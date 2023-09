Zardzewiała śruba to jedno, ale co gdy praktycznie nie ma już łba? fot.kh

Maszyny rolniczej pracują z reguły w trudnych warunkach, co też ma swoje konsekwencje podczas przeprowadzania ich napraw. Odkręcenie skorodowanych śrub czy nakrętek to częsty problem i wyzwanie. Oto kilka sposobów na poradzenie sobie z "upartymi" śrubami.

Wilgoć, woda, kurz, błoto, masa organiczna, różne temperatury pracy, ale też i niewłaściwe używanie myjek ciśnieniowych - to czynniki które powodują, że często nawet stosunkowo nowe elementy maszyn rolniczych niszczą się ulegając korozji.

Rozbiórka przekładni - prawdopodobnie uszkodzone łożysko

Najlepszym tego przykładem są rozsiewacze do nawozów, gdzie oprócz wymienionych czynników dochodzi jeszcze agresywne działanie pozostałości nawozów sztucznych. Na słabiej zabezpieczonych elementach pojawia się rdza, w tym również na połączeniach gwintowanych, tak jak w poniższym przypadku: przekładni napędowej kilkunastoletniego rozsiewacza Kuhn MDS.

Wyjęta przekładnia z rozsiewacza Kuhn/Rauch MDS. Prawdopodobna usterka to uszkodzone łożysko jednego wałka bocznego, fot.kh

Kilkunastoletni rozsiewacz trafił do remontu przede wszystkim ze względu na przekładnię, której po prostu po czasie dłuższego nieużywania sprzętu - nie dało się ruszyć. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległo jedno z bocznych łożysk napędu tarcz. Aby to zweryfikować i naprawić, potrzeb dostać się do wnętrza przekładni.

Łby śrub skorodowane i niekształtne

I tu pojawił się problem. Jak okręcić śruby obudowy środkowej części przekładni, która z wierzchu mocno skorodowała? Co gorsza, łby śrub również były brązowe od korozji i jak się okazało w trakcie ich oczyszczania szczotką drucianą, w większości z nich rdza stanowiła grubą warstwę, że po jej usunięciu łby śrub straciły kształt prostokąta, a niektóre również znaczną część łba.

Skorodowane śruby dekla przekładni rozsiewacza. Nie ma możliwości żeby odkręcić je z pomocą klucza, fot.kh

Co zrobić w takiej sytuacji? Dwie śruby w najlepszym stanie udało się odkręcić akumulatorowym kluczem udarowym. Próba przy pozostałych tym sposobem nie odniosła żadnego skutku.

Czy to przed odkręcaniem, czy przed spawaniem, elementy trzeba solidnie oczyścić z rdzy, fot.kh

W takiej sytuacji - gdy i tak śruby kwalifikują się na złom ze względu na korozję, można spróbować innych sposobów. Jednym z nich jest młotek i przecinak. W tym przypadku jednak bez efektów - łby śrub nie dawały dobrego punktu zaparcia dla przecinaka.

Dospawać nakrętkę lub śrubę

W ruch zatem poszła spawarka. Na łby śrub (M8) zostały położone stare nakrętki M10 i elektrodą środki owych nakrętek zostały solidnie przytwierdzone do łbów śrub (można zamiast nakrętek dospawać dowolne stare śruby). Następnie zwykłym, płaskim kluczem udało się już bez większego wysiłku ruszyć śruby i łatwo wykręcić je.

Stara nakrętka przygotowana do napawania na śrubę z uszkodzonym łbem, fot.kh

To, że udało się wykręcić śruby, to nie tylko efekt pewnego chwytu za dospawaną nakrętkę, ale też (a może przede wszystkim) wynik nagrzania spawarką połączenia.

Napawanie nakrętek na śruby, fot.kh

Toporne połączenia - może pomóc palnik

Fachowcy radzą, aby w przypadku zardzewiałych, zapieczonych śrub lub innych połączeń, solidnie nagrzać miejsca łączenia palnikiem gazowym, w tym np. tlenowym. Intensywne ogrzanie powoduje zwiększenie objętości metalu i skurczenie po schłodzeniu i po prostu powstają mikroszczeliny między łączonymi elementami. Trzeba jednak uważać żeby nie przesadzić, bo przy zbyt wysokiej temperaturze elementy mogą się "zlać".

Okręcone śruby z napawanymi nakrętkami, fot.kh

Trzeba też pamiętać o tym, że obróbka termiczna zmienia właściwości metalu (np. rozhartowanie) i nie można takiego sposobu traktować uniwersalnie. Oprócz podgrzewania pomocne bywa też "opukanie" miejsc łączeń młotkiem.

Z zewnątrz duża korozja, w środku jak nowa. Przekładnia rozsiewacza Kuhn/Rauch MDS, fot.kh

Preparaty do odkręcania zardzewiałych śrub

Oczywiście w wielu przypadkach problem można też rozwiązać za pomocą tzw. chemii. Tu przydatne będą różnego rodzaju odrdzewiacze. Dużą skuteczność ma także nafta. Trzeba jednak pamiętać, że takie środki spenetrują wnętrza połączenia jeśli jest solidnie zapieczone, a ponadto ich działanie nie jest natychmiastowe. Najlepiej używać ich na co najmniej kilkansście minut, a nawet kilkanaście godzin przed próbą rozłączenia danego połączenia (przede wszystkim naftę). Ciekawą opcją są też preparaty z funkcją zamrażania.

A co kiedy nie ma łba śruby, albo został zniekształcony a nie można w danym miejscu spawać? Tu z pomocą przychodzą specjalne wkrętaki. Ale o tych narzędziach napiszemy w osobnym artykule.