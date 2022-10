Ładowacze czołowe, sprzęt komunalny, maszyny zielonkowe, uprawowe... Firma Intertech cały czas dynamicznie się rozwija, co można było zobaczyć podczas Agro Show. Co jest w ofercie i jakie są kolejne plany producenta maszyn z Zambrowa?

Jeszcze kilka lat temu firma Intertech z Zambrowa była znana przede wszystkim jako producent ładowaczy czołowych i osprzętu to niego. Obecnie firma oferuje kilka grup maszyn rolniczych i nie tylko. Dynamicznie się rozwija i zdobywa zagraniczne rynki.

Coraz większa oferta maszyn

Niewątpliwie stoisko firmy Intertech podczas targów Agro Show należało do najciekawszych pod względem wizualnym, ale przede wszystkim pod kątem bogatej oferty maszyn. Przed dużym namiotem ustawiono całą baterię ładowaczy czołowych - w różnych rozmiarach i kolorach. Firma jest bowiem w stanie dopasować tego typu osprzęt praktycznie do każdego ciągnika.

Inne grupy sprzętu również zostały pogrupowane kolorami i nazwami. Przykładowo, sprzęt uprawowy to grupa "Blue" (niebieska), osprzęt do ładowaczy to "Smart", maszyny zielonkowe "Green" (zielone), a technika komunalna to "Orange" (pomarańczowe).

Wśród maszyn uprawowych znajdują się m.in. kultywatory, brony talerzowe, włóki jak również aplikatory do doglebowej aplikacji gnojowicy.

Duże inwestycje

Firma jest obecnie na etapie budowy hali o powierzchni 5000 tys. m2. W planach są już kolejne rozbudowy. Jednocześnie trwają inwestycje w nowoczesne technologie produkcji m.in. robotyzację i automatyzację. To ma na celu zwiększenie wydajności produkcji ale i stałego podnoszenia ich jakości.

Anna Jankowska, prezes i współwłaściciel firmy Intertech, uchyliła w rozmowie rąbka tajemnicy nt. nowej grypy maszyn, jak niedługo powinna pojawić się w portfolio podlaskiego producenta. Co to będzie? Można się domyślić, podpowiedź w poniższym filmie.