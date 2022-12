Niestety raz na jakiś czas informujemy Was o kolejnym przypadku oszustwa dokonanego na rolniku chcącym zakupić chociażby używany ciągnik. Metody działania oszustów są tutaj często podobne, zatem na co należy zwrócić uwagę, i czego unikać aby nie stać się ofiarą przestępców?

Nowe maszyny rolnicze od dłuższego czasu mocno drożeją, dlatego rośnie zainteresowanie maszynami używanymi, co zamierzają wykorzystywać także internetowi oszuści. Ich schemat działania jest często podobny, dlatego przestrzegając kilku podstawowych zasad możemy takie ryzyko wyeliminować.

Prawdziwe okazje do rzadkość

Któż z nas nie chciałby zakupić używanej maszyny poniżej jej wartości rynkowej? Domyślam się, że nikt, dlatego też tę kwestię skrzętnie wykorzystują oszuści.

Często przeglądając internetowe ogłoszenia czy to w kwestii maszyn rolniczych, czy też samochodów, natrafiamy na oferty z mocno zaniżoną ceną względem porównywalnych ogłoszeń. Już w takim momencie powinna zapalić nam się w głowie żółta lampka ostrzegająca.

Nie oznacza to, iż ofertę tę należy jednoznacznie odrzucić, ale po prostu trzeba się jej dokładnie przyjrzeć i zweryfikować. Miejmy na uwadze fakt, iż oszuści chcąc ziścić swój przestępczy plan muszą działać szybko.

Schemat ich działania jest często mocno zbliżony. Publikują ogłoszenie danej maszyny naturalnie z zaniżoną ceną, co ma na celu wzbudzenie dużego zainteresowania wśród klientów. Duże zainteresowanie ma bowiem przerodzić się w potencjalnie dużą wartość przywłaszczonych środków pieniężnych.

Od takiego oszusta często usłyszymy, że maszyna jeszcze nie jest w kraju i dopiero czeka na transport ale już dosłownie za kilka dni zostanie sprowadzona i będzie można dokonać fizycznych oględzin.

Naturalnie przekaże on nam, iż zainteresowanie tą ofertą jest na tyle duże, że chcąc dokonać zakupu należałoby wpłacić opłatę rezerwacyjną i to szybko, by ktoś nas nie uprzedził. Przez najbliższe dni taki nieszczęśnik będzie zwodzony w temacie przewozu maszyny, a w międzyczasie oszust będzie chciał wyłudzić podobną opłatę od innych klientów.

Oszustw przy zakupie używanych maszyn wciąż przybywa fot. KH

Finalnie po kilku dniach kontakt całkowicie się urwie, jego telefon przestanie odpowiadać, ogłoszenie zniknie z sieci, nam pozostanie przełknięcie tej straty i zgłoszenie całego zajścia na policję.

Jak nie dać się oszukać?

Już na etapie weryfikacji oferty naszą czujność powinny pobudzić takie kwestie jak chociażby minimalistyczny opis sprzedawanej ruchomości często nie mówiący nic o jej stanie, niedokładne zdjęcia, czy wręcz zdjęcia katalogowe, które często oszuści pobierają z Internetu.

Kolejne wątpliwości powinny pojawić się u nas w czasie rozmowy telefonicznej z takim nieuczciwym sprzedawcą. Jeśli nie potrafi on powiedzieć czegokolwiek na temat maszyny, bądź na starcie zaznacza iż nie można jej obejrzeć przed zakupem, do tego nie daje możliwości przesłania dodatkowych zdjęć, to sugerowalibyśmy odpuszczenie tej „okazji”.

Warto również sprawdzić, jakie są opinie nt. firmy, czy też osoby, na której dane mielibyśmy dokonać przelewu. Jeśli podmiot taki nie posiada żadnych opinii i nie ma o nim żadnych wzmianek w sieci, to ryzyko, iż mamy do czynienia z oszustem niewątpliwie rośnie.

Pamiętajmy, jak ciężko pracujemy na zarobienie pieniędzy i nie zgadzajmy się na zapłatę kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych w formie zaliczki za taką maszynę, gdzie nie możemy jej nawet fizycznie zobaczyć przed zakupem.

Choć te rady wielu osobom mogą wydawać się bardzo proste, wręcz prymitywne, to skala tego nieuczciwego procederu pokazuje, iż taka „okazja” potrafi nam skutecznie wyłączyć racjonalne myślenie, za co niestety trzeba na ogół słono zapłacić.