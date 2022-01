Jak kupić tanie paliwo do ciągnika?

Przez ostatni rok ceny paliwa wzrosły o ponad 1 zł/l, co boleśnie odczuwamy przy każdym tankowaniu. A gdyby tak móc kupić olej napędowy nieco taniej…

Ceny oleju napędowego na stacjach paliw oscylują obecnie w granicach 5,70-5,80 zł/l, co z pewnością należy uznać za wysoki poziom. Są jednak sposoby, aby tankowanie okazało się nieco tańsze.

Jak zatem zaoszczędzić na kupowaniu paliwa?

Jest drogo, ma być taniej

Aby mieć możliwość zakupu tańszego paliwa, wierząc słowom premiera Mateusza Morawieckiego, powinniśmy zaczekać do końca stycznia. Z zapewnień Prezesa Rady Ministrów wynika bowiem, że od początku lutego ceny paliw powinny spaść do poziomu ok. 5 zł/l.

Ma być to efektem obniżki stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co w praktyce powinno skutkować przecenami na poziomie 60-70 gr/l benzyny i diesla. Stawki te miałyby wstępnie obowiązywać przez pół roku.

Hurtowy zakup paliwa

Podstawowym sposobem na obniżenie kosztów paliwa jest jego zakup w ilościach hurtowych. Za takie ilości firmy oferujące hurtową sprzedaż paliw przyjmują min. 1000 l przy jednorazowym zamówieniu.

Jeśli zaś chodzi o oszczędności, jakie możemy w ten sposób wygenerować, to w największej mierze zależne są one od ilości paliwa, jaką zamawiamy, a także od odległości od siedziby firmy.

Hurtowy zakup paliw może pozwolić nam zaoszczędzić nawet 40 gr/l fot. Tomasz Kuchta

- Praktyka pokazuje, że w ujęciu średniorocznym klient hurtowy zamawiający olej napędowy może liczyć u nas na stawki o ok. 40 gr/l niższe, aniżeli aktualnie obowiązujące na stacjach paliw – zaznacza Dominik Siurnik, z firmy Translot Trade Sp. z o.o.

Im więcej, tym taniej

W tym wypadku zasada jest prosta: im większe zamówienie, tym na większy rabat możemy liczyć. Wiele firm zaznacza również, że zamówienie 1000 l nie pozwoli na wygenerowanie znaczących oszczędności i przy takim zamówieniu najczęściej otrzymamy ceny bardzo zbliżone do tych, oferowanych na stacjach benzynowych.

- Dla przykładu w sierpniu zeszłego roku, gdy na stacjach paliw olej napędowy kosztował ok. 5,35 zł brutto za litr, przy zamówieniu 2,5 tys. l mogliśmy zaoferować klientowi cenę 5,12 zł brutto/l, a przy zamówieniu 10 tys. l nawet 4,99 zł/l – tłumaczy Damian Reguła z firmy Omega Pilzno.

Z powyższych wyliczeń wynika, że klient hurtowy zamawiający 2,5 tys. l mógłby wówczas zaoszczędzić 575 zł, a klient zamawiający 10 tys. l aż 3,6 tys. zł.

A jak to wygląda obecnie?

Oczywiście rabaty, jakich mogą udzielać firmy trudniące się hurtowym obrotem paliwami są uzależnione od ceny, w jakiej to paliwo nabędą. Okazuje się, że obecnie przez wysokie ceny w hurcie, poziom rabatowania jest tak niski, że praktycznie nie ma różnicy w cenie między zakupem hurtowym, a detalicznym na stacji paliw.

Wygląda więc na to, że im niższe ceny paliw na giełdach i w rafineriach, stacje i hurtownicy narzucają nieco wyższą marżę, a zatem i możliwości udzielenia rabatów przy zakupach hurtowych są większe.

A czy Wy kupujecie paliwo w hurcie? Ile udaje się Wam zaoszczędzić względem cen na stacjach paliw? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!