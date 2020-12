Jak minął rok 2020 w Case IH?

Ciągniki, kombajny i maszyny rolnicze firmy Case IH cieszą się w naszym kraju ugruntowaną pozycją. Nic dziwnego zatem, że sprzedaż stabilnie rośnie, a sama firma uchodzi za prekursora nowoczesnych rozwiązań technicznych.

O to, jak minął rok 2020 w firmie Case IH i czy pandemiczna sytuacja wpłynęła na branżę maszyn rolniczych, pytamy Tomasza Dembińskiego, Marketing Managera Case IH.

Farmer: -Jak podsumowałby Pan rok 2020 w waszej firmie?

Tomasz Dembiński: - Kończymy rok w pozytywnych nastrojach z uwagi na rosnące zainteresowanie naszymi ciągnikami oraz maszynami żniwnymi. Bardzo cieszy popularność naszych bestsellerowych ciągników powyżej 120 KM: modelu Maxxum 125 oraz modelu Puma 150. Nie da się jednak ukryć, że rok 2020 był wyjątkowo dynamiczny.

Począwszy od odwołania największych w Polsce halowych targów AgroTech Kielce dosłownie w ostatniej chwili, kiedy byliśmy już niemal gotowi otwierać nasze stoisko, przez pokazy polowe tuż po narodowej kwarantannie, aż do okresu jesienno-zimowego, w którym przeprowadziliśmy kilka ciekawych kampanii online, m.in. Oktoberfest oraz Red Friday Night. Musieliśmy zrezygnować z organizacji pokazów na większą skalę, jednak na szczeblu lokalnym nasi dealerzy przeprowadzili setki mniejszych demonstracji, dzięki czemu klienci mogli przetestować ostatnie nowości produktowe, w tym ciągniki serii Magnum AFS Connect czy nową serię Puma. Uważam, że nasza strategia komunikacji online oraz dostępność szerokiego wyboru maszyn na placach naszych dealerów przyczyniły się do łagodnego przejścia przez okres logistycznego paraliżu Europy.

Jak podsumuje Pan sytuację w branży w mijającym roku?

Według naszych klientów pomimo początkowych negatywnych prognoz, tegoroczne żniwa były co najmniej satysfakcjonujące. To dobry prognostyk przed kolejnym sezonem. Polskie gospodarstwa są w dalszym ciągu nastawione na modernizację parków maszynowych, a my jesteśmy gotowi dostarczać im nowoczesny i wydajny sprzęt, aby zapewnić bezpieczny rozwój.

Jak do tej pory nasza branża skutecznie broni się przed negatywnymi skutkami pandemii i mam nadzieję, że tak pozostanie. Pilnie śledzimy głos rolników wyrażany na arenie politycznej, w tym protesty, które zwróciły uwagę wszystkich mediów. Ten rok pokazał, że branża rolnicza jest bardzo silna, a jej ochrona i rozwój leży w interesie nie tylko gospodarczym, ale również społecznym.