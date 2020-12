Jak minął rok 2020? - Zetor

Polska jest największym rynkiem zbytu dla Zetora. O to, jak czeska marka radziła sobie w tym roku, zapytaliśmy w siedzibie Zetor Polska.

Mijający rok 2020 był dla nas wszystkich wyjątkowy: zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Koniec roku to zwykle czas podsumowań, dlatego zapytaliśmy producentów maszyn rolniczych o to, jak minęły im ostatnie 12 miesięcy. Oto co usłyszeliśmy od Roberta Szewczyka, menadżera marketingu firmy Zetor Polska.

Farmer: Jak podsumowałby Pan rok 2020 w waszej firmie?

Robert Szewczyk: - Rok 2020 przez Covid-19 okazał się zupełnie inny od wszystkich poprzednich lat. Wszelkie plany wystawowe i pokazowe oraz zachowania klientów uległy zmianie. Pod względem sprzedaży ten rok był lepszy niż poprzedni, ale kontakt z klientem został mocno utrudniony. W 2020 roku Zetor wprowadził na rynek serię Forterra w nowym designie, który podoba się klientom. W 2021 roku Zetor będzie obchodził 75-lecie swojego istnienia i postaramy się z tej okazji przygotować specjalną serię ciągników, która również powinna przypaść do gustu klientom.

Jak podsumuje Pan sytuację w branży w mijającym roku?

Generalnie branża maszynowa w 2020 roku nie zanotowała większych problemów, a nawet dla wielu firm ten rok okazał się lepszy niż 2019. Problemem wydaje się przede wszystkim spadek opłacalności w rolnictwie spowodowany głównie spadkiem cen na rolnicze produkty. Miejmy nadzieję, że 2021 rok przyniesie nie tylko przełom w walce z COVID-19, ale również wzrost opłacalności w rolnictwie, co spowoduje poprawę nastrojów w tej ważnej dla nas wszystkich branży gospodarki.