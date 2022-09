Zobacz galerię

Trudno przypuszczać, że nieco ponad 5-milionowym kraju targi rolnicze mogą być tak ogromne. Trwające w dniach 20-22 września targi National Ploughing Championships 2022 zgrmadziły ok. 1300 wystawców. Szacuje się, że odwiedzi je ok. 300 tys. osób.

Targi National Ploughing Championships odbywają się w tym roku miejscowości Ratheniska w hrabstwie Laois w środkowej Irlandii. Impreza jest organizowana rokrocznie, ale jej lokalizacja bywa zmienna.

Na targach byliśmy niespełna dwa dni. Co nas zaskoczyło? Przede wszystkim skala tej imprezy. Bierze w niej bowiem udział ponad 1300 wystawców, w tym jak się dowiedzieliśmy, ok. 700 z nich jest stricte związanych z rolnictwem.

Liczby tym bardziej robią wrażenie jeśli weźmiemy pod uwagę, ze ten wyspiarski kraj liczy nieco ponad 5 mln mieszkańców, z czego ponad 1,5 mln mieszka w samym Dublinie. To pokazuje, jak mocne jest rolnictwo w tym kraju i cała branża rolna.

Organizatorzy szacują, że przez trzy dni imprezy odwiedzi ją (wzorem poprzednich edycji) ok. 300 tys. osób. Jest to możliwe, bo już pierwszego dnia statystyki opiewały na 95 tys. zwiedzających. Dla porównania, nasze Agro Show gromadziło maksymalnie ok. 800 wystawców i ponad 120 tys. zwiedzających. A jesteśmy przecież rolniczym, 38-milionowym krajem. Teoretycznie mamy 1,5 mln rolników. W Irlandii związanych z branżą rolno-spożywczą jest ok. 300 tys. osób. To w sumie bardzo dużo jak na tak niewielki kraj. Rolnictwo jest tutaj jedną z najważniejszych sektorów produkcyjnych. Statystycznie wychodzi więc na to, że każda osoba związana z branżą odwiedza targi NPC, choć oczywiście do końca tak nie jest, bo dużo gości jest spoza granic Irlandii, jak również wiele osób obecnych na targach nie jest związanych z rolnictwem.

Oferta rolnicza na targach jest bardzo duża, ale widać tutaj ukierunkowanie na chów bydła, co nie dziwi, bo ok. 90 proc. gospodarstw irlandzkich jest związanych z hodowlą – głównie krów mlecznych, bydła mięsnego oraz owiec. Hodowcy z pewnością odnajdą tutaj dla siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej... bo co roku pojawiają się nowe i innowacyjne produkty, przy czym znowu zaskakuje to, jak dużo pod tym względem oferują rodzimi producenci – zarówno ci duzi znani także u nas, jak i bardzo małe, rodzinne firmy, lub kilkuosobowe "firemki" pokazujące się tutaj jako tzw. start-upy.

Dobrym tego przykładem jest Arena Innowacji. To konkurs do którego zgłaszają się irlandzkie firmy. W tym zgłosiło się ich ok. 60.

Znacznie mniej asortymentu dotyczy typowych maszyn rolniczych: ciągników, kombajnów, maszyn uprawowych. Dużo jest za to wozów asenizacyjnych, rozrzutników obornika, specjalistycznych przyczep, wozów paszowych i masę innego, różnego rodzaju sprzętu i osprzętów niezbędnych w gospodarstwach - w szczególności hodowlanych.

Pozostała część targów to już różności – od akcesoriów ogrodniczych, przez ofertę aut, koparek, quadów i ubezpieczeń oraz banków po projekty budynków inwentarskich i gotowe konstrukcje domów. Oprócz tego wiele punktów gastronomicznych, gdzie królują burgery i „fish and chips”, ale można też spotkać jedzienie azjatyckie i nawet kebaba. W wszystko to w stylowych „foodtruckach” i cenach niewiele wyższych niż te, które widzimy na tego typu wydarzeniach w Polsce. Dużo jest też różnej maści wydarzeń: konkursów, zabaw, zawodów, które wyraźnie przyciągają zwiedzających – całe rodziny.

Oprócz stanowisk z nowoczesnym sprzętem, nie lada atrakcją (nie tylko dla nas) była arena sprzętu zabytkowego. Miłośnicy zabytków zgromadzili tam dziesiątki różnej maści ciągników, silników stacjonarnych i innych mniejszych i większych urządzeń. Wśród traktorów dało się zauważyć, że królowały lokalne marki (w tym już niektóre nieistniejące), takie jak: David Brown, Ford czy Massey Harris. Były też aranżacje starych domów, pokazy tradycyjnego wyrobu sera czy kowalstwa.

Co warto podkreślić, to znakomita organizacja imprezy, w tym parkingów i dróg dojazdowych. Wszędzie wyraźna była pomoc Gardy, czyli irlandzkiej policji. Trudno jednak – nawet najlepiej kierując ruchem – przy ok. 100 tys. osób docierających przez dzień na imprezę zorganizowaną gdzieś na głębokiej wsi, żeby nie było korków dojazdowych. A drogi lokalne są szerokie… na półtora auta, a w dodatku „często i gęsto” tuż obok stoją kamienne murki lub żywopłoty. Tu niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. A tej wydaje się, że Irlandczycy mają aż nadto. Naprawdę byliśmy pod wrażeniem i pełni podziwu dla ich spokoju i uprzejmości. Tego na pewno powinniśmy się od nich uczyć.

Wejście na targi jest płatne. Standardowy bilet kosztuje 25 euro. W sprzedaży internetowej, dla grup i uczniów są odpowiednio naliczane rabaty. Tak czy siak porównując do naszych imprez krajowych – tanio nie jest. Mimo tego, jak już wspomniałem, zwiedzających nie brakuje. Farmerzy przyjeżdżają całymi rodzinami. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Można przyjechać wyłącznie w celach biznesowych, a można też połączyć interesy z rozrywką – w dowolnie pasującej proporcji.

Irlandzkie targi odwiedziliśmy na zaproszenie Entrerprise Ireland – organizacji, która jest irlandzką agendą rządową mającą swoje przedstawicielstwa w 40 krajach, w tym w Polsce. Zadaniem IE poza granicami rodzimego kraju jest m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i współpracy z firmami i instytucjami irlandzkich firm w danym kraju.