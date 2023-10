Jak łatwo zamontować lub zdjąć obciążniki z kół? Fendt ma sposób

Podnośnik do obciążników Fendt zakłada się na widły paleciaka, fot.kh

Podnośnik do obciążników Fendta to prosty i bezpieczny sposób na ich montaż lub zdjęcie z kół balastu kiedy nie jest on wymagany.

Mobilny podnośnik do obciążników to ciekawostka zaprezentowana przez Fedta przy okazji pokazu sztandarowych nowinek, takich jak ciągnik Fendt 600 Vario, Fendt e100, dżojstik ErgooSteer, czy kolejnego rozwinięcia możliwości monitorów i systemu FendtOne. Czytaj więcej Nowy Fendt 600 Vario - nieduży traktor, potężne możliwości Obciążniki na kołach - kto je zdejmuje? Odpowiednio duże dociążenie ciągnika to podstawowy warunek przeniesienia mocy na trakcję, dobrego uciągu maszyn i narzędzi podczas większości prac polowych. Ale na łąkach obciążniki nie są niezbędne, a wręcz mogą powodować szkody np. darni. Z kolei na drodze większe obciążenie zwiększa zużycie opon, a ponadto może wpływać na przekroczenie dopuszczonej przepisami masy. Czytaj więcej Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023. Poznaj tematy sesji inauguracyjnej O ile obciążnik stosowany na przedni TUZ rolnicy często zakładają i demontują - w zależności od potrzeby, to z obciążnikami na kołach bywa różnie. Najczęściej raz zaczepione stają się stałym elementem ciągnika. Powód takiego stanu rzeczy jest z reguły prosty: niełatwy demontaż/montaż obciążenia. Fendt właśnie zaoferował rozwiązanie w tym zakresie: podnośnik do obciążników. Urządzenie niepozorne, ale dla wielu gospodarstw może okazać się bardzo użyteczne. Kilkuset kilogramowy obciążnik można obracać jedną ręką Podnośnik to odpowiednio wyprofilowana, metalowa przystawka z zamontowanymi, łożyskowanymi rolkami, wykonanymi z twardego tworzywa sztucznego. Urządzenie po prostu zakłada się na łapy paleciaka, a następnie wsuwa się je w otwór obciążników. Dzięki ruchomym rolkom - nawet bardzo ciężkimi obciążnikami da się łatwo obracać ręką aby wpasować śruby w otwory montażowe. Z kolei metalowe flansze na obrzeżach zabezpieczają krążki przed zsunięciem z podnośnika. Aby sam podnośnik nie zsunął się przypadkiem z wideł - przypina go się dodatkowo łańcuchem. Czytaj więcej Fendt ErgoSteer, czyli prowadzenie ciągnika bez kierownicy Szybko, łatwo, bezpiecznie Mobilny podnośnik Fendta może podnosić ciężary o masie nawet 1250 kg i średnicy wewnętrznej co najmniej 40 cm. Umożliwia szybki i niewymagający wysiłku montaż lub demontaż kół i co niezwykle ważne - bezpieczny. Dodajmy, że urządzenie jest certyfikowane, a w dodatku będzie oczywiście pasowało nie tylko do obciążników Fendta. Podnośnik ma być dostępny u dealerów marki Fendt od grudnia 2023 r.

