Jak kupić ciągnik? O tym warto pamiętać

Chociaż na polskich polach widać jeszcze ciągniki typu Ursus C-360 czy „80-tki”, to standardem stał się sprzęt nowoczesny, renomowanych marek, wykorzystywany w najlepiej rozwiniętych krajach świata. Czy w dobie obecnych możliwości na rynku sprzętu rolniczego istnieją uniwersalne wskazówki, jaki ciągnik wybrać i jak go kupić?

Duży wpływ na zmodernizowanie parków maszynowych na polskich wsiach miały m.in. dopłaty dla średnich i dużych gospodarstw, które od 18 lat dotuje Unia Europejska. W ciągu tego czasu, zmieniła się także mentalność gospodarzy. Decyzje coraz częściej podejmują młodzi rolnicy (nierzadko w porozumieniu z gospodynią), a całościowe spojrzenie na prowadzenia gospodarstwa jak na biznes, który wymaga dobrego planowania i wiedzy, sprawia, że rolnicy widzą potrzebę jego modernizacji i inwestycji w maszyny.

Ile wydać na ciągnik

Pierwszym kryterium, jakim rolnicy kierują się przy wyborze jakiegokolwiek sprzętu rolniczego jest cena. Budżet jednocześnie będzie determinował sposób finansowania.

Jeżeli brakuje środków, a zakup nowej maszyny jest konieczny, można skorzystać z paru możliwości jak: dopłata na inwestycję lub modernizację realizowana przez ARiMR, kredyt inwestycyjny w banku, finansowanie fabryczne u dealera, pożyczka rolnicza lub leasing.

Przy doborze mocy ciągnika bierze się pod uwagę wielkość ciągnika, rodzaj gleby, sposoby uprawy. fot k.h

Nie tylko wielkość gospodarstwa

Na wybór ciągnika składają się takie kluczowe kwestie jak: wielkość areału, rodzaj ziemi oraz maszyny, którymi będziemy się posługiwać przy uprawie.

Określając wielkość gospodarstwa pod względem doboru ciągnika, zwraca się uwagę na ilość i powierzchnię pól uprawnych. Od tych danych zazwyczaj się zaczyna, jednak to nie one ostatecznie weryfikują dobór mocy ciągnika. Dużo ważniejsze jest, z jakimi maszynami traktor zostanie zintegrowany, i jaką formę uprawy stosujemy.

− Rolnicy, którzy przychodzą do nas po zakup ciągnika najczęściej znają potrzeby uciągu maszyn, którymi na chwilę obecną pracują. Łatwo to zweryfikować, ponieważ każdy producent określa takie parametry w folderze z instrukcją. Mając te informacje, a także biorąc pod uwagę przyszłe inwestycje w park maszynowy, dobierana jest m.in. moc ciągnika – mówi Sebastian Karasiewicz, menadżer produktu Valtra.

Rozważając czego będzie potrzebować gospodarstwo za cztery czy pięć lat, warto wziąć pod uwagę traktor o rozszerzonych funkcjach. Maszyny uprawowe są coraz cięższe i lepiej wyposażone, warto o tym pomyśleć, by w przyszłości nie szukać tych lżejszych, które będzie w stanie podnieść nasz ciągnik.

Niemniej istotna jest specyfika terenu oraz gleby. Zwięzłe, trudne w uprawie oznaczają zapotrzebowanie na większą moc ciągnika. W Polsce mamy zróżnicowane gatunki gleb jak chociażby brunatne czy mady i na każdej z nich będzie się pracować inaczej.

Warto zwrócić uwagę na odległości dzielące pola od siedziby gospodarstwa. Użytkownicy ciągników, którzy często przemieszczają się z cięższym sprzętem cenią sobie amortyzację przedniej osi i kabiny, które dają wysoki komfort przy poruszaniu się po nierównych drogach.

Najlepsze źródło opinii – czyli dla czego nie zawsze warto patrzeć na podwórko sąsiada

Próbując dowiedzieć się więcej o danej maszynie, często zasięgamy opinii na jej temat u innych użytkowników. Musimy jednak pamiętać, że ciągnik jest maszyną złożoną w ocenie i składa się na nią wiele kryteriów i wymagań, jakie wynikają ze specyfiki prowadzonego gospodarstwa.

Wyposażenie w hydraulikę, podnośniki czy odpowiednie opony są sprawą indywidualną, dla tego, aby je dobrać tak, by wszystkie elementy znalazły zastosowanie, najlepiej porozmawiać z profesjonalistą, który wskaże idealnie pasujące, obecne rozwiązania dla gospodarstwa.

− Doradca zazwyczaj ma do czynienia z szerokim zakresem typów oraz marek, posiada wiedze oraz opinie użytkowników. Zna zalety oraz wady. Kierowanie się opinią np. sąsiada jest delikatnie ryzykownym posunięciem. Najczęściej traktor kupuję się na kilka lub kilkanaście lat. Warto pamiętać, że sytuacje bywają różne. Występują błędy, niedociągnięcia jak w każdej rzeczy którą stworzył oraz wyprodukował człowiek. Od zawsze, czy to na rynku maszyn, czy na pozostałych rynkach, występuje aspekt popularności, mody na dany przedmiot. Im przedmiot jest popularniejszy tym więcej ma swoich zwolenników oraz przeciwników – mówi Krystian Brzeziński, sprzedawca i doradca techniczny w firmie Raitech.

Konsekwencje jego wyboru będą odczuwalne przez lata użytkowania maszyny, której wybór nie należy do szybkiej i łatwej decyzji.

− Jeśli dany znajomy lub sąsiad doświadczył nieprzyjemnej sytuacji z produktem, naturalnie nie będzie go polecać, a jeśli jest zadowolony będzie przekazywał same dobre opinie. Jednak są to odosobnione przypadki, moim zdaniem niewiarygodne, ponieważ zazwyczaj każdy chwali swój zakup. Dlatego warto być neutralnym oraz skorzystać z pomocy wiarygodnego doradcy, aby uniknąć lub zminimalizować ryzyko niezadowolenia z zakupu – dodaje Krystian Brzeziński.

Przygotowując się do zakupu ciągnika, warto przemyśleć potencjalne inwestycje w najbliższych latach. fot kh

Jazda próbna

Dla rolników, którzy są o krok przed zakupem, ale mają wątpliwości, jak maszyna spisze się w realiach ich gospodarstwa, niektórzy producenci wychodzą z możliwością dostarczenia ciągnika na testy w gospodarstwie. Zwykle taki test trwa co najmniej kilka godzin.

U niektórych dealerów ciągnik w użyczenie można wziąć nawet na parę dni za dodatkową opłatą. Jak mówią przedstawiciele handlowi, to rozwiązanie jest zazwyczaj dla tych, którzy wiedzą czego potrzebują, jednak brakuje im mocnego powodu do utwierdzenia się w decyzji, by właśnie u tego producenta zostawić kilkaset tys. zł za ciągnik.

Serwisowanie ciągnika

Powód prozaiczny, ale jednak istotny, a czasami nawet przerastający zamiłowanie do danej marki, to dostępność serwisu. Często rolnik wybiera daną markę (chociaż konkurencyjna odpowiada mu pod wieloma innymi względami) dla tego, że chce. aby ta maszyna jak najwięcej pracowała, a nie stała tygodniami w wyniku awarii.

− Lokalizacja serwisu była dla mnie kluczowa i rozstrzygnęła o zakupie. Porównywałem różne marki w jednym segmencie i wybór padł na producenta, którego serwis jest w pobliżu. Dostępność części i szybkość reakcji serwisanta jest na wagę złota, gdy awaria przytrafia się w czasie żniw lub pracach polowych − wtedy prowadzi się wyścig z czasem − mówi Tomasz Kaczorowski z miejscowości Orłowo w powiecie nowodworskim.

Solidna jazda próbna przed zakupem to podstawa, fot.kh

Wsparcie powinniśmy odczuwać przed, w trakcie i po zakupie, dlatego warto wybrać dealera, który nie kieruje się zasadą „sprzedać i zapomnieć”.

− Z perspektywy wyboru marki ciągnika, serwis jest bardzo ważny, chociażby ze względy na codzienną obsługę jak i przeglądy okresowe: wymianę płynów do chłodnic i innych części eksploatacyjnych. Tym bardziej w czasie maksymalnej eksploatacji maszyn, kiedy naprawy powinny być kwestią godzin, a nie tygodni – zaznacza Przemysław Rybczyński, szef serwisu Massey Ferguson.

Kupując ciągnik do gospodarstwa, najlepszym doradcą może okazać się rozsądek, dla tego emocje związane z jego zakupem trzeba odsunąć na bok. Jak się okazuje, z tą inwestycją związane jest wiele innych kwestii, które znaczenia nabierają z czasem. Można do nich zaliczyć np. rozwój gospodarstwa, naprawy okresowe i spłatę zobowiązań. I chociaż kupując maszynę postępujemy według stałego schematu, czynniki determinujące finalną decyzję będą za każdym razem inne. Ile gospodarstw, tyle sposobów na zakup ciągnika.