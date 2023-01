Po pełnym niepewności roku 2022 na dobre rozkręca się kolejny rok, który zapowiada się iż będzie równie ciekawy, jak poprzedni. Jak mogą kształtować się ceny maszyn rolniczych? Co z ich dostępnością? Z jakimi wyzwaniami będą mierzyć się krajowi producenci?

Po raz kolejny sięgamy po kryształową kulę, by z jej pomocą móc przewidzieć, jak może kształtować się rynek maszyn rolniczych w aktualnym roku. Czego możemy się zatem spodziewać?

Optymizm mimo wszystko

Mnożące się z każdej strony negatywne doniesienia medialne mogą niejedną osobę wpędzić w rozpacz. Jak jednak podkreślają nasi rozmówcy, nawet na tak pochmurnym niebie, może okresami przebijać się słońce.

- Moim zdaniem trzeba być zarówno realistą, jak i optymistą. Jako realista słysząc zewsząd zalewającą falę negatywnych informacji – o drożejącej energii, kosztach pracy, materiałów, paliw, kosztów finansowania itd. można przecież zwariować i popaść w depresję. Z drugiej strony patrząc przez pryzmat całego trudnego roku 2022, można powiedzieć, że nie było źle. Mieliśmy stabilną ilość zamówień, a fabryka cały czas pracowała z pełnymi mocami przerobowymi, dlatego pomimo niepewności z optymizmem patrzymy w przyszłość – zaznacza Tomasz Żywiczka, dyrektor ds. sprzedaży w KFMR Krukowiak.

Czego możemy spodziewać się po rynku maszyn rolniczych w 2023 r.? fot. Tomasz Kuchta

Podobnego zdania jest Mariusz Dąbrowski, prezes zarządu Cynkomet Sp z o.o.

- Oczywiście wchodząc w rok 2023, widzimy również tak jak w roku mijającym wiele niewiadomych, a zewsząd docierają do nas bardzo złe prognozy. Nasi klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy, nie mają najlepszych rokowań na 2023, co z pewnością przekłada się i na nasz sposób odbierania rzeczywistości. Jednak staramy się wśród tych wszystkich złych rokowań, patrzeć w przyszłość z nadzieją, że tak źle nie będzie jak się mówi w naszej branży. Uważam, że rok wyborczy, sprawi, że druga połowa roku będzie lepsza i pojawią się różne środki finansowe z różnych stron, które pobudzą naszą gospodarkę – zauważa.

Dostępność komponentów

Jak pokazała pandemia koronawirusa, czy późniejszy wybuch wojny w Ukrainie, kluczową kwestią przy wytwarzaniu maszyn jest dostępność do podzespołów niezbędnych na etapie produkcji. Aby nie dopuścić do przestojów na linii produkcyjnej firmy stosują różne strategie zaopatrzenia w komponenty.

- Spółka Cynkomet, od wielu lat stara się współpracować z tym samymi dostawcami, choć wielokrotnie jesteśmy kuszeni przez innych kontrahentów, na początku współpracy lepszymi cenami i dostępnością, ale staramy się jednak być stali we współpracy ze sprawdzonymi markami. Nasza spółka nie odczuła za bardzo w związku z tym przerwanych łańcuchów dostaw, ale faktycznie sytuacja ustabilizowała się. W tym temacie nie widzimy znaczących zagrożeń – wyjaśnia Mariusz Dąbrowski, prezes zarządu firmy Cynkomet Sp z o.o.

Zupełnie inną politykę w tym zakresie prezentuje KFMR Krukowiak.

- Mamy aktualnie mocno rozbudowany magazyn komponentów, który w ostatnim czasie rozrósł się niemal dwukrotnie. Pozwala nam to na lepszą organizację produkcji, a także na wyeliminowanie chwilowych zastojów produkcyjnych spowodowanych brakiem dostępności często jakiegoś drobiazgu. Dużo większe problemy mają obecnie fabryki, które działały na zasadzie bieżących dostaw, bez dużego zaplecza magazynowego – dodaje Żywiczka.

Spadek zamówień staje się faktem?

Firmy z branży maszyn rolniczych coraz częściej mówią wprost, iż spadki zamówień już stają się faktem, co jednak nie zawsze musi oznaczać tragedię.

- Co ważne dla nas, o ile odnotowujemy niewielki spadek ilości zamówień, to jednocześnie zauważalny jest wzrost wartości sprzedawanych maszyn. Oznacza to, że produkujemy mniejszy wolumen, ale za to są to maszyny duże, lepiej wyposażone i droższe. Dzięki temu wciąż udaje nam się utrzymać marżowość na stabilnym poziomie – twierdzi Tomasz Żywiczka, dyrektor ds. sprzedaży w KFMR Krukowiak.

Czego możemy spodziewać się po rynku maszyn rolniczych w 2023 r.? fot. mat. prasowe

Jak zatem może kształtować się wielkość sprzedaży w nadchodzącym roku?

- To bardzo trudne pytanie, ale chcemy wierzyć w to, że spadek sprzedaży w tym roku będzie nie większy niż 10 proc., dlatego pracujemy bardzo intensywnie nad różnymi kierunkami eksportowymi, co w naszej strategii, ma przynieść wymierne korzyści. Cynkomet to spółka, która jeszcze ma wiele do zrobienia na niektórych rynkach europejskich, czy też na rynkach bliskiego wschodu, gdzie teraz kierujemy swoją uwagę i potencjał – dodaje Dąbrowski.

Co dalej z cenami maszyn rolniczych?

Jak mogą kształtować się ceny maszyn w nadchodzącym roku? Czy jest jakakolwiek szansa na obniżki?

- Nie chciałbym gdybać, jakie scenariusze czekają rynek maszyn rolniczych, ponieważ z jednej strony magazyny u producentów się powiększają, co może wskazywać na fakt, że możliwe są jakieś przeceny lub spadki cen, w celu poprawienia płynności, ale należy pamiętać, że te maszyny były produkowane w momencie bardzo wysokich cen surowców jakie obowiązywały w poprzednim roku, dlatego też takie działania będą wpływały bardzo znacząco na pogorszenie wyników spółek – wyjaśnia Mariusz Dąbrowski, prezes zarządu firmy Cynkomet Sp z o.o.

I dodaje:

- Jeżeli chodzi o Cynkomet, na dzień dzisiejszy uważam, że przyszedł czas na stabilizację cen, czyli pozostawienie ich na takich poziomach jakie były pod koniec roku 2022. Mamy cały czas dużo niewiadomych oraz rozchwiany rynek energetyczny, który może bardzo znacząco wpłynąć na ceny. Jednak analizując wszystkie za i przeciw, uważamy, że ceny pozostaną na obecnych poziomach z pewnym marginesem ruchu w dół – zaznacza Dąbrowski.

Innego zdania jest Tomasz Żywiczka, dyrektor ds. sprzedaży w KFMR Krukowiak i przedstawia własne argumenty.

- Nie spodziewamy się tendencji malejącej jeśli chodzi o ceny maszyn rolniczych w nadchodzących miesiącach. Koszty energii według ekspertów będą rosły, podobnie ceny paliw. Już same te dwa czynniki windują ceny niemal w całej gospodarce, od kosztów produkcji poszczególnych podzespołów, obróbki stali, kosztów transportu itd. Nie należy także zapominać o kosztach związanych z pracownikiem – podsumowuje.