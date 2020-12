Jak prawidłowo dobrać opony do maszyny rolniczej?

Każdą oponę należy dobierać zgodnie z jej specyfikacją i przeznaczeniem. Identyczne reguły obowiązują też przy wyborze opon rolniczych. O ich długoletniej eksploatacji decyduje rodzaj nawierzchni oraz ciężar maszyny rolniczej, którymi będą obciążone nasze opony. Na co jeszcze należy jeszcze uwagę przy ich doborze i późniejszym użytkowaniu?

Podstawowym kryterium, jakim powinniśmy się kierować przy doborze opon do maszyn i sprzętu rolniczego jest sprawdzenie ich rozmiaru. Należy też zwrócić uwagę na takie dodatkowe parametry opony jak indeks nośności, prędkości oraz maksymalną ładowność.

W trakcie podejmowania decyzji o zakupie opon warto mieć na uwadze to, po jakim terenie i na jakiej glebie będziemy poruszać się naszą maszyną rolniczą. Ma to szczególne znaczenie przy doborze szerokości opony oraz zależy od specyfiki prac wykonywanych maszyną – jest to ważne pod kątem doboru szerokości ogumienia.

Pamiętajmy, że nieprawidłowy dobór opon może nie tylko doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu rolniczego, ale bezpośrednio wpływa na bezpieczne użytkowanie maszyn każdego dnia. Wybór opon o nieodpowiednich rozmiarach np. zbyt szerokich jest też wykroczeniem drogowym, co może skutkować mandatem karnym.

Opony 2 producentów do 1 maszyny?

Często można się spotkać z przypadkiem, kiedy na tylnych oraz na przednich felgach maszyny rolniczej założone są opony dwóch różnych marek. Prawo dopuszcza założenie w obrębie jednej osi opony od jednego producenta o identycznym modelu, nie różniące się rozmiarem, wzorem bieżnika oraz indeksem prędkości i nośności. W przypadku maszyn rolniczych najlepiej jest zweryfikować, sprawdzając w katalogu danego producenta, czy dozwolone jest założenie opon pochodzących od różnych producentów. Zazwyczaj różnią się one parametrami, które na pierwszy rzut oka mogą nam się wydawać mało istotne, a mieć ogromny wpływ na ich zużycie oraz komfort pracy maszyną rolniczą.

W przypadku uszkodzenia jednej opony, która nie nadaje się do naprawy np. z powodu bocznego uszkodzenia lub wybrzuszenia niezbędna jest wymiana dwóch opon z tej samej osi. Pamiętajmy, że opony zwyczajnie się niszczą i zużywają w trakcie codziennego użytkowania, a przede wszystkim zmieniają swoje parametry, takie jak wysokość, grubość oraz kształt bieżnik także ulega zmianom.

Bezpieczna i sprawdzona wymiana opon

Zmiana opon domowymi sposobami może z pozoru wydawać się nam tańszym i szybszym rozwiązaniem, ale w konsekwencji doprowadzić nawet do uszkodzenia samej opony lub felgi. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem wymiany opon jest skorzystanie z usług serwisów ogumienia i wymiany opon. Serwisy obecnie posiadają profesjonalne montażownice, na których szybko i bezpiecznie można zdemontować opony bez ryzyka uszkodzenia stopki opony. Jej uszkodzenie spowoduje nieszczelność opony. Oczywiście niewielkie wady ogumienia można próbować naprawić samemu, ale niestety nie zawsze końcowy efekt jest w pełni satysfakcjonujący i w dłuższej perspektywie bezpieczny zarówno dla samej opony, maszyny, jak i jej użytkownika.

Zadbaj o prawidłowe ciśnienie w oponach

Niezależnie, czy jest to ciężarówka, samochód osobowy jak i traktor, trzeba codziennie sprawdzać ciśnienie w oponach. Nieodpowiednie ciśnienie w oponach może skutkować niebezpieczeństwem zarówno dla kierującego jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo nieodpowiednie ciśnienie może doprowadzić do uszkodzenia opony. Dlatego przed każdym rozpoczęciem prac polowych powinno rozpoczynać się od sprawdzenia stanu ogumienia oraz ciśnienia powietrza w oponach.

Jak ochronić się przed odrzuceniem reklamacji uszkodzonej opony?

Aby reklamacja opon została uznana należy regularne sprawdzać ciśnienie w oponach i przed rozpoczęciem użytkowania maszyny uregulować ciśnienie robocze każdej z opon. Nie można przeładowywać opon i należy stosować się do indeksu nośności i ładowności sprzętu. Podczas użytkowania maszyny należy mieć na uwadze dostosowanie szybkość jazdy do dopuszczalnej maksymalnej prędkości tak, aby nie uszkodzić opon.

