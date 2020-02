Garażowanie kombajnu to często niedoceniany, ale bardzo ważny czas, który może zdecydować o tym, w jaki sposób maszyna będzie funkcjonować w okresie najbardziej wytężonych prac w gospodarstwie. Takie aspekty, jak zdemontowanie sit, zabezpieczenie elementów roboczych czy zalanie paliwa do zbiornika, pozwolą na osiągnięcie efektywniejszych zbiorów. Niektóre z uwag z pewnością znajdą zastosowanie w przypadku nie tylko kombajnów, ale też ciągników czy różnego rodzaju maszyn. O tym, jak garażować kombajn opowiedział nam Krzysztof Burdziuk, kierownik serwisu Claas Polska.

Zakup kombajnu to niezwykle istotny wydatek dla każdego gospodarstwa. Skuteczna konserwacja maszyny prowadzi do zwiększania jej żywotności i bezawaryjnej pracy oraz pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek. W momencie, kiedy zakończymy żniwa, nasz kombajn czeka dłuższa przerwa, którą powinien spędzić w miejscu dobrze chronionym przed zmieniającymi się warunkami pogodowymi, takimi jak: deszcz, wilgoć czy śnieg.

– Absolutnie unikajmy trzymania maszyny pod chmurką przez ten okres. W pomieszczeniu, w którym przechowywany jest kombajn, nie powinno być nawozów ani środków ochrony roślin. Ważne jest również zastosowanie wszystkich zasad ochrony przeciwpożarowej, czyli m.in. sprawne gaśnice, wydajna wentylacja czy droga do szybkiej ewakuacji maszyny. Prace konserwacyjne możemy w dużym stopniu wykonywać sami, ale pamiętajmy przy tym o przestrzeganiu zaleceń instrukcji obsługi – mówi Krzysztof Burdziuk.

Demontaż części i mycie

Na początek zajmijmy się zdemontowaniem sit oraz podłóg podsiewacza.

– Dominuje tutaj zasada: im więcej przeciągu w maszynie, tym lepiej – dodaje Krzysztof Burdziuk.

Następnym krokiem jest zabezpieczenie elementów roboczych farbą lub środkiem antykorozyjnym biodegradowalnym. Pamiętajmy, że dotyczy to nie tylko kombajnu, ale i hedera. Przekładnie bezstopniowe (młocarnia, wentylator, heder, rotor) należy ustawić w najwolniejszej pozycji po przesmarowaniu i kilkukrotnym przestawieniu.

– Do maszyn bez wózka transportowego nie zaleca się pozostawiania przyrządu żniwnego na przenośniku ze względu na niepotrzebne obciążenie układu hydraulicznego – mówi ekspert Claas.

Jedną z pierwszych czynności, jakie powinniśmy wykonać, jest dokładne wyczyszczenie kombajnu. Dobrze, jeżeli maszyna przed tym popracuje na maksymalnych obrotach bębna młócącego i wentylatora, co pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń zalegających we wnętrzu. W przypadku gdy maszyna pracuje w kukurydzy lub trudnych warunkach polowych, mycie można wykonać, korzystając z myjki wysokociśnieniowej, ale kategorycznie należy unikać takich miejsc, jak łożyska, filtry czy osprzęt elektryczny i elektroniczny.

Klimatyzacja, paliwo oraz smarowanie

Inny aspekt, który nie może umknąć naszej uwadze, to klimatyzacja i układ nawiewu powietrza. Czyszczenie powinno się odbywać od filtrów kabinowych, poprzez oczyszczenie i odgrzybienie, aż do sprawdzenia osuszacza włącznie.

W przypadku tłoczysk siłowników zaleca się ich wsunięcie (schowanie w obudowie), a tych, przy których nie będzie takiej możliwości, zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym. Zwróćmy również uwagę na paliwo, które lepiej zalać do zbiornika. Musi ono być zimowe i bez dodatków biodegradowalnych. Następnie należy spuścić wodę z odstojników separatorów paliwa. Sprawdźmy także filtry.

Kolejny krok to całościowe przesmarowanie maszyny i przyrządów oraz jej uruchomienie na kilka, kilkanaście minut, tak aby smar równomiernie się rozprowadził.

– Przy wykonywaniu tej czynności postawmy kombajn na koziołki, które umożliwiają odtworzenie jazdy podczas uruchomienia maszyny w okresie zimowym, aby elementy układu jezdnego też się odpowiednio przesmarowały – mówi kierownik serwisu Claas Polska.

Konserwacja akumulatora i unikanie korozji

Bardzo ważną częścią garażowania kombajnu jest również odpowiednie dbanie o akumulator. Należy to robić zgodnie z instrukcją obsługi, demontując go na okres przestoju maszyny. Konserwacja akumulatora zależy od jego rodzaju (obsługowy, bezobsługowy). Należy przechowywać akumulator w stanie naładowanym w pomieszczeniu suchym i przy dodatniej temperaturze.

– Gdy mamy do czynienia z akumulatorem obsługowym, pamiętajmy o sprawdzaniu poziomu elektrolitu. Jego niedobór uzupełnimy za pomocą wody destylowanej. Zaleca się, aby co 4–6 tygodni sprawdzać poziom elektrolitu oraz stan naładowania akumulatora. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy go doładować – mówi Krzysztof Burdziuk. Zdaniem ekspertów prawidłowa gęstość elektrolitu powinna się mieścić w przedziale 1,26–1,28 g/cm3, natomiast poziom napięcia w ogniwach – w granicach 1,75–2,0 V.

Gęstość płynu powinniśmy sprawdzać również w układzie chłodzenia. Nagromadzenie w nim resztek pożniwnych może spowodować korozję, która bardzo źle wpłynie na chłodnice a w rezultacie na kombajn. Kontrolujmy także układ AdBlue zgodnie z instrukcją. Natomiast jeżeli maszyna ma dozownik płynu do układu sprężonego powietrza, to należy uzupełnić płyn, spuszczając wcześniej wodę ze zbiorników sprężonego powietrza.

Przygotujmy ponadto odpowiednio ogumienie. Aby uniknąć odkształcenia kół, powinny być one odciążone i napompowane do maksymalnego ciśnienia.

Ochrona przed gryzoniami

Problemem w garażu mogą okazać się również gryzonie. Ryzyko ich pojawienia się można w dużym stopniu zredukować poprzez dokładne wyczyszczenie kombajnu z resztek pożniwnych. Warto zdemontować osłony maszyny, co skutecznie powinno odstraszyć nieproszone stworzenia. Konieczne może okazać się zastosowanie odpowiedniej trutki.

Kabina dla własnego komfortu

Na koniec warto wspomnieć o kabinie. Wskazane jest, by odpowiednio ją wyczyścić oraz odkurzyć z wszystkich nieczystości. Jest to przecież miejsce, w którym spędzamy bardzo dużo czasu podczas sezonu. Warto czuć się w kabinie komfortowo. Zadbajmy ponadto o konserwacje elementów z tworzywa. Dzięki temu praca będzie dla nas i dla maszyny o wiele bardziej efektywna i komfortowa.