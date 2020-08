Jacto Uniport 500, czyli samojezdny siewnik - gigant z Brazylii

Brazylijska firma Jacto zaprezentowała światu olbrzymi, samojezdny siewnik Uniport 500 przeznaczony do siewu bezpośredniego. Jak przystało na dzisiejsze czasy w maszynie zastosowano napęd hybrydowy.

Siewnik Jacto Uniport 500 zbudowany jest podobnie jak ciągnik przegubowy – zamiast kół skrętnych zastosowano przegub skrętny o wychyleniu do 40 stopni, co znacznie poprawia zwrotność ogromnej maszyny.

Skuteczna hybryda

Silnik wysokoprężny o mocy 470 KM umiejscowiony jest przed przednia osią pojazdu. Napędza on generator prądu, a ten następnie zasila cztery niezależne silniki elektryczne (kontrolowane za pomocą falowników) usytuowane przy każdym z kół. Rozwiązanie takie pozwoliło wyeliminować skrzynię biegów oraz cały łańcuch mechanicznych podzespołów odpowiedzialnych za przekazywanie napędu na obie osie.

Dzięki koncepcji hybrydowej udało się osiągnąć bardzo wysoką sprawność energetyczną całego napędu – siewnik samojezdny Uniport 500 dysponuje stałym momentem obrotowym w całym zakresie obrotów silnika, a poślizg można kontrolować niezależnie dla każdego z kół. Wszystko to w połączeniu ze standardowym podwójnym ogumieniem pozwoliło zmaksymalizować trakcję, zminimalizować ugniatanie gleby, a także oszczędzać paliwo oraz opony.

Monstrualnych rozmiarów system wysiewu

Za silnikiem nad przednimi kołami brazylijskiego siewnika znajduje się komfortowa kabina, a za przegubem skrętnym zamontowany jest zbiornik nasienno – nawozowy składający się z trzech komór o łącznej pojemności 8700 litrów.

Ziarno i nawóz dostarczane są systemem pneumatycznym Precision Planting vSet2TM do ciągniętej z tyłu olbrzymiej belki z redlicami talerzowymi w ilości 49 lub 61 sztuk. Przed redlicami zamontowane są talerze rozcinające a za nimi kółka dociskowe. Belka siewna składa się z pięciu niezależnych sekcji pozwalających na doskonałe kopiowanie terenu a jej maksymalne wychylenie boczne wynosi 22 stopnie. Jako, że Uniport 500 przeznaczony jest do pracy na ścierniskach wyposażono go także w skuteczny system stałego docisku sekcji siewnych realizowany przez sprężyny gazowe.

Oczywiście tak wydajna maszyna standardowo wyposażona jest w system GPS, który umożliwia m.in. automatyczne unoszenie i opuszczanie belki na uwrociach.

Samojezdny siewnik Jacto Uniport 500 ma być dostępny także poza Brazylią.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego gigantyczny siewnik samojezdny w akcji.