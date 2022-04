Iseki, czyli japońska solidność w ciągnikach niskich klas mocy

Na ostatnim Agrotechu można było spotkać japońskie, niebieskie ciągniki, a raczej ciągniczki Iseki. Oblegane w Kielcach szczególnie przez dzieci, gdyż maszyny te do wielkich nie należą, chociaż technicznie imponują wielką niezawodnością.

Przykładem wspomnianej niezawodności niech będzie fakt, że marka Iseki od wielu lat plasuje się w czołówce sprzedaży ciągników w Niemczech w segmencie mocy do 50 KM..

- Iseki to maszyny praktycznie w całości produkowane w Japonii z tamtejszych komponentów. Przykładowo 95 proc. silników w nich stosowanych to jednostki Iseki – takie informacje podał Bartłomiej Krak, szef sprzedaży i rozwoju marki Iseki na Polskę. Dodał również, że w naszym kraju oferta tej firmy obejmuje maszyny o mocach w zakresie od 15 do 66 KM, przy czym największy model to maszyna typowo komunalna, ponieważ ich zastosowanie jest też takie, obok oczywiście rolnictwa, ogrodnictwa czy też sadownictwa.

Dla rolnictwa największym modelem oferowanym w naszym kraju jest ten o mocy 50 KM. Na targach kieleckich szczególnie promowanym modelem do zastosowań typowo rolniczych był z kolei model z napędem na obie osie Iseki TLE3410 o mocy 40 KM i 125 Nm generowanych przez 3-cylindrowy silnik Iseki o pojemności 1826 cm3.

Skrzynia biegów zastosowana w tej konstrukcji to mechaniczna ośmiobiegowa przekładnia z rewersorem lub 3-zakresowy hydrostat – oferowany w kompletacji komunalnej. Do japońskiego ciągniczka można założyć również przykładowo przedni ładowacz o udźwigu 750 kg.

Iseki TLE3410 (bez kabiny, w opcji jest takowa produkowana w Polsce) kosztuje na chwilę obecną 109 000 zł brutto. W Polsce japońskie traktory oferowane są od 2007 roku a ich sprzedaż w tej chwili kształtuje się na poziomie 200 sztuk rocznie.

Jak zapewnia jednak Bartłomiej Krak zamówień jest dużo więcej i wprawdzie ci klienci którzy zamówili ciągniki wcześniej otrzymują je w jeden-trzy miesiące to dalsze dostawy wydłużają się w czasie, chociażby z racji mniejszej dostępności kontenerów.