Zima dla gospodarzy oznacz brak prac w polu, jednak w gospodarstwie zawsze jest coś do zrobienia. Dodatkową pracę przynoszą zwykle obfite opady śniegu, które niekiedy stanowią niecierpiącą zwłoki syzyfową pracę. Pługi, lemiesze i odśnieżarki wirnikowe ułatwiają to zadanie.

Kiedy zacznie padać naprawdę duży, śnieg - tak jak to miało miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w większej części kraju - nie trzeba mieć dedykowanej zaspom odśnieżarki, aby pozbyć się go z własnej posesji, drogi czy nawet świadcząc usługi przy odśnieżaniu parkingów lub chodników. Można do tego wykorzystać ładowarkę lub traktor integrując je ze skutecznymi narzędziami – przedniego i tylnego lemiesza, łyżki i sprzętu do zadań specjalnych - odśnieżarki wirnikowej.

Przedni lemiesz do odśnieżania

Najprostszym zadaniem – choć nie oznacza, to, że nie należy zachować skupienia i ostrożności przy odśnieżaniu – jest zaprzęgnięcie przedniego lemiesza. Jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się ze starszymi modelami ciągników np. ursus C360 oraz z nośnikami, które nie są wyposażone w żaden przedni układ zawieszenia. Wystarczy ładowacz czołowy.

Pług lemieszowy John Deere. fot. John deere

Zazwyczaj w lemieszach montowana jest guma, co chroni przed uszkodzeniem podłoża – drogi, utwardzonego podjazdu lub parkingu. W wyposażeniu może znaleźć się hydrauliczny siłownik wzniosu, który umożliwia wygodne manewrowanie i transport. Taki lemiesz nie wymaga też zbyt wiele przestrzeni do przechowywania.

Lemiesz do odśnieżania jest łatwy w późniejszym przechowywaniu fot. John Deere

Lemiesz John Deere'a oferuje pięć pozycji pod kątem i jest regulowany za pomocą prostego systemu sworzni i zacisków, dzięki czemu można odgarniać śnieg w dowolnym kierunku. Jest też bezpieczny w użytkowaniu, za sprawą systemu uwalniającego lemiesz w przypadku zetknięcia z przeszkodą, umożliwiając mu obrót do przodu i prześlizgnięcie się nad przeszkodą.

Pług dwulemieszowy

Bardziej wyszukaną opcją jest maszyna dwulemieszowa, która w zależności od ustawienia, może mieć kształt strzałkowy, jednostronny lub zagarniający. Jest to dobre narzędzie do pryzmowania oraz do odśnieżania wąskich alejek, gospodarstw czy drogi dojazdowej.

Proste, łamane, regulowane w każdej płaszczyźnie, lekkie, średnie, ciężkie - wybór pługów jest ogromny, ale też trzeba pamiętać o specyfice terenu i mocy ciągnika. fot. Samasz

Tylni lemiesz – zgarniak do śniegu

Drugie narzędzie, równie uniwersalne, które dobrze sprawdza się z tyłu ciągnika (choć można je również zamiennie użyć na przód) to zgarniak do śniegu. Dzięki możliwości zagregowania go z przednim lub tylnym TUZ idealnie nadaje się do takich właśnie prac. Przyda się również poza sezonem zimowym do lekkich robót ziemnych. W niektórych modelach sterowanie kątem pracy odkładnicy odbywa się z kabiny operatora.

Do kategorii tanich pługów śnieżnych współpracujących z ciągnikiem możemy zaliczyć także te montowane za ciągnikiem do tylnego TUZ-a. fot. John Deere

Odśnieżarka frezowo wirnikowa

To specjalistyczne urządzenie sprawdzi się do usuwania grubych warstw śniegu, lodu i zbitego błota pośniegowego. Odśnieży każdą powierzchnię niezależnie od grubości pokrywy śniegowej, jej struktury oraz ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.

Odśnieżarka wirnikowa używana jest zwykle w miejscach gdzie pług nie jest w stanie usunąć zalegającego śniegu lub konieczne jest jego zebranie i wywiezienie lub przerzucenie na znaczną odległość poza odśnieżany obszar.

Odśnieżanie precyzyjne - ta odśnieżarka ma wyrzutu na odległość do 20 m. fot. Pronar

Odśnieżarka ma możliwość zmiany obrotów na lewe lub prawe, pozwala to zagregować odśnieżarkę z nośnikami wyposażonymi w różne opcje wałków WOM, natomiast 1000 obr./min WOM-u zapewni sprawną pracę urządzenia.

Większość odśnieżarek ma łatwy montaż i demontaż. fot. Pronar

Połączenie systemu frezowego (idealnego do kruszenia bardzo twardego śniegu) z systemem wirnikowym, zapewnia efekt pracy przy wszystkich rodzajach śniegu (bardzo dobrze usuwa śnieg miękki i sypki) i w każdych warunkach.