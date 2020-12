Jak minął rok 2020? - Deutz-Fahr

Maszyny koncernu SDF cieszą się u nas sporym powodzeniem, a sprzedaż ciągników i kombajnów spod znaku Deutz-Fahr z roku na rok rośnie. Nie inaczej było w mijającym roku.

O podsumowanie ostatnich 12 miesięcy zwróciliśmy się do Stanisława Gozdka, dyrektora handlowego SDF Polska.

Farmer: Jak podsumowałby Pan rok 2020 w Waszej firmie?

Stanisław Gozdek: Pomimo szalejącej pandemii, zawirowań na rynkach walutowych oraz trudnej sytuacji związanej ze spadkiem cen części produktów rolnych, notujemy kolejny dobry rok dla naszej marki w Polsce. To dla nas bardzo czytelny sygnał, że oferta produktowa, prowadzone akcje marketingowe oraz wdrożony na początku 2017 r. program zmierzający do profesjonalizacji dealerów w zakresie sprzedaży oraz obsługi posprzedażnej są dobrze dopasowane do potrzeb potencjalnego nabywcy oraz zapewniają wzrost pozycji marki.

Ponadto cieszy nas fakt, że rośnie zainteresowanie klientów maszynami Deutz-Fahra w segmencie maszyn Premium wysokiej mocy >180KM, w tej klasie Deutz-Fahr uzyskał imponujący wzrost sprzedaży +76 proc.

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom branży agro, w br. poszerzyliśmy naszą ofertę produktową o nowe serie ciągników z zakresu od 50 do 300 KM - seria 3 i seria 8 Agrotron TTV, oraz wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego, autoprowadzenia Agrosky, sterowania maszynami TIM ISOBUS, zarządzania flotą maszyn w ramach jednego zintegrowanego systemu SDF Connecting Farming Systems.

Jak podsumuje Pan sytuację w branży w mijającym roku?

Paradoksalnie pandemia wpłynęła pozytywnie na poziom sprzedaży maszyn rolniczych. Dzięki złagodzeniu procedur oraz przyspieszeniu wielu procesów m.in. w ARiMR rynek ciągników wzrósł o ok. 15 proc.

Ale są i negatywne skutki pandemii. Zostały przerwane i zaburzone łańcuchy dostaw, które obecnie są zmorą dla wielu producentów. Trzeba jednak pamiętać, że jesteśmy jedną z wielu gałęzi gospodarki, wskaźniki PKB spadają, co nie napawa optymizmem i zapewne w dłuższej perspektywie odciśnie negatywny wpływ.

Pytanie, jaka będzie koniunktura na rynku produktów rolnych i jakie będą programy wsparcia dedykowane dla rolników, np. walka z ASF. Mimo wszystko uważam, że mijający rok był dobrym czasem dla rolnictwa.