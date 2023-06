Siewnik Kverneland Optima TFprofi SX wyposażony w premierowy system Pudama zasiał już wszystkie eksperymentalne poletka kukurydzy, na których eksperci sprawdzą czy dzięki innowacji norweskiej firmy uda się zaoszczędzić 25 proc. nawozu przy tych samych plonach. A jak doszło do wymyślenia tego systemu?

System Pudama od strony maszynowej to dziecko Kverneland Group Soest GmbH, czyli oddziału firmy z Niemiec. Zakład z Nadrenii Północnej – Westfalii w grupie Kverneland zajmuje się techniką siewu i wszelkimi rzeczami wokół tego tematu. Niemiecki oddział opracowuje i produkuje siewniki punktowe, siewniki pneumatyczne, siewniki kombinowane oraz brony wirnikowe. System Pudama nie powstałby bez współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii, który rozpoczął prace koncepcyjne.

Siewnik wyposażony w Pudamę precyzyjnie, punktowo dawkuje nawóz podczas siewu kukurydzy. Dzięki temu nawożenie startowe umieszczone jest pod nasionami kukurydzy, dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Dzięki temu rolnik siejąc kukurydzę zmniejsza ilość nawozu startowego między rzędami.

Jakie były początki Pudamy

Przedstawiciele niemieckiej fabryki Kvernelanda myśleli o podobnym systemie już od jakiegoś czasu. Podstawowy problem polegał na tym, że korzenie kukurydzy rosną powoli i kiedy już dotrą do nawozu rozmieszczonego między nasionami, nie jest on już dostępny. Zatem teoretycznie możemy nie stosować tej części nawozu. Według obliczeń jest to ok. 25 proc. całości stosowanego produktu.

Do podobnych wniosków doszli naukowcy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii, w którym na podstawie badań przeprowadzonych przez dr Maxa Boutena próbowano sprawdzić czy przewidywania m. in. Kvernelanda mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na początku na uczelni zastosowano ręcznie 20 tys. dawek nawozu dokładnie pod nasionami kukurydzy.

Równolegle pracowano nad stworzeniem systemu, który mógłby zostać zamontowany w maszynie. W tej kwestii uczelnia z Kolonii ściśle współpracowała ze specjalistami z firmy Kverneland. Zarówno testy z nawozem i nasionami wysianymi ręcznie, jak i podczas siewu z nowym system zamontowanym na siewniku Optima dały nadzieję, że stosując Pudamę jest szansa zaoszczędzić co najmniej sporą dawkę nawozu w porównaniu z konwencjonalną uprawą kukurydzy, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego plonu.

Trzy lata i jest Pudama

Stworzenie nowego sposobu wysiewu nie było rzeczą łatwą. Kverneland musiał stworzyć zupełnie nową redlicę nawozową, która podała zadaniu, a oprócz tego całość wymagała intensywnej pracy nad elektroniką przyjazną rolnikowi. W końcu obsługa systemu za pomocą Isobusa musiała być jak najbardziej uproszczona. W efekcie zaprojektowanie całego systemu trwało trzy lata.

Redlica nawozowa na specjalnym modelu. Biały krążek na dole to pierścień ze specjalnym koszem ze szczotek przytrzymujący dawkę nawozu przed wystrzeleniem, fot. K.Pawłowski

W szczegółach zasada działania Pudamy, na pierwszy rzut oka, jest bardzo prosta. Redlica nawozowa wygląda podobnie do tradycyjnych rozwiązań, ale po drodze, prawie na samym jej końcu umieszczono pierścień ze specjalną szczotką w kształcie lejka. W tym miejscu nawóz jest gromadzony w określonej ilości (zazwyczaj jest to osiem, dziewięć ziaren). Następnie jest on wstrzeliwany strumieniem powietrza do gleby.

Aby cały proces dobrze skoordynować w systemie zamontowano także zawór pneumatyczny oraz oddzielny zawór wysokiego ciśnienia. Połączenie czujnikowe między redlicą nawozową, a aparatem sekcji wysiewającej synchronizuje siew nasion i nawozu. Dlatego w siewnikach w Pudamą montuje się specjalną dodatkową sprężarkę, która dba o odpowiednie ciśnienie powietrza w systemie.

Siewniki z Pudamą będą wyposażane w specjalne sprężarki powietrza, fot. K.Pawłowski

Spore oszczędności na nawozie

Najpierw stosowany jest nawóz, a potem w to samo miejsce, ale 5 cm wyżej i 5 cm w bok aplikowane jest nasiono kukurydzy. Prędkość robocza wynosząca do 15 km/h w przypadku siewnika Optima SX oznacza częstotliwość do 25 dawek nawozu na sekundę. Zatem jest to dość wysoka liczba, robiąca spore wrażenie.

Według obliczeń ekspertów z Kvernalanda i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kolonii, gdyby stosować Pudamę na wszystkich polach uprawiających kukurydzę w Niemczech oszczędności przekroczyłyby 80 tys. ton rocznie, a w całej Europie ok. 500 tys. ton. Inaczej mówiąc i zawężając korzyści do skali jednego rolnika, w 3 – 4 lata można zaoszczędzić pełne koszty jednego nawożenia.

Ma to znaczenie nie tylko dla portfela poszczególnych rolników i przedsiębiorstw, gdyż amortyzacja tego rodzaju systemu to zaledwie dwa lata. Ale tego rodzaju ograniczenie stosowania nawozów sprawia także to, że zmniejszamy wydobycie, transport, energię, jak również zanieczyszczenie wód gruntowych i samej gleby. W dzisiejszych czasach takie podejście jest nie do przecenienia i krok w dobrym kierunku.