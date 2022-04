Przy hodowli cebuli należy się liczyć z nieuchronnym marginesem odpadu, jaki występuje podczas jej magazynowania. Zainwestowanie w system przechowywania, pomaga obniżyć proc. poniesionych strat.

Głównym czynnikiem w przechowywaniu cebuli jest odpowiednia temperatura powietrza. Cała konstrukcja do tego służąca, działa w oparciu o pracę czujników i wentylatorów. Komputer steruje ich aktywnością, dostosowując temperaturę do potrzeb pryzmy.

Czujniki temperatury, w postaci ok. metrowych igieł, powbijane równomiernie w pryzmę odpowiadają za cały proces dostosowywania temperatury do prawidłowego przechowywania warzywa i jego gatunku. To one wysyłają polecenie do komputera o załączeniu systemu.

Zamontowane w ścianach zewnętrznych otwory wentylacyjne są sterowane w zależności od potrzeby na podstawie bieżących pomiarów temperatury.

Budowa przechowalni warzyw

Na parterze znajduje się tzw. komora ciśnień oraz kanały wentylacyjne, przez które wtłaczane jest powietrze w pryzmę.

Przez kanały wentylacyjne wbudowane w komorze ciśnień wtłaczane jest powietrze w pryzmę. AK

Cyrkulacja jest możliwa dzięki pracy wentylatorów umieszczonych w podłodze pierwszego piętra.

W zależności od temperatury jaka ma być uzyskana, powietrze jest pobierane z zewnątrz i mieszane z ciepłym powietrzem w hali magazynowej.

Na trzeciej kondygnacji znajdują się klapy wylotowe, służące do odprowadzania powietrza wydostającego się z pryzmy. To „zużyte” powietrze jest wyrzucane przez wentylatory na zewnątrz. Dzięki temu zachowana jest filtracja powietrza.

W zależności od temperatury pryzmy komputer steruje procentowym uchyleniem klap wentylatorów.

W zależności od temperatury pryzmy komputer steruje procentowym uchyleniem klap wentylatorów. fot. AK

Dodatkowo, przy zbyt dużej ilości dwutlenku węgla w komorze, załącza się dedykowany mały wentylator, który wyciąga jego byt dużą ilość na zewnątrz. Dzięki temu nie ma potrzeby uruchamiania dużych wentylatorów, co oszczędza sporo energii (wentylator ma moc 3 kW)

Cyrkulacja jest możliwa dzięki pracy wentylatorów umieszczonych w podłodze pierwszego piętra. fot. AK

Przy cebuli nie są jest wymagana instalacja agregatów chłodzących, jak w przypadku pietruszki czy marchwi. Przy odpowiednio niskiej temperaturze na zewnątrz wentylatory pobierają (głównie nocą) zimne powietrze, chyba że występują ujemne temperatury – wówczas czujnik blokuje przepływ. Powietrze nie może być zbyt chłodne, aby nie zmrozić wierzchniej warstwy cebuli.

Trzecia kondygnacja służy również jako tzw. galeria. Z tej wysokości można ocenić wizualnie stan pryzmy. fot. AK

− Zainstalowanie konstrukcji przechowalni możliwe jest nawet w budynkach starego typu. Rolnicy coraz częściej adoptują już te istniejące w ich gospodarstwach jak np. tradycyjne stodoły. Przygotowanie przestrzeni pozwala z powodzeniem na montaż całego systemu, tak aby ziemniak czy cebula miała zapewnione warunki wentylacyjne – mówi pan Krzysztof Pisarek, wykonawca przechowalni z zakładu ciesielko-stolarskiego.

Chcesz rozwinąć swoje gospodarstwo? Sprawdź jak to zrobić!

Aktywna praca przechowalni, o wymiarach komory ciśnień 25 m z 8 wentylatorami i silnikiem 4 kW pobiera ok. 30 kW/h.

Może się to zmienić, w zależności od wysokości pryzmy i temperatury. Zwykle usyp ma od 4 do 5 m. powyżej tej wysokości wentylatory muszą chodzić dłużej aby powietrze miało szanse dobrze przewentylować materiał.

W gospodarstwie pana Piotra praca przechowalni wspierana jest przez energię z paneli fotowoltaicznych.

W zależności od rozmiarów hali i sezonu, wybudowanie całego systemu zajmuje ok. miesiąc