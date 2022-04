Nagrania i zdjęcia ukraińskich rolników holujących czołgi stały się swoistym symbolem tamtejszego ruchu oporu. Grupa Anonymous – przy współpracy z jednym z farmerów – nakręciła film instruktażowy o tym, jak holować czołg lub inny wóz bojowy.

Grupa Anonymous – często określana przez wielu wręcz jako przestępcza (przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie) – po 24 lutego br. natychmiast rozpoczęła intensywne działania, mające na celu utrudnienie funkcjonowania putinowskiego reżimu i wsparcia Ukraińców w obronie ojczyzny.

Do różnego rodzaju działań hakerskich, dołączają też inne.

Jednym z najnowszych działań Anonymous jest nagranie filmu instruktażowego z holowaniem czołgów i innych wojskowych wozów opancerzonych.

„Ostatnio było wiele przypadków, w których rolnicy znaleźli porzucone obce pojazdy wojskowe na swoich polach. Jedynym praktycznym sposobem ich usunięcia jest holowanie własnym ciągnikiem. Odwiedziliśmy miejscowego rolnika, który pokazał nam, jak należy wydobyć pojazd gąsienicowy” – podaje Anonymous.

Anonymous nagrał film o holowaniu czołgu

„Jest poranek i przygotowujesz się do pracy w polu, ale tam widzisz porzucony sprzęt wojskowy najeźdźcy. (…) Robale zawsze parkują tam, gdzie nie powinni” – zaczyna się film.

Jak mówi filmowa instrukcja, typowe odholowanie pojazdu powinno się składać z trzech faz.

Jak ciągnik holuje czołg?

Pierwszą jest rozpoznanie potrzeby holowania, co będzie miało wpływ na dalsze czynności. Należy się upewnić, że pojazd jest rzeczywiście porzucony. Oznaką tego będą pootwierane włazy i porozrzucane dookoła rzeczy. Trzeba też ocenić, jaki to typ pojazdu i jaką ma masę i czy do odholowania wystarczy posiadany ciągnik (Anonymous publikuje też filmy nt. różnych pojazdów wojskowych).

Nie każdy pojazd na gąsienicach to czołg! Na filmie pokazano odholowanie samobieżnej haubicy. Pojazd ciągnie traktor Valtra serii T pierwszej generacji.

Drugi krok to wykonanie samego holowania. Należy najpierw usunąć wrogie oznaczenia np. „Z”, a następnie podczepić liny. Praktycznie każdy taki pojazd ma z przodu specjalne haki służące do holowania.

Następnie w pojeździe należy wrzucić bieg neutralny. Pojazd – nawet gąsienicowy – będzie się poruszał niemal tak lekko jak kołowy. Trochę trudniejsze jest pokonywanie ciaśniejszych zakrętów, bo gąsienice mają tendencję do jazdy prosto. Trzeba trochę wprawy i uwagi.

Trzeci etap to odstawienie pojazdu w dogodne miejsce – najlepiej w większy punkt takiej zbiórki, co ułatwi późniejszą inwentaryzację. Jeśli sprzęt jest w dobrym stanie, to dobrze jest go schować pod dachem. To też ukryje go przed uwagą wojsk nieprzyjaciela.

Pojazd można też zezłomować albo sprzedać. Tu jednak warto dowiedzieć się co mówią aktualne zarządzenia wojskowe czy rządowe, czy lokalne prawo. Niektóre pojazdy w dobrym stanie są wystawiane np. na eBay.

Patrząc na poradnik można odnieść wrażenie, że odholowanie pojazdu wojskowego może być "proste, łatwe i przyjemne". Przypominamy jednak, że ukraińscy wojskowi ostrzegają o możliwym zaminowaniu porzuconych pojazdów. Osoby nieprzeszkolone i bez odpowiedniego sprzętu nie poradzą sobie z usunięciem niebezpieczeństwa.

Dochód z filmu Anonymous przeznacza na pomoc Ukrainie.