Jak obniżyć koszty wykorzystania nawozów azotowych?

Rekordowo wysokie ceny nawozów powodują, że ich wykorzystanie musi być jak najbardziej efektywne i dokładne. Jakie możliwości w tym zakresie oferuje dzisiejsza technologia?

Umiejętne korzystanie z nowoczesnych technologii może wygenerować wymierne korzyści w zużyciu nawozów sztucznych, a tym samym pozwoli na spore oszczędności.

Wykorzystaj naturalny potencjał

Po pierwsze w obecnych realiach należy zwrócić uwagę na różne sposoby dostarczania azotu, które często w porównaniu są tańsze od nawozów sztucznych.

- Możemy zwiększyć dostępność azotu, który znajduje się w glebie w formie nieprzyswajalnej dla roślin, a także zwiększyć wykorzystanie azotu dostarczanego w postaci nawozów, bądź dzięki roślinom zawiązującym symbiozę z bakteriami brodawkowatymi – zaznacza Roman Bathelt z 365FarmNet.

Zwiększenie intensywności uprawy roli powoduje uwolnienie azotu, który pomimo zwiększenia nakładów i tak okazuje się być tańszym niż dostarczany w nawozach sztucznych. Należy również pamiętać o utrzymaniu roli we właściwej kulturze. Często objawy niedoboru azotu widoczne na roślinach nie wynikają z jego niewystarczającej ilości w glebie, ale braku możliwości pobrania i wykorzystania przez rośliny.

Najlepsze przyswajanie azotu ma miejsce przy właściwym odczynie oraz optymalnym zaopatrzeniu we wszystkie makro- i mikroelementy. Wykorzystując powyższe metody możemy ograniczyć podawaną z nawozami sztucznymi dawkę azotu, ale musimy zadbać o ograniczanie jego strat.

Nawożenie precyzyjne

Po odpowiednim zadbaniu o dostępność naturalnie występującego w glebie azotu należy zwrócić uwagę o odpowiednie gospodarowanie nawozami azotowymi w trakcie nawożenia. Dostępność narzędzi rolnictwa precyzyjnego znacznie ułatwia to zadanie.

- Celem rolnictwa precyzyjnego jest rozpoznanie różnic we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola oraz odpowiednie reagowanie na te informacje – informuje Krzysztof Gomolla z Claas Polska.

Claas Crop Sensor służy do zmiennego nawożenia azotowego w czasie rzeczywistym fot. mat. prasowe

Pierwszy system sterujący dawką nawozów azotowych, o którym warto wspomnieć to Claas Crop Sensor służący do zmiennego nawożenia azotowego w czasie rzeczywistym.

To dodatkowy sensor zamontowany z przodu ciągnika posiadający dwie głowice, które od 10 do 2000 razy na sekundę skanują rośliny bez względu na oświetlenie więc mogą pracować całą dobę. Urządzenie zbiera informacje o dwóch indeksach, indeksie odżywienia oraz indeksie biomasy. Na podstawie tych dwóch informacji oblicza jaka dawka nawozu azotowego powinna zostać zastosowana w trakcie nawożenia np. na pszenicę ozimą.

Urządzenie nie wymaga kalibracji, należy tylko wskazać aktualną fazę rozwoju pszenicy, fazę rozwoju w momencie następnego planowanego nawożenia oraz plon w jaki celujemy, algorytm sam wylicza odpowiednią dawkę. Wszystko dzieje się podczas jednego przejazdu. Dawka za pośrednictwem magistrali ISOBUS jest przekazana do opryskiwacza lub rozsiewacza.

Dodatkowo urządzenie można wykorzystać w nawożeniu względnym do nawożenia lub stosowania fungicydów na każdej roślinie od traw, zbóż po buraki. Urządzenie dostarcza informacji, o indeksach które proporcjonalnie mogą być użyte do nawożenia jakościowego lub wyrównującego wg zaleceń agronomicznych.

Claas Crop Sensor służy do zmiennego nawożenia azotowego w czasie rzeczywistym fot. mat. prasowe

Aby jeszcze bardziej zwiększyć precyzję działania Crop Sensor do wyliczania dawki można wykorzystać mapę potencjału plonowania którą można przygotować w programie Agrocom Map, tzw. funkcja map overlay umożliwia optymalizację dawki dopasowaną do możliwości plonotwórczych konkretnych stref pola.

Korzyści z wykorzystania Crop sensora na gospodarstwie to m.in. oszczędność nawozu, zwiększenie plonowania, ograniczenie wylegania, wyrównanie łanu, poprawa jakości ziarna, lepsze wykorzystanie azotu, optymalizacja dopasowana do zmienności glebowej.

- Badania oraz testy Crop Sensora pokazują, że zmniejszenie zużycia nawozów azotowych zawiera się w zakresie od 3 do 10 proc. a więc jest to urządzenie, które wyraźnie wpływa na ograniczenie zużycia azotu – komentuje ekspert Claas, Krzysztof Gomolla.

Kolejne oszczędności możemy uzyskać podczas pracy opryskiwaczem z RSM oraz rozsiewaczem z nawozami azotowymi granulowanymi. W trakcie ich użytkowania należy pamiętać o wykorzystaniu systemów automatycznego sterowania sekcjami tzw. Section Control.

Nawożenie pszenicy ozimej przy użyciu Claas Crop Sensor Isaria fot. mat. prasowe

System ten można wykorzystywać w systemach jazdy automatycznej montowanych w ciągnikach Claas, oszczędności polegają przede wszystkim na zmniejszeniu nakładek podczas przejazdu w tzw. klinach. W porównaniu do pracy opryskiwacza bez systemu zamykania sekcji oszczędzić można nawet 97 proc. powierzchni nakładek w klinach, ale jest to uzależnione od ilości sekcji opryskiwacza. Im więcej sekcji ma opryskiwacz tym większe są oszczędności.

Wykorzystaj potencjał danych

Jednym z rozwiązań, które przynosi realne oszczędności na etapie dostosowywania dawki azotu jest moduł Claas Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet.

Oszczędności te można czerpać nie tylko na etapie nawożenia azotowego, ale także w trakcie siewów czy ochrony roślin. Polegają one na indywidualnym podejściu do każdego fragmentu pól bez konieczności wykonywania stosunkowo drogich prób glebowych czy innych zabiegów w celu poznania zmienności glebowej.

Moduł Claas Crop View korzysta z łatwo dostępnych zobrazowań satelitarnych, co pozwala na obliczenie współczynników, które umożliwiają poznanie różnic w stanie wegetacji na każdym polu i właściwą dystrybucję stosowanych nawozów tak by mogły być optymalnie wykorzystane. Stosuje się pełne dawki azotu czy środków ochrony roślin na fragmentach pól z najlepszym stanem wegetacji, a ogranicza tam, gdzie jest on niższy.

Jak zapewniają eksperci firmy 365FarmNet, oszczędności mogą sięgać nawet 15-20 proc. w zależności od zmienności glebowej obserwowanej na polach.