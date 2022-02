Areał upraw słonecznika w Polsce w ostatnim czasie zwiększa się bardzo intensywnie. Pojawia się zatem pytanie, jak właściwie podejść do tematu jego siewu oraz jaki siewnik w tym celu wybrać.

Niska kosztochłonność oraz pracochłonność, odporność na okresowe niedobory wody i potencjalny wysoki zysk z hektara – zalet siewu słonecznika jest wiele, a z każdym rokiem coraz większa część rolników postanawia eksperymentować z tą uprawą. Wówczas pojawia się podstawowe pytanie: jak prawidłowo zasiać nasiona słonecznika?

Ważna precyzja siewu

Korzystając z infrastruktury technicznej wykorzystywanej przy siewie i zbiorze kukurydzy, wielu rolników decyduje się na wysiew słonecznika siewnikami punktowymi w rozstawie rzędów co 75 cm. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia późniejszy zbiór kombajnem wyposażonym w standardową przystawkę do zbioru kukurydzy.

Jak prawidłowo zasiać słonecznik? fot. M. Tyszka

- Biorąc pod uwagę fakt, że w gospodarstwie uprawiam też kukurydzę, siew słonecznika wykonuję siewnikiem punktowym z wymienionymi tarczami, gdzie „oczka” mają średnicę 2,5 mm. Dzięki rozstawie 75 cm późniejszy zbiór przeprowadzam kombajnem z przystawką kukurydzianą, która w tym wypadku musi być nieco zmodernizowana – dzieli się swoimi doświadczeniami Marek Kałużyński, rolnik z północnej Lubelszczyzny.

- Standardowo słonecznik wysiewamy siewnikiem punktowym, aby idealnie rozłożyć nasiona w rzędzie. Siejemy wówczas w rozstawie 75 cm, najczęściej 70-80 tys. nasion na hektar, na głębokość ok. 3 cm – zaznacza Grzegorz Konarski, reprezentujący firmę Maschio Gaspardo.

Jak wyjaśnia Konarski, najczęstszym błędem jest próba używania tarcz kukurydzianych do wysiewu słonecznika.

- Nasiona słonecznika są podłużne ale wąskie, co powoduje że mogą przelecieć przez otwory kukurydziane, które są prawie dwukrotnie większe od słonecznikowych – w efekcie znacząco pogarsza się precyzja siewu - dodaje Grzegorz Konarski.

Jaka jest alternatywa?

W sytuacji, gdy słonecznikiem obsiać planujemy mniejszy areał, lub gdy zbiór przeprowadzać planujemy kombajnem z hederem zbożowym, można do tego celu wykorzystać także siewnik zbożowy. Naturalnie należy się wówczas liczyć z tym, że rozmieszczenie nasion w rzędzie będzie dużo mniej precyzyjne.

- Efekty siewu siewnikiem zbożowym były całkiem w porządku, jednak siewnikiem punktowym wyszłoby to zdecydowanie bardziej precyzyjnie i w ten sposób będę chciał to rozwiązać w tym roku. Przy takiej technologii siewu zauważalne było nierównomierne rozłożenie nasion w rzędzie. Mimo wszystko udało mi się wówczas uzyskać plon rzędu 2,3 t/ha – tłumaczy Marek Wilbik, rolnik z okolic Białej Podlaskiej.

Co ciekawe, Marek Wilbik w zeszłym roku wysiał słonecznik w rozstawie rzędów co 50 cm i jego zdaniem taka odległość między rzędami jest optymalna pod względem równomierności obsady oraz odporności roślin na wyleganie spowodowane czynnikami pogodowymi.

A może strip-till?

W wielu rejonach kraju z powodzeniem wysiewa się także słonecznik w technologii strip-till.

- Spora część naszych klientów już sieje słonecznik za pomocą maszyn Czajkowski do uprawy pasowej i są zadowoleni z osiąganych efektów. Nasza maszyna umożliwia spulchnienie pasów siewnych do głębokości nawet 35 cm, przez co wysiana roślina ma ułatwione zadanie przy rozwijaniu systemu korzeniowego. Najczęściej stosowana rozstawa rzędów przy siewie to 75 lub 45 cm - dodaje Michał Łuciów, reprezentujący firmę Czajkowski.

A jakie są Wasze doświadczenia z siewem słonecznika? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!