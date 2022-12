Jak poprawić zimotrwałość paliwa?

Depresator to skuteczny środek poprawiający zimotrwałość oleju napędowego fot. KH

Choć za oknami póki co nie doświadczamy prawdziwej zimy, to kalendarz nieubłagalnie wskazuje, iż ta może nadejść w każdej chwili. Jak zatem zadbać o nasze paliwo, by umożliwiło pracę nawet przy siarczystych mrozach?

Największy problem mogą mieć rolnicy wciąż dysponujący paliwem letnim, bowiem to już w temperaturze 0 st. Celsjusza potrafi mieć problemy ze swobodnym przepływem przez filtr. W nieco lepszej sytuacji są posiadacze paliwa przejściowego – ono teoretycznie pod tym względem powinno wytrzymać mrozy do -10 st. Jest jednak sposób, aby kluczowe parametry obu paliw nieco poprawić – w tym celu należy zastosować depresator. Zwiększ zimotrwałość paliwa Zimotrwałość paliw jest określana za pomocą dwóch parametrów – temperatury zamarzania oraz temperatury zablokowania zimnego filtra. Pierwszy z nich zdaje się być większym problemem w kontekście transportu kołowego, drugi zaś jest na ogół kluczowy dla rolników. Aby depresator był skuteczny, należy zastosować go do paliwa zapobiegawczo fot. Tomasz Kuchta - Dzisiejsze ciągniki mają bardzo dokładne układy filtrowania paliwa, przez co przy niższych temperaturach przysłowiowa kasza momentalnie taki filtr zabija, blokuje i maszyna staje się niemożliwa do uruchomienia – wyjaśnia Marcin Mozelewski, regionalny kierownik serwisu marki New Holland. Wspomniana "kasza" to nic innego, jak wytrącona z oleju napędowego parafina, która potrafi skutecznie zablokować filtr paliwa. Depresator do oleju napędowego Najpopularniejszym rozwiązaniem w zakresie zwiększenia zimotrwałości diesla jest zastosowanie depresatorów, których skład ma za zadanie zapobiegać łączeniu się ze sobą kryształków parafiny. Nieco starsi kierowcy często wspominają także o dolewaniu chociażby benzyny, czy denaturatu do zbiornika paliwa, co może być kiepskim rozwiązaniem w przypadku nowszych silników. Czytaj więcej Przypadkowo zatankowałeś benzynę do diesla? Co zrobić? - Do diesla w takiej sytuacji należałoby zastosować depresatory, żadnej benzyny. Kiedyś, jak tych preparatów nie było, to używano denaturatu. Przykładowo pół litra denaturatu na 70 l diesla, w przypadku starszych ciągników i z praktyki wiem, że to było skuteczne rozwiązanie nawet przy mrozach sięgających poniżej -20 st. Celsjusza – zaznacza Marian Pastuszka, kierownik warsztatu w Zakładach Mechanicznych w Zwoleniu. Depresator – ile to kosztuje? Ceny szeroko dostępnych depresatorów zaczynają się od ok. 11 zł za buteleczki preparatu K2 DFA-39 o pojemności 50 ml – taka ilość rekomendowana jest do zmieszania z 60 l oleju napędowego. Ten sam środek ale w butelce o pojemności 1 l kupimy już za nieco ponad 40 zł. Ceny konkurencyjnych środków są zbliżone - dla przykładu Diesel Skydd marki Black Arrow jest na ogół wyceniany w granicach 40-45 zł/l. Nieco droższy będzie produkt oferowany przez firmę Liqui Moly, gdzie depresator o oznaczeniu 1878 znajdziemy w Internecie w cenie od ok. 65 zł/l. Co ważne, producenci zalecają stosowanie tych środków zapobiegawczo przed tankowaniem, aby depresator mógł się skutecznie wymieszać z paliwem i najlepiej jest to robić w dodatniej temperaturze. Na ogół rekomendowane jest dawkowanie 1 l tego środka na ok. 1000 l oleju napędowego. W przypadku stosowania go w letnim paliwie dawkę tę należałoby dwukrotnie zwiększyć. A czy Wy stosujecie depresatory? Jak oceniacie ich skuteczność?

