Sprzedaż nowych ciągników spada, a rośnie liczba rejestracji maszyn "z drugiej ręki". Wymiana sprzętu musi następować, bo zwyczajnie się on zużywa, a i potrzeby gospodarstw rosną. Zakup używanej maszyny to jednak spore ryzyko.

O tym jak kupić używany ciągnik i zminimalizować ryzyko przykrych niespodzianek - porozmawiamy podczas Agro Show z Mariuszem Zdanowski, znanym wam m.in. z projektu Zduntrac. Mariusz Zdanowski na co dzień z Danielem Urbanem naprawiają i serwisują traktory różnych marek.

Z Mariuszem będziecie mogli się spotkać i porozmawiać na stoisku Farmera podczas targów Agro Show w Bednarach. Spotykamy się w piątek 22 września o godz. 11.00. Numer stoiska: E311 A będzie o czym porozmawiać.

Jak mówi Mariusz, często zdarza się, że po zakupie używanego ciągnika wkrótce "wjeżdża" on na warsztat, a precyzyjniej mówiąc - zostaje przywieziony.

Roboty w warsztacie jest dużo. Poprawiła się dostępność do części zamiennych, ale maszyny które trafiają na warsztat pozostawiają coraz więcej do życzenia.

- Jeśli chodzi o dostęp do części zamiennych, to poprawił się. Problem tzw. covidowy zakończył się. Gorsze jest to, że trafiają do nas ciągniki w coraz gorszym stanie - mówi mechanik.