ComboTill oferowany jest w kilku konfiguracjach i szerokościach roboczych od 3 do 6 metrów. W wersjach od 4 metrów i składanych hydraulicznie producent zaleca domówienie opcjonalnych kół podporowych, które wydatnie poprawiają jakość uprawy, a także pozwalają na przeprowadzanie uprawek z prędkością do 15 km/h.

– Przede wszystkim istotna cechą tej maszyny są koła podporowe, które są ze sobą połączone i synchronizowane hydraulicznie za pomocą przednich siłowników. Przednia i tylna sekcja kół pracuje ze sobą równolegle. Chodzi bowiem o to, żeby ta maszyna pracowała równo, żeby zapewniać równe wschody po późniejszym siewie i żeby utrzymywać równą głębokość uprawy. Te koła są w opcji, ale my je jak najbardziej zalecamy. Dla wersji składanych hydraulicznie powyżej czterech metrów są dodatkowe koła w środku, żeby ta maszyna pracowała jeszcze stabilniej i żeby nie było dodatkowych, niepotrzebnych przeniesień obciążeń na ramę. To wszystko stabilizuje pracę maszyny, która w uprawie nie podskakuje i można pracować bardzo szybko – przykładowo spokojnie do 15 km/h w uprawie ścierniska – kontynuuje Kamil Pawlak.

Oprócz synchronizowanych i regulowanych hydraulicznie kół podporowych mamy jeszcze podobnie sterowaną sekcję mulczującą.

– Mamy jeszcze osobną sekcje hydrauliczną dla tylnej włóki mulczującej, którą możemy regulować jej wysokość, a oprócz tego możemy jeszcze ustawiać intensywność mieszania, czyli jej kąt natarcia – czy pole ma być tak naprawdę tylko „przegładzone” , czy chcemy pracować intensywnie i skruszyć jeszcze dodatkowo np. jakieś zaskorupienie powierzchniowe ewentualnie jeszcze intensywniej połamać słomę – dodaje Pawlak.

Ile kosztuje uniwersalna kombinacja uprawowa Rolmako ComboTill?

Poza uniwersalnością Rolmako ComboTill pozwala na pracę zgodnie z biologią roślin przez co umożliwia obniżenie kosztów poniesionych na środki chemiczne, a także poprawia higienę pola. A ile trzeba za nią zapłacić?

– Wystawowa 6-metrowa maszyna jest w topowej specyfikacji – brakuje tylko podcinaczy – to koszt 82 tys. zł netto, a bez kół podporowych można spokojnie obniżyć cenę do 70 tys. zł netto, ale naszym zdaniem te koła podporowe przy tego typu maszynie powinny być. Z kolei maszyna 3-metrowa z hydraulicznie regulowaną sekcją mulczująca kosztuje od 26 tys. zł netto, a w opcji ma koła podporowe ustawiane ręcznie za 3 tys. zł – informuje menedżer ds. eksportu Rolmako.